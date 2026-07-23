FCSB - Auda 2-3. Marius Baciu (51 de ani) a venit cu o analiză la cald a eșecului din preliminariile Conference League.

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Roș-albaștrii au început cu stângul campania europeană, în fața unui adversar mult mai slab cotat, însă tehnicianul a ținut să remarce doar aspectele pozitive din această partidă.

FCSB - Auda 2-3 . Marius Baciu: „Astăzi nu am pierdut nimic. Vă spun sigur!”

Baciu nu a vrut să pună accentul nici pe deciziile de arbitraj, nici pe erorile jucătorilor, ci doar pe lucrurile pozitive pe care aceștia le-au realizat.

„Vom analiza și vom încerca să remediem foarte rapid ce avem de remediat. Fără să spun mari cuvinte, am avut jucători buni, care s-au ridicat la un nivel bun, ca organizare a jocului, chiar dacă n-am avut momente bune pe tot parcursul lui.

Știam și am analizat extremele lor, căpitanul lor, care pătrunde în interior și șutează, dar trebuia să fim mai atenți la începutul de joc.

Chiar nu vreau să comentez arbitrajul, am văzut observatorul care ne-a consolat, el e francez, și ne-a zis că nu se poate așa ceva.

Ce să mai discut? Nu știu, nu vreau să vorbesc. Trebuie să ne gândim la ceea ce vrem noi să facem. Îmi pare rău ca n-a fost VAR, că au mai fost niște faze… Dar ce să facem? Nu vreau să scot arbitrajul în evidență.

Trebuie să fim foarte bine, foarte constructivi în ceea ce am făcut bun astăzi, pentru că am avut momente foarte bune, suntem o echipă nouă și vrem să ne câștigăm identitatea noastră. Astăzi n-am pierdut nimic, absolut nimic. Doar am câștigat mulți jucători de care sunt foarte mulțumit cum s-au achitat de sarcini. N-am pierdut nimic, vă spun sigur!

Nu avem voie să fim supărați, pentru că meciul ăsta trebuie să ne ducă cu gândul la multe realizări, ne-am bătut pentru orice minge. În fotbal se poate întâmpla orice. Arabia Saudită a bătut Argentina.

Noi trebuie să luăm ce e bun. Nu simți nicio umilință atunci când muncești și dai totul. Doar greșeala trebuie remediată”, a declarat Marius Baciu, la Prima Sport.

Returul din Letonia se joacă joia viitoare, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.

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