Dinamo, amendată  Anunțul făcut de Jandarmerie după incidentul din finalul  partidei cu CFR
Foto: SPORT Pictures
Superliga

Dinamo, amendată Anunțul făcut de Jandarmerie după incidentul din finalul partidei cu CFR

George Neagu , Vlad Nedelea
Publicat: 01.11.2025, ora 14:25
alt-text Actualizat: 01.11.2025, ora 14:25
  • Dinamo - CFR Cluj 2-1. Clubul din „Ștefan cel Mare” a fost amendat de Jandarmerie după incidentul din finalul partidei de pe Arena Națională.
  • Și firma de pază a fost sancționată pentru nerespectarea obligațiilor.

Imediat după golul decisiv al lui Soro și fluierul final al arbitrului, lucrurile au scăpat complet de sub control. Zeci de persoane au pătruns pe teren, dorind să se bucure alături de jucătorii dinamoviști.

Stewarzii au pierdut controlul situației, iar suporterii au rămas minute bune pe gazon, scandând și sărbătorind.

Dinamo - CFR Cluj 2-1. „Câinii”, amendați de Jandarmerie

Jandarmeria municipiului București a anunțat că Dinamo a fost amendată cu 37.000 de lei.

Și firma de pază a primit două sancțiuni în valoare de 10.000 de lei pentru nerespectarea atribuțiilor.

„Referință meci de fotbal FC Dinamo 1948 București - CFR Cluj

Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 47.750 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 37.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, a fost aplicată o sancţiune complementară privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de un an.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicatul transmis de Jandarmerie.

FOTO. Incidentul din finalului meciului Dinamo - CFR 2-1

Teren invadat la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Teren invadat la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (32 imagini)

Teren invadat la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Teren invadat la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Teren invadat la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Teren invadat la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Teren invadat la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
+32 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Nicolescu: „Nu mai puteam controla nimic în momentul ăla”

Președintele lui Dinamo a vorbit despre momentul în care fanii au pătruns pe teren și a declarat că era conștient că urmează o amendă pentru cele întâmplate.

„Mă întristează. Mă bucură, dar mă întristează că vine amenda. Dar nu mai puteam controla nimic în momentul ăla, am văzut în tribune o explozie pe care, recunosc, mi-o doresc cât mai des, atât că trebuie să fim mai atenți”, a spus Andrei Nicolescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Finalul meciului a fost umbrit și de un episod șocant. Doi copii au fost surprinși părăsind zona fanilor care au invadat terenul și alergând spre sectorul suporterilor clujeni.

Unul dintre cei doi s-a dezbrăcat parțial și a făcut gesturi obscene către fanii oaspeți, fără ca vreun steward să intervină. Scenele s-au repetat, sub privirile celor de la VIP și ale forțelor de ordine.

FOTO. Dinamo - CFR Cluj 2-1

Galerie foto (41 imagini)

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
+41 Foto
labels.photo-gallery

CFR Cluj jandarmerie dinamo liga 1 amenda
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share