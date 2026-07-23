Un magician și doi în piuneze Cum s-au descurcat Boutoutaou, Gnahore și Labonne la FCSB - Auda. Doi dintre ei, out după o repriză, unul aplaudat în picioare

FCSB a început partida cu Auda având în primul „11” trei dintre achizițiile verii: Eddy Gnahore, Aymen Boutoutaou și Ronny Labonne.

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A fost primul test cu adevărat important pentru noii veniți, însă concluzia după primele 45, respectiv 78 de minute, este că niciunul nu pare pregătit în acest moment să ridice nivelul echipei.

Dacă Boutoutaou a oferit semne încurajatoare prin calitatea tehnică, Gnahore și Labonne au avut prestații modeste și au fost înlocuiți încă de la pauză. Primul e clar că are mari probleme fizice.

Cum s-au descurcat noii jucători de la FCSB

Eddy Gnahore:

A părut vizibil nepregătit din punct de vedere fizic, mereu cu un pas în urma adversarilor și depășit prea ușor în duelurile directe.

A participat foarte puțin la construcția jocului, fiind mai degrabă absent și fără influență în posesia FCSB.

După golul de 2-1 al letonilor, Marius Baciu l-a chemat la margine pentru indicații legate de poziționare, semn că existau probleme tactice evidente.

Nu a reușit să dea echilibru la mijlocul terenului, iar ritmul meciului l-a prins de multe ori nepregătit.

Are nevoie de timp pentru a ajunge la nivelul fizic cerut de FCSB. În forma actuală pare greu de imaginat ca o soluție imediată.

A fost schimbat la pauză, locul său fiind luat de Stoian.

Aymen Boutoutaou:

A început cu o eroare importantă: a încercat un dribling la marginea careului advers, a pierdut mingea și a oferit celor de la Auda un contraatac periculos, încheiat cu un șut peste poartă.

A alternat la început preluările greșite cu momente în care și-a arătat calitatea tehnică, reușind câteva pase și opriri elegante ale mingii.

A comis și câteva faulturi inutile, semn că încă încearcă să se adapteze ritmului și intensității jocului.

Primul moment pozitiv a venit în minutul 19, când i-a oferit o pasă foarte bună lui Bîrligea. Atacantul a ratat, iar apoi Boutoutaou a ajuns și el la finalizare, însă șutul i-a fost blocat.

În minutul 47 i-a oferit o nouă pasă excelentă lui Bîrligea, care din nou nu a reușit să înscrie.

Două minute mai târziu și-a creat singur spațiul de șut după un dribling scurt, însă execuția a fost prea slabă pentru a-i pune probleme portarului.

În minutul 55 a avut cea mai spectaculoasă acțiune: a scăpat spre poartă, a depășit elegant un adversar și a șutat în blocaj, deși avea și varianta unei pase către Bîrligea.

A și marcat cu poarta goală, datorită altruismului lui Stoian.

În minutul 75 a făcut semn către bancă: s-a terminat, e nevoie de schimbare.

Concluzia este una încurajatoare: are o tehnică peste medie și se vede că poate produce diferența. Nu-și cunoaște încă bine colegii și ritmul de joc, astfel că are nevoie de timp pentru a deveni un câștig real pentru FCSB.

Ronny Labonne

A avut o contribuție negativă la faza golului de 0-1. A ezitat să iasă decisiv la adversar, s-a retras prea mult, iar letonii au mutat rapid jocul în dreapta, de unde Daskevics a înscris spectaculos.

Din punct de vedere ofensiv a apărut foarte rar. Prima centrare a fost slabă, direct în primul adversar, iar la a doua fază a fost surprins în poziție de ofsaid.

A câștigat puține dueluri, a părut timid și fără agresivitatea necesară pentru postul de fundaș lateral.

În multe momente a ales soluțiile prudente și nu a dat impresia că poate controla banda.

Debutul ridică multe semne de întrebare, iar în acest moment pare greu de crezut că poate reprezenta o soluție imediată pentru primul „11”.

A fost schimbat la pauză cu Valentin Crețu, semn că staff-ul tehnic a fost nemulțumit de prestația sa.

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