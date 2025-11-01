Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că FCSB a primit banii din cadrul transferului lui Florinel Coman (27 de ani) la Al Gharafa.

FCSB l-a vândut pe atacant în vara lui 2024, însă abia acum a încasat banii de la formația arabă.

Lovitură dată de FCSB: au venit banii de la transferul lui Florinel Coman

Pe lângă cele 5 milioane de euro pentru transfer, Al Gharafa a fost nevoită să achite și un milion de euro penalizare pentru întârzierea plății.

Arabii n-au respectat termenul inițial impus de FCSB, data limită pentru plată fiind pe 31 iulie 2024, pentru că au fost păcăliți de hackeri și au transferat banii în alt cont.

FCSB a mers la TAS, unde a câștigat în august, iar Al Gharafa a fost obligată să plătească inclusiv penalizarea de un milion de euro pe care încercau s-o evite. La două luni distanță, campioana și-a primit datoria.

5 goluri în 25 de meciuri oficiale a marcat Coman pentru Al Gharafa

Becali mai vrea încă 600.000 de euro!

Dar Gigi Becali nu se oprește aici. Patronul FCSB anunță că va cere și dobândă pentru plata întârziată.

„Gata, au intrat banii pe Florinel Coman: 6 milioane de euro! Sunt toți în cont. N-am avut nicio emoție, știam că sunt obligați să plătească. Era doar o chestiune de timp, n-aveau ce să facă. Nu te joci cu FIFA, cu regulamentele.

Ce să fac dacă nu mă pricep la fotbal? (n.r. - râde ironic) Le mai calculăm și vreo 600.000 de euro dobânzi”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Coman a vrut să revină la FCSB

La începutul lunii, Florinel Coman a fost prezent pe Arena Națională la derby-ul dintre FCSB și Craiova, scor 1-0. Iar patronul campioanei anunța că vrea să revină.

Totuși, Becali susține că l-a sfătuit să ducă la bun sfârșit contractul cu Al Gharafa până să se gândească la întoarcerea la FCSB:

Eu i-am dat lui următorul sfat: «Banii se fac greu, ai de luat la final 6 milioane! Mai ai și tu 1,5-2 milioane, ce ai luat de la mine. Să-ți iei banii, trage din dinți, suferă, dar ia banii pentru familia ta! Lasă fotbalul» . Așa i-am spus lui!

El a spus: «Da, nea Gigi, dar vreau să joc». Eu i-am spus atunci «Lasă fotbalul». El voia să vină la noi, a fost la mine acasă. I-am spus atunci «Uită-te la mine, în ochii mei! Promite-mi că nu te mai interesează fotbalul, ci banii.

Fotbalul trece, dar banii rămân la copilul tău. Îi iubești pe copilul tău și pe nevasta ta? Atunci stai și suferă pentru copilul tău și pentru nevasta ta».

Mi-a spus atunci că așa va face”, a transmis Gigi Becali, conform fanatik.ro.

VIDEO. Golurile din acțiune marcate de FCSB la victoria cu UTA ( 4-0 )

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport