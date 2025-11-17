FCSB a început negocierile Campioana a trimis primele oferte: „Cu ei vom fi mai puternici” 

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al celor de la FCSB, a anunțat că vor urma transferuri importante în această iarnă, iar campioana a trimis deja primele oferte>

Mihai Stoica a explicat ce tip de jucători caută FCSB pentru a reveni în cursa pentru titlu.

Mihai Stoica anunță întăriri în lotul lui FCSB

„ Gigi Becali cred că vrea 5 jucători, eu aș vrea 3. Aș vrea neapărat un fundaș central, neapărat un mijlocaș și un fundaș stânga. Acum depinde de ce reușim. Suntem în discuții deocamdată.

Am făcut și oferte, doar că până acum ne-am orientat la jucători de un anumit nivel și pretențiile lor salariale sunt foarte mari.

Nu sunt pentru campionatul nostru, însă urmează să mai coborâm o treaptă. Vom fi mai puternici, clar”, a spsu Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Defensiva, cea mai mare problemă

Campioana întâmpină mari dificultăți în acest moment în privința defensivei, unde Joyskim Dawa nu e încă apt de joc, iar Mihai Popescu va rata aproape întreg sezonul.

Chiricheș a fost și el mai mult accidentat, astfel că FCSB se bazează doar pe 3 stoperi: Ionuț Cercel, Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac, plus improvizația Baba Alhassan.

Vali Crețu se antrenează cu FCSB: „Va fi bine”

Vali Crețu a avut probleme medicale după „dubla” cu Drita, din luna august. Fotbalistul a fost menajat în Liga 1 și a mai evoluat împotriva celor de la Aberdeen.

Crețu a revenit, 32 de zile mai târziu, în duelul contra celor de la Young Boys Berna, din etapa #2 a fazei principale din Europa League, 0-2, când a fost integralist.

După partida în compania elvețienilor, fundașul de bandă a ieșit din calculele lui Elias Charalambous până nu va fi apt de joc.

În prezent, Vali Crețu a fost reintegrat în programul de antrenament al campioanei României și Mihai Stoica a dat asigurări că va reveni pe teren cât mai curând: „Crețu va fi și el bine” .

12 meciuri a jucat Vali Crețu în actualul sezon

