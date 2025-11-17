Eric Chelle (48 de ani), selecționerul Nigeriei, a lansat acuzații incredibile, după ce echipa sa a ratat calificarea la barajul inter-continental, după ce a fost învinsă de RD Congo, 1-1 și 3-4 la penalty-uri.

RD Congo va fi reprezentanta Africii la barajul-intercontinental, unde sunt puse la bătaie ultimele două bilete pentru CM 2026.

Congolezii au produs două mari surprize în play-off, reușind să îi învingă pe granzii Camerun și Nigeria.

Eric Chelle, acuzații incredibile: „RD Congo a folosit vodoo”

La scurt timp după executarea penalty-ului decisiv, transformat de Chancel Mbemba, lucrurile au escaladat, iar Eric Chelle a fost surprins când încerca să sară la gâtul unui membru din staff-ul advers, care l-ar fi insultat.

Sebastien Desabre, selecționerul congolezilor, a intervenit pentru a-și imobiliza compatriotul.

🔥 OFF CAMERA DRAMA!! 🔥



Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game! 😳



He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team.



The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a — Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025

Ulterior, la interviul de după meci, selecționerul Nigeriei i-a acuzat pe adversari că ar fi practicat voodoo pentru a-i sabota.

„Pe tot parcursul loviturilor de departajare, tipul din RD Congo a făcut voodoo.

De fiecare dată, de fiecare dată, de fiecare dată... De aceea am fost puțin nervos împotriva lui”, a declarat Eric Chelle pentru ESPN, citat de goal.com

“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”



Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025

Întrebat ce gesturi ar fi făcut membrul din staff-ul congolezilor, Chellea mimat o mișcare de leagăn cu brațul drept și a adăugat: „Ceva de genul ăsta... Nu știu dacă a fost apă sau ceva de genul ăsta”.

Voodoo este o religie tradițională originară în Africa de Vest. Este o religie animistă, cunoscută pentru ritualurile sale, cum ar fi dansurile și ceremoniile, și are rădăcini vechi.

Nigeria, o nouă calificare ratată la CM

După înfrângerea cu RD Congo, Nigeria a ratat pentru a doua oară consecutiv șansa de a participa la un turneu final.

Ultima participa a „Super vulturilor” la o Cupă Mondială datează din 2018, când nu au reușit să treacă de grupe.

De partea cealaltă, RD Congo poate reveni la un turneu final pentru prima dată din 1974 încoace, dacă se va impune în barajul din martie.

Până atunci, ambele naționale vor participa la Cupa Africii pe Națiuni, competiție ce se va desfășura în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.

