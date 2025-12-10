Ce îi place lui Van Persie la FCSB Antrenorul lui Feyenoord a descris jocul rivalilor. Și-a amintit de cariera de fotbalist: „Am debutat cu România”

Robin van Persie, 42 de ani, a remarcat planul, structura și momente de joc la FCSB: „Sunt foarte buni pe tranziții”.

Fostul mare atacant olandez a vorbit și despre legătura sa cu România în perioada când era jucător: „Asta nu se uită”.

Meciul FCSB - Feyenoord se va juca joi seară, în Europa League, de la ora 22:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1.

La conferința de miercuri seară, de la Arena Națională, Robin van Persie s-a referit la FCSB, a spus ce a observat, ce i-a plăcut în ciuda celor patru înfrângeri suferite de roș-albaștri în Europa League.

Joi seară, și Feyenoord va fi în aceeași situație. A venit la București tot după patru eșecuri.

Van Persie, despre FCSB: „Îmi place când recuperează mingea”

„FCSB a făcut multe schimbări în echipă, contează structura și știm la ce să ne așteptăm”, a declarat fostul mare jucător batav, numit antrenor la Feyenoord în februarie 2025.

„Îmi place stilul de joc, modul cum e structurat. Nu e atât de important cine intră pe teren, ci cum joacă echipa, cum e planul de joc”.

3 puncte au FCSB și Feyenoord după cinci etape în Europa League. Olandezii sunt pe locul 30, campionii Ligii 1, pe 31

„Am observat că nu au avut rezultate prea bune în campionat, dar am văzut și momente de joc care mi-au atras atenția.

De exemplu, ce fac când recuperează mingea, atunci sunt foarte buni, pe tranziții sunt foarte buni, nu aruncă mingea în față, asta îmi place”.

Fiecare echipă trece și prin momente dificile, când jucătorii sunt lipsiți de încredere Robin van Persie, antrenor Feyenoord

Van Persie: „București trebuie să-și asume riscuri. Egalul nu ajută”

A continuat făcând o paralelă și la situația lui Feyenoord.

„Suntem în același scenariu. Îmi place că trebuie să câștigăm și noi, și voi. Îmi place ideea asta, că ambele echipe vor să învingă”, a spus Van Persie.

„Nimeni nu se va apăra așteptând greșeala. Egalul nu ajută pe nimeni. Bucureștiul (n.r. FCSB) trebuie să-și asume riscuri. Aștept un meci cu presiune”.

Jucătorii de la București (n.r. de la FCSB) știu ce să facă pe teren. Îmi place să văd idei de joc clare, în atac, în apărare, pe tranziții, chiar și când ideile nu sunt ale mele Robin van Persie, antrenor Feyenoord

„Am debutat împotriva României, asta nu se uită”. Are 4 goluri, a marcat și pe Arena Națională

Van Persie, 42 de ani, și-a amintit și de legătura sa cu România în perioada când era fotbalist.

„Am debutat la națională împotriva României, e ceva ce nu se uită. Am și înscris câteva goluri în meciurile cu România, am jucat și aici, pe acest stadion, am jucat și contra Stelei București”, a zâmbit el.

Robin a debutat în tricoul Oranje pe 4 iunie 2005, la 2-0 cu România la Rotterdam, pe „De Kuip”, în calificările CM 2006.

A înscris patru goluri contra „tricolorilor”.

17 iunie 2008, la Euro: 2-0 pentru Olanda, la Berna.

16 octombrie 2012, în preliminariile CM 2014: 4-1 pentru Olanda pe Arena Națională.

26 martie 2013, în preliminariile CM 2014: două goluri la 4-0 pentru Olanda la Amsterdam.

50 de goluri și 20 de assisturi a reușit Van Persie în 102 selecții la naționala Țărilor de Jos

