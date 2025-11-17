Anchetă la FCSB ANAF va face verificări, după ce a detectat neregularități în activitatea fiscală! Becali se apără: „Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”

FCSB, club patronat de Gigi Becali (67 de ani), a intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Un soft inteligent al fiscului a detectecta faptul că roș-albaștrii ar fi cheltuit sume nejustificate de peste 7 milioane de lei.

ANAF ar urma să demareze un control fiscal masiv asupra clubului bucureștean, care ar viza activitatea financiară a echipei din ultimii cinci ani, informează știrileprotv.ro.

ANAF, anchetă la FCSB

ANAF a utilizat un soft special pentru a analiza situația financiară a firmelor, inclusiv declarațiile fiscale lunare, veniturile, tranzacțiile contabile sau activitatea curentă, identificând astfel societățile cu risc fiscal ridicat, printre care se află și FCSB.

Acesta a detectat faptul că roș-albaștrii ar fi cheltuit suma de 7.020.140 de lei, pe care nu ar fi justificat-o.

FCSB ar fi primit încă din luna martie o notificare de confirmare, însă nu a oferit un răspuns în termenul legal de 30 de zile, iar asta va duce la un control care va fi efectuat până la finalul anului 2025.

Gigi Becali se apără: „Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”

Patronul celor de la FCSB susține că softul celor de la ANAF este total eronat și susține că nu are restanțe la stat:

„Acum ei au venit să vadă dacă softul este prost sau este deștept. Ăla este prea idiot softul. El crede că e deștept, dar e idiot softul.

El spune că eu am profit, dar eu acum îi demonstrez că n-am avut profitul ăsta. La jucători este altceva.

Că pe un jucător, de exemplu, poți să-l iei cu 200 de mii și să-l vinzi cu 10 milioane, dar poți să-l iei cu două milioane și să rămână liber. Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”, a spus Gigi Becali, potrivit sursei citate.

Veniturile FCSB în ultimii 7 ani

2017 - 18.000.000 euro

2018 - 14.500.000

2019 - 9.100.000

2020 - 6.000.000

2021 - 18.200.000

2022 - 15.000.000

2023 - 9.300.000

2024 - 25.000.000

În ultimii cinci ani, clubul a înregistrat pierderi totale de peste 93 milioane lei, exceptând anii 2021 și 2024, când a avut profit.

În prezent, FCSB are datorii de 63,15 milioane lei, mai mici decât în 2023, când depășeau 73 milioane lei.

Expertul Sebastian Bodu, fost președinte al ANAF, a detaliat ce presupune modul în care FCSB a fost supusă analizei fiscale.

Analiza de risc se face la modul generic. Adică se identifică sectoarele care prezintă risc de neplată, de evaziune. Pe acele zone se efectuează această analiză. Acum depinde de cine este întreprinsă. Antifrauda are analiza lui de risc, inspecția fiscală are și ea analiza ei de risc. În baza datelor obținute se merge în inspecție sau în control la fiecare contribuabil. Se trimite o notificare către ei doar dacă urmează să fie verificați. Dacă nu, nu Sebastian Bodu

Fostul președinte al ANAF explicat diferența dintre o inspecție fiscală obișnuită și un control antifraudă

„Dacă intră în verificare fiscală primesc un aviz de inspecție fiscală în care se spune că ANAF vine în inspecție fiscală în X zile. Dacă este antifraudă, ei nu trimit niciun aviz. Ei vin direct”, a declarat Bodu, conform fanatik.ro

Fostul președinte ANAF a explicat simplu cum decurge o verificare fiscală, de la începutul inspecției până la posibilele sancțiuni.

„În termenul de aviz, inspecția îți vine la ușă. Îți dă termen ca să-ți strângi documentele. În act îți spun ce fel de control e: e inspecție totală, e control parțial, e doar pe TVA sau doar pe impozitul pe profit.

De exemplu, dacă verifică TVA, atunci trebuie să dispună de toate documentele de TVA, toate deconturile.

Inspecția fiscală se finalizează cu un raport de inspecție fiscală care identifică toate elementele care au fost verificate și apoi se emite decizia de impunere.

În urma verificării se poate descoperi fie că e nevoie de refacerea bazei de impozitare, fie poate fi cazul de amenzi. Ambele se comunică contribuabililor, care le pot ataca. Aceștia au drept de contestare, 45 de zile”

Dacă se ajunge la restanțe, înseamnă că i s-a emis o decizie de impunere, pe care n-a plătit-o. Și atunci trebuie să-i pună proprire și să-i trimită somație de plată Sebastian Bodu

