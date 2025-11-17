Acuzații incredibile Nigeria susține că a fost eliminată din drumul spre CM 2026 pentru că adversarii au folosit voodoo!
Eric Chelle/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Acuzații incredibile Nigeria susține că a fost eliminată din drumul spre CM 2026 pentru că adversarii au folosit voodoo!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.11.2025, ora 21:11
  • Eric Chelle (48 de ani), selecționerul Nigeriei, a lansat acuzații incredibile, după ce echipa sa a ratat calificarea la barajul inter-continental, după ce a fost învinsă de RD Congo, 1-1 și 3-4 la penalty-uri.

RD Congo va fi reprezentanta Africii la barajul-intercontinental, unde sunt puse la bătaie ultimele două bilete pentru CM 2026.

Congolezii au produs două mari surprize în play-off, reușind să îi învingă pe granzii Camerun și Nigeria.

Nu Italia, nu Ucraina Echipa surpriză pe care Dorinel Munteanu vrea s-o evităm la barajul CM 2026: „Doar de ei m-aș teme, cu restul avem șanse”
Citește și
Nu Italia, nu Ucraina Echipa surpriză pe care Dorinel Munteanu vrea s-o evităm la barajul CM 2026: „Doar de ei m-aș teme, cu restul avem șanse”
Citește mai mult
Nu Italia, nu Ucraina Echipa surpriză pe care Dorinel Munteanu vrea s-o evităm la barajul CM 2026: „Doar de ei m-aș teme, cu restul avem șanse”

Eric Chelle, acuzații incredibile: „RD Congo a folosit vodoo”

La scurt timp după executarea penalty-ului decisiv, transformat de Chancel Mbemba, lucrurile au escaladat, iar Eric Chelle a fost surprins când încerca să sară la gâtul unui membru din staff-ul advers, care l-ar fi insultat.

Sebastien Desabre, selecționerul congolezilor, a intervenit pentru a-și imobiliza compatriotul. 

Ulterior, la interviul de după meci, selecționerul Nigeriei i-a acuzat pe adversari că ar fi practicat voodoo pentru a-i sabota.

„Pe tot parcursul loviturilor de departajare, tipul din RD Congo a făcut voodoo.

De fiecare dată, de fiecare dată, de fiecare dată... De aceea am fost puțin nervos împotriva lui”, a declarat Eric Chelle pentru ESPN, citat de goal.com

Întrebat ce gesturi ar fi făcut membrul din staff-ul congolezilor, Chellea mimat o mișcare de leagăn cu brațul drept și a adăugat: „Ceva de genul ăsta... Nu știu dacă a fost apă sau ceva de genul ăsta”.

  • Voodoo este o religie tradițională originară în Africa de Vest. Este o religie animistă, cunoscută pentru ritualurile sale, cum ar fi dansurile și ceremoniile, și are rădăcini vechi.

Nigeria, o nouă calificare ratată la CM

După înfrângerea cu RD Congo, Nigeria a ratat pentru a doua oară consecutiv șansa de a participa la un turneu final.

Ultima participa a „Super vulturilor” la o Cupă Mondială datează din 2018, când nu au reușit să treacă de grupe.

De partea cealaltă, RD Congo poate reveni la un turneu final pentru prima dată din 1974 încoace, dacă se va impune în barajul din martie.

Până atunci, ambele naționale vor participa la Cupa Africii pe Națiuni, competiție ce se va desfășura în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.

Citește și

„Schizofrenic, ăsta e adevărul!” Șumudică, jignit de un fost jucător: „Un ciudat dezgustător! Ne întrebam toți: «Ce naiba a fost asta?»” 
Stranieri
19:32
„Schizofrenic, ăsta e adevărul!” Șumudică, jignit de un fost jucător: „Un ciudat dezgustător! Ne întrebam toți: «Ce naiba a fost asta?»”
Citește mai mult
„Schizofrenic, ăsta e adevărul!” Șumudică, jignit de un fost jucător: „Un ciudat dezgustător! Ne întrebam toți: «Ce naiba a fost asta?»” 
Yamal e cel mai atacat! Marele talent al Spaniei, principala victimă a abuzurilor online. Procentul insultelor primite e înfricoșător
Campionate
16:40
Yamal e cel mai atacat! Marele talent al Spaniei, principala victimă a abuzurilor online. Procentul insultelor primite e înfricoșător
Citește mai mult
Yamal e cel mai atacat! Marele talent al Spaniei, principala victimă a abuzurilor online. Procentul insultelor primite e înfricoșător

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
nigeria preliminarii cm 2026 republica democrată congo Eric Chelle
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share