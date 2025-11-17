Anchetă la FCSB ANAF va face verificări, după ce a detectat neregularități în activitatea fiscală! Becali se apără: „Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”
FCSB, în atenția ANAF. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago / Sportpictures
Superliga

Anchetă la FCSB ANAF va face verificări, după ce a detectat neregularități în activitatea fiscală! Becali se apără: „Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.11.2025, ora 21:41
  • FCSB, club patronat de Gigi Becali (67 de ani), a intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
  • Un soft inteligent al fiscului a detectecta faptul că roș-albaștrii ar fi cheltuit sume nejustificate de peste 7 milioane de lei.

ANAF ar urma să demareze un control fiscal masiv asupra clubului bucureștean, care ar viza activitatea financiară a echipei din ultimii cinci ani, informează știrileprotv.ro.

Ngezana, ignorat din nou Motivul pentru care fundașul FCSB nu a fost convocat  la națională
Citește și
Ngezana, ignorat din nou Motivul pentru care fundașul FCSB nu a fost convocat la națională
Citește mai mult
Ngezana, ignorat din nou Motivul pentru care fundașul FCSB nu a fost convocat  la națională

ANAF, anchetă la FCSB

ANAF a utilizat un soft special pentru a analiza situația financiară a firmelor, inclusiv declarațiile fiscale lunare, veniturile, tranzacțiile contabile sau activitatea curentă, identificând astfel societățile cu risc fiscal ridicat, printre care se află și FCSB.

Acesta a detectat faptul că roș-albaștrii ar fi cheltuit suma de 7.020.140 de lei, pe care nu ar fi justificat-o.

FCSB ar fi primit încă din luna martie o notificare de confirmare, însă nu a oferit un răspuns în termenul legal de 30 de zile, iar asta va duce la un control care va fi efectuat până la finalul anului 2025.

Gigi Becali se apără: „Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”

Patronul celor de la FCSB susține că softul celor de la ANAF este total eronat și susține că nu are restanțe la stat:

„Acum ei au venit să vadă dacă softul este prost sau este deștept. Ăla este prea idiot softul. El crede că e deștept, dar e idiot softul.

El spune că eu am profit, dar eu acum îi demonstrez că n-am avut profitul ăsta. La jucători este altceva.

Că pe un jucător, de exemplu, poți să-l iei cu 200 de mii și să-l vinzi cu 10 milioane, dar poți să-l iei cu două milioane și să rămână liber. Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”, a spus Gigi Becali, potrivit sursei citate.

Veniturile FCSB în ultimii 7 ani

  • 2017 - 18.000.000 euro
  • 2018 - 14.500.000
  • 2019 - 9.100.000
  • 2020 - 6.000.000
  • 2021 - 18.200.000
  • 2022 - 15.000.000
  • 2023 - 9.300.000
  • 2024 - 25.000.000

În ultimii cinci ani, clubul a înregistrat pierderi totale de peste 93 milioane lei, exceptând anii 2021 și 2024, când a avut profit.

În prezent, FCSB are datorii de 63,15 milioane lei, mai mici decât în 2023, când depășeau 73 milioane lei.

Expertul Sebastian Bodu, fost președinte al ANAF, a detaliat ce presupune modul în care FCSB a fost supusă analizei fiscale.

Analiza de risc se face la modul generic. Adică se identifică sectoarele care prezintă risc de neplată, de evaziune. Pe acele zone se efectuează această analiză. Acum depinde de cine este întreprinsă. Antifrauda are analiza lui de risc, inspecția fiscală are și ea analiza ei de risc. În baza datelor obținute se merge în inspecție sau în control la fiecare contribuabil. Se trimite o notificare către ei doar dacă urmează să fie verificați. Dacă nu, nu Sebastian Bodu

Fostul președinte al ANAF explicat diferența dintre o inspecție fiscală obișnuită și un control antifraudă

„Dacă intră în verificare fiscală primesc un aviz de inspecție fiscală în care se spune că ANAF vine în inspecție fiscală în X zile. Dacă este antifraudă, ei nu trimit niciun aviz. Ei vin direct”, a declarat Bodu, conform fanatik.ro

Fostul președinte ANAF a explicat simplu cum decurge o verificare fiscală, de la începutul inspecției până la posibilele sancțiuni.

„În termenul de aviz, inspecția îți vine la ușă. Îți dă termen ca să-ți strângi documentele. În act îți spun ce fel de control e: e inspecție totală, e control parțial, e doar pe TVA sau doar pe impozitul pe profit.

De exemplu, dacă verifică TVA, atunci trebuie să dispună de toate documentele de TVA, toate deconturile.

Inspecția fiscală se finalizează cu un raport de inspecție fiscală care identifică toate elementele care au fost verificate și apoi se emite decizia de impunere.

În urma verificării se poate descoperi fie că e nevoie de refacerea bazei de impozitare, fie poate fi cazul de amenzi. Ambele se comunică contribuabililor, care le pot ataca. Aceștia au drept de contestare, 45 de zile”

Dacă se ajunge la restanțe, înseamnă că i s-a emis o decizie de impunere, pe care n-a plătit-o. Și atunci trebuie să-i pună proprire și să-i trimită somație de plată Sebastian Bodu

Citește și

Acuzații incredibile Nigeria susține că a fost eliminată din drumul spre CM 2026 pentru că adversarii au folosit voodoo!
Campionatul Mondial
21:11
Acuzații incredibile Nigeria susține că a fost eliminată din drumul spre CM 2026 pentru că adversarii au folosit voodoo!
Citește mai mult
Acuzații incredibile Nigeria susține că a fost eliminată din drumul spre CM 2026 pentru că adversarii au folosit voodoo!
FCSB a început negocierile Campioana a trimis primele oferte: „Cu ei vom fi mai puternici” 
Superliga
20:02
FCSB a început negocierile Campioana a trimis primele oferte: „Cu ei vom fi mai puternici”
Citește mai mult
FCSB a început negocierile Campioana a trimis primele oferte: „Cu ei vom fi mai puternici” 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
gigi becali anaf fcsb superliga
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share