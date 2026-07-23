„Lucrurile ar fi stat altfel” Președintele lui U Cluj știe ce le-a lipsit „studenților” în meciul cu Brann. Ce spune despre situația lui Jovo Lukic
Radu Constantea/ Foto: Facebook @Radu Constantea
Conference League

„Lucrurile ar fi stat altfel” Președintele lui U Cluj știe ce le-a lipsit „studenților” în meciul cu Brann. Ce spune despre situația lui Jovo Lukic

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 23:23
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 23:26
  • U CLUJ - BRANN 2-2. Radu Constantea (42 de ani), președintele „șepcilor roșii” a vorbit despre remiza neașteptată din prima manșă a turului doi preliminar al Conference League.
  • Oficialul ardelenilor a vorbit și despre situația lui Jovo Lukic (27 de ani).
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Condusă cu 2-0 în minutul 84, U Cluj a reușit o revenire de senzație, grație reușitelor lui Lukic ('85) și Pinho ('88).

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U CLUJ - BRANN 2-2. Radu Constantea: „Lucrurile ar fi stat altfel”

Președintele ardelenilor este convins că jocul echipei antrenate de Cristiano Bergodi ar fi arătat diferit dacă meciul se juca pe „Cluj Arena”.

În această perioadă, clujenii sunt nevoiți să se deplaseze la Sfântu Gheorghe pentru meciurile pe teren propriu, după ce Cluj Arena a intrat în pregătiri pentru festivalul Untold, care va avea loc în perioada 6-9 august.

„Sunt mulțumit de rezultatul final, chiar dacă echipa din Norvegia a arătat foarte bine. Mergem cu optimism acolo.

Am fost un pic timorați în prima repriză. Ne-a lipsit experiența, ei au intrat foarte bine și au câștigat duelurile, au arătat foarte bine.

Dacă reușeam să jucăm pe Cluj Arena, probabil lucrurile ar fi stat altfel. Suportul suporterilor ar fi contat foarte mult.

Vom pleca miercuri dimineață în Norvegia și ne vom întoarce imediat după meci”, a declarat Radu Constantea la emisiunea „Digi Sport Special”.

Radu Constantea, despre Jovo Lukic: „Au fost oferte pe care le-am declinat”

Întrebat dacă U Cluj mai are oferte și pentru alți jucători după plecarea lui Andrei Coubiș, Radu Constantea a replicat:

„Sunt discuții cu Lukic. Au fost oferte pe care le-am declinat. Acum vedem. Am și reușit, înainte de Campionatul Mondial să-i prelungim contractul pentru încă trei sezoane.

Se simte foarte bine la Cluj și, din perspectiva asta, e foarte perplex și nu au existat discuții în care să spună că își dorește neapărat să plece.

Repet, dacă va exista o ofertă bună din punct de vedere financiar pentru club, iar el își va dori să plece, atunci vom ține cont, cu siguranță, și de dorința jucătorului”, a mai precizat președintele ardelenilor.

Jovo Lukic s-a dovedit din nou decisiv pentru U Cluj. Absent la duelul cu Farul (2-1), atacantul bosniac a fost aruncat în luptă de Cristiano Bergodi în minutul 61 și a reușit să-și treacă numele pe tabelă în minutul 85.

2.200.000 de euro
este cota lui Jovo Lukic, potrivit transfermark.ro

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