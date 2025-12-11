Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Ultrașii lui Feyenoord au vrut să sară gardul zonei lor pe stadionul din Stuttgart, la ultima deplasare europeană
Europa League

Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare"

Theodor Jumătate
Publicat: 11.12.2025, ora 10:10
Actualizat: 11.12.2025, ora 10:12
  • Suporterii lui Feyenoord invadează orașul. Vor să plece în marș din centru spre stadion înaintea meciului cu FCSB. 
  • Ce spune pentru GOLAZO.ro un reporter olandez prezent la București despre incidentele de la ultima deplasare continentală a lui Feyenoord. 
  • FCSB - Feyenoord se joacă în Europa League joi seară, de la ora 22:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1.

Suporterii lui Feyenoord sunt cunoscuți peste tot în Europa. Mai ales fanii radicali, ultrașii. Care au provocat incidente de multe ori.

Olandezii au venit și la București, la fel de mulți ca oriunde joacă în deplasare echipa din Rotterdam.

„4.200 de suporteri ai lui Feyenoord în secțiunea galeriei. Alți 800 în alte locuri pe stadion”

Un jurnalist batav a spus pentru GOLAZO.ro că sunt în jur de 5.000 de susținători ai roș-albilor.

„4.200 vor fi pe stadion în secțiunea galeriei, în peluză. Iar alți 800 răspândiți, și-au luat bilete în alte locuri din tribune”. Ceea ce generează alte griji.

Germanii au adus imediat un cordon de polițiști în peluza stadionului din Stuttgart pentru a nu-i lăsa pe fanii lui Feyenoord să sară gardul spre suporterii nemți
Germanii au adus imediat un cordon de polițiști în peluza stadionului din Stuttgart pentru a nu-i lăsa pe fanii lui Feyenoord să sară gardul spre suporterii nemți

Nu doar atât. După ce stau ore în șir în Centrul Vechi, vor să se adune la Piața Universității și să plece împreună în marș spre Arena Națională cu câteva ore înaintea meciului.

Incidente și în corteo, și pe stadion la Stuttgart. Tun cu apă împotriva ultrașilor

„Fac de obicei corteo. Au fost probleme la ultima deplasare în Europa, la Stuttgart, din cauza torțelor și artificiilor folosite pe drum”.

Poliția a intervenit în forță pe 6 noiembrie, folosind și un tun cu apă.

Polițiștii din Stuttgart, în timpul marșului galeriei lui Feyenoord spre stadion
Polițiștii din Stuttgart, în timpul marșului galeriei lui Feyenoord spre stadion

Nu au ieșit scântei doar în afara stadionului, ci și înăuntru. Fanaticii olandezi au vrut să sară gardul spre suporterii germani, moment în care stewarzii care formau cordonul de separare au fost înlocuiți de polițiști pregătiți de luptă.

Poliția, atenție maximă: „Urmărim tot ce se întâmplă”

„Nu cred că vor fi incidente aici, suporterii lui Feyenoord au ceva cu fanii germani și francezi”, ne-a zis același reporter batav.

Poliția e în alertă la București. Un reprezentant al său prezent la ședința de securitate a partidei a afirmat: „Urmărim tot ce se întâmplă cu maximă atenție”.

VIDEO. Feyenoord a efectuat antrenamentul oficial înainte de meciul cu FCSB

