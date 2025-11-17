Hugo Broos (73 de ani), selecționerul belgian al Africii de Sud, a dezvăluit motivul pentru care Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul de la FCSB, nu a fost convocat pentru amicalul cu Zambia.

Sâmbătă seară, Africa de Sud a disputat un meci amical împotriva Zambiei, câștigat cu 3-1. A fost ultimul test al selecționatei „Bafana Bafana” înainte de startul Cupei Africii pe Națiuni, de la sfârșitul lunii decembrie.

Hugo Broos a explicat de ce nu l-a convocat pe Ngezana

Om de bază la echipa națională, Siyabonga Ngezana a lipsit la ultimele două acțiuni din lotul selecționatei antrenate de Hugo Broos.

Tehnicianul a explicat de ce l-a lăsat acasă pe fundașul de la FCSB.

„Au lipsit jucători din lot. Spre exemplu, Ngezana. Nu l-am convocat pentru că mi-am dorit să le dau șanse și altor jucători să arate ce pot și să văd dacă mă pot baza pe ei la Cupa Africii pe Națiuni.

Așadar, cred că putem fi mulțumiți de ceea ce am văzut astăzi [sâmbătă] și putem fi încrezători în ceea ce urmează. Va fi mult mai dificil decât meciul de astăzi, asta e sigur. Dar cred că vom fi și mai buni peste o lună.

Vom încerca să facem ce am făcut ultima dată, poate chiar mai bine dacă este posibil. Dar, din nou, este Cupa Africii pe Națiuni și nu este ușor.

Este atât de intens, fiecare echipă vrea să arate cât de bună este, dar sunt încrezător că Africa de Sud va fi pregătită”, a explicat selecționerul Hugo Broos, citat de Far Post.

Hugo Broos nu a contat pe Ngezana nici la acțiunea din luna octombrie. Atunci, fundașul central al celor de la FCSB era suspendat pentru meciul.

Naționala „Bafana Bafana” a reușit să obțină calificarea la Cupa Mondială din 2026, deși a pierdut la „masa verde” un meci.

Este de așteptat ca jucătorul în vârstă de 28 de ani să participe alături de Africa de Sud, la Cupa Africii pe Națiuni.

Sud-africanii fac parte din Grupa B, iar primul meci este programat pe 22 decembrie în compania naționalei din Angola. Egipt și Zimbabwe vor fi celelalte adversare din grupă.

10 prezențe are Ngezana la echipa națională

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport