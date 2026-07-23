FCSB - AUDA 2-3. Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost călcat evident în careu la ultima fază a meciului.

Roș-albaștrii ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de pedeapsă, însă arbitrul a pus capăt jocului.

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Auda a dat lovitura în Ghencea și are prima șansă la calificare, după reușita din minutul 90+4 a lui Kone, dar rezultatul ar fi putut fi altul.

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La ultima fază, Daniel Bîrligea a rămas întins pe gazon și a cerut o lovitură de pedeapsă.

Arbitru n-a dictat nimic, iar la scurt timp a pus capăt jocului. Faza nu a mai putut fi întoarsă, deoarece meciurile din turul al doilea preliminar al Conference League nu beneficiază de arbitraj video. Sistemul VAR este utilizat abia din turul al treilea.

În imaginile surprinse de fotoreporterul GOLAZO.ro, Raed Krishan, se poate observa cum Bîrligea este călcat clar pe gleznă de Oskars Rubenis (27 de ani), fundașul stânga al letonilor.

Atacantul roș-albaștrilor a rămas întins pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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FCSB a fost surprinsă de formația din Letonia încă din primele minute, după ce căpitanul Daskevics a trimis un șut impecabil din afara careului, care s-a oprit în vinclul porții lui Târnovanu, lăsându-l fără replică pe acesta.

După mai multe șanse irosite de Bîrligea, FCSB a egalat prin Octavian Popescu, care a finalizat o acțiune proprie, pe partea stângă, după ce a fost lansat perfect de Florin Tănase.

FCSB s-a bucurat însă doar 9 minute. Letonii au surprins din nou și au trecut în avantaj după golul reușit de Diedhiou, care a pătruns mult prea ușor printre apărătorii de la FCSB și l-a învins pe Târnovanu, cu un șut la colțul scurt

În partea secundă, FCSB a forțat egalarea încă din primele minute, însă nici Auda nu a renunțat complet la ofensivă.

Egalarea a venit destul de târziu, în minutul 71, la capătul unei acțiuni superbe a lui Stoian, finalizată de noul jucător, Boutoutaou, care a înscris cu poarta goală.

Deși elevii lui Baciu credeau că au toate șansele să marcheze și golul victoriei, ocaziile irosite s-au răzbunat în minutul 90+4, când Kone a marcat golul victoriei pentru oaspeți, după o nouă minge scăpată prea ușor de Târnovanu.

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