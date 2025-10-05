Florinel Coman (27 de ani), atacantul celor de la Al-Gharafa și fost jucător al celor de la FCSB, este prezent pe Arena Națională la partida dintre campioana României și Universitatea Craiova.

FCSB și Universitatea Craiova s-au întâlnit în derby-ul etapei #12 a Ligii 1. „Roș-albaștrii” au nevoie de victorie pentru a se apropia de trupa antrenată de Mirel Rădoi.

Florinel Coman, prezent la FCSB - Universitatea Craiova

Florinel Coman, fostul golgheter al celor de la FCSB, a venit la meciul dintre fosta sa echipă și Universitatea Craiova.

Acesta a fost surprins de camerele TV pe stadion, urmărind meciul alături de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

Mai mult, jucătorul a apărut îmbrăcat în haine cu însemnele celor de la FCSB.

Ultimul meci jucat de Florinel Coman la Al-Gharafa a fost pe 29 septembrie, împotriva celor de la Al-Shorta, în Liga Campionilor Asiei. Atunci, fotbalistul român a evoluat doar 18 minute.

Coman a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB în perioada 2017-2024. El a jucat 233 de meciuri pentru bucureșteni și a marcat de 63 de ori.

FCSB - Universitatea Craiova, echipele de start

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Al. Stoian - Bîrligea

Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Al. Stoian - Bîrligea Rezerve: Udrea, Zima, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, M. Toma, O. Popescu, Alhassan, Thiam

Udrea, Zima, V. Crețu, Alibec, Miculescu, Kiki, Politic, Chiricheș, M. Toma, O. Popescu, Alhassan, Thiam Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous U Craiova: Isenko - Ad. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Nsimba, Etim

Isenko - Ad. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Nsimba, Etim Rezerve: I. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, Al. Crețu, Mekvabishvili, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Al Hamlawi, D. Matei

I. Popescu, Stevanovic, Mogoș, Mora, Al. Crețu, Mekvabishvili, Băsceanu, Houri, Paradela, Baiaram, Al Hamlawi, D. Matei Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Arbitru: Istvan Kovacs Istvan (Carei). Asistenți: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău). Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari). Arbitru AVAR: Valentin Porumbel Valentin (Olteniţa)

Istvan Kovacs Istvan (Carei). Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău). Sorin Costreie (Voluntari). Valentin Porumbel Valentin (Olteniţa) Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)

