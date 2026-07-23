Un magician și doi în piuneze Cum s-au descurcat Boutoutaou, Gnahore și Labonne la FCSB - Auda. Doi dintre ei, out după o repriză, unul aplaudat în picioare +43 foto
Aymen Boutoutaou a marcat la primul său meci pentru FCSB FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Conference League

Un magician și doi în piuneze Cum s-au descurcat Boutoutaou, Gnahore și Labonne la FCSB - Auda. Doi dintre ei, out după o repriză, unul aplaudat în picioare

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 22:37
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 22:37
  • FCSB a început partida cu Auda având în primul „11” trei dintre achizițiile verii: Eddy Gnahore, Aymen Boutoutaou și Ronny Labonne.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

A fost primul test cu adevărat important pentru noii veniți, însă concluzia după primele 45, respectiv 78 de minute, este că niciunul nu pare pregătit în acest moment să ridice nivelul echipei.

Dacă Boutoutaou a oferit semne încurajatoare prin calitatea tehnică, Gnahore și Labonne au avut prestații modeste și au fost înlocuiți încă de la pauză. Primul e clar că are mari probleme fizice.

Și-au vărsat nervii pe arbitru Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Auda! Fanii au pus ținta pe „centralul” din Israel
Citește și
Și-au vărsat nervii pe arbitru Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Auda! Fanii au pus ținta pe „centralul” din Israel
Citește mai mult
Și-au vărsat nervii pe arbitru Ce s-a întâmplat la pauza meciului FCSB - Auda! Fanii au pus ținta pe „centralul” din Israel

Cum s-au descurcat noii jucători de la FCSB

Eddy Gnahore:

  • A părut vizibil nepregătit din punct de vedere fizic, mereu cu un pas în urma adversarilor și depășit prea ușor în duelurile directe.
  • A participat foarte puțin la construcția jocului, fiind mai degrabă absent și fără influență în posesia FCSB.
  • După golul de 2-1 al letonilor, Marius Baciu l-a chemat la margine pentru indicații legate de poziționare, semn că existau probleme tactice evidente.
  • Nu a reușit să dea echilibru la mijlocul terenului, iar ritmul meciului l-a prins de multe ori nepregătit.
  • Are nevoie de timp pentru a ajunge la nivelul fizic cerut de FCSB. În forma actuală pare greu de imaginat ca o soluție imediată.
  • A fost schimbat la pauză, locul său fiind luat de Stoian.

Aymen Boutoutaou:

  • A început cu o eroare importantă: a încercat un dribling la marginea careului advers, a pierdut mingea și a oferit celor de la Auda un contraatac periculos, încheiat cu un șut peste poartă.
  • A alternat la început preluările greșite cu momente în care și-a arătat calitatea tehnică, reușind câteva pase și opriri elegante ale mingii.
  • A comis și câteva faulturi inutile, semn că încă încearcă să se adapteze ritmului și intensității jocului.
  • Primul moment pozitiv a venit în minutul 19, când i-a oferit o pasă foarte bună lui Bîrligea. Atacantul a ratat, iar apoi Boutoutaou a ajuns și el la finalizare, însă șutul i-a fost blocat.
  • În minutul 47 i-a oferit o nouă pasă excelentă lui Bîrligea, care din nou nu a reușit să înscrie.
  • Două minute mai târziu și-a creat singur spațiul de șut după un dribling scurt, însă execuția a fost prea slabă pentru a-i pune probleme portarului.
  • În minutul 55 a avut cea mai spectaculoasă acțiune: a scăpat spre poartă, a depășit elegant un adversar și a șutat în blocaj, deși avea și varianta unei pase către Bîrligea.
  • A și marcat cu poarta goală, datorită altruismului lui Stoian.
  • În minutul 75 a făcut semn către bancă: s-a terminat, e nevoie de schimbare.
  • Concluzia este una încurajatoare: are o tehnică peste medie și se vede că poate produce diferența. Nu-și cunoaște încă bine colegii și ritmul de joc, astfel că are nevoie de timp pentru a deveni un câștig real pentru FCSB.
FCSB - Auda, meci (15).jpeg
FCSB - Auda, meci (15).jpeg

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+43 Foto
labels.photo-gallery

Ronny Labonne

  • A avut o contribuție negativă la faza golului de 0-1. A ezitat să iasă decisiv la adversar, s-a retras prea mult, iar letonii au mutat rapid jocul în dreapta, de unde Daskevics a înscris spectaculos.
  • Din punct de vedere ofensiv a apărut foarte rar. Prima centrare a fost slabă, direct în primul adversar, iar la a doua fază a fost surprins în poziție de ofsaid.
  • A câștigat puține dueluri, a părut timid și fără agresivitatea necesară pentru postul de fundaș lateral.
  • În multe momente a ales soluțiile prudente și nu a dat impresia că poate controla banda.
  • Debutul ridică multe semne de întrebare, iar în acest moment pare greu de crezut că poate reprezenta o soluție imediată pentru primul „11”.
  • A fost schimbat la pauză cu Valentin Crețu, semn că staff-ul tehnic a fost nemulțumit de prestația sa.

Citește și

Mbappe, unic în istorie A stabilit un record pe care toți jucătorii și-l doresc. Dar are o mare problemă
Campionate
21:47
Mbappe, unic în istorie A stabilit un record pe care toți jucătorii și-l doresc. Dar are o mare problemă
Citește mai mult
Mbappe, unic în istorie A stabilit un record pe care toți jucătorii și-l doresc. Dar are o mare problemă
Gazon execrabil în Ghencea FOTO. Cum se prezintă suprafața de joc în seara meciului FCSB - FK Auda
Conference League
20:27
Gazon execrabil în Ghencea FOTO. Cum se prezintă suprafața de joc în seara meciului FCSB - FK Auda
Citește mai mult
Gazon execrabil în Ghencea FOTO. Cum se prezintă suprafața de joc în seara meciului FCSB - FK Auda

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
fcsb conference league eddy gnahore ronny labonne Aymen Boutoutaou
Știrile zilei din sport
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Campionate
18:32
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Citește mai mult
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Barca, omagiu pentru Kobe Bryant  FOTO: Cum arată  noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială
Campionate
16:44
Barca, omagiu pentru Kobe Bryant FOTO: Cum arată noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială
Citește mai mult
Barca, omagiu pentru Kobe Bryant  FOTO: Cum arată  noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială
FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul
Conference League
14:38
FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul
Citește mai mult
FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
Baschet
19:23
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
Citește mai mult
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:23
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
19:30
Vin mai scump decât un iaht Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
19:38
FRF, inovație pentru tinerii jucători Cum încearcă forul condus de Răzvan Burleanu să le găsească mai ușor echipe fotbaliștilor
FRF, inovație pentru tinerii jucători Cum încearcă forul condus de Răzvan Burleanu să le găsească mai ușor echipe fotbaliștilor
18:30
LIVE UTA - Oțelul, în etapa #2 din Liga 1 » FC Argeș o întâlnește pe Petrolul de la 21:30
LIVE UTA - Oțelul, în etapa #2 din Liga 1 » FC Argeș o întâlnește pe Petrolul de la 21:30
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Top stiri
Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Campionate
19:30
Vin mai scump decât un iaht Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Citește mai mult
Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
„Greu de înlocuit”  VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Superliga
14:35
„Greu de înlocuit” VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Citește mai mult
„Greu de înlocuit”  VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Klopp, noul selecționer al Germaniei Antrenorul, prezentat oficial: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”. Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” sale
Campionate
11:54
Klopp, noul selecționer al Germaniei Antrenorul, prezentat oficial: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”. Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” sale
Citește mai mult
Klopp, noul selecționer al Germaniei Antrenorul, prezentat oficial: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”. Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” sale
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
B365
06:56
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
Citește mai mult
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 27 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share