Măsură de urgență la FCSB Becali s-a răzgândit în ultima clipă înainte de meciul cu Go Ahead Eagles

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dorit să se întâlnească cu jucătorii echipei, înaintea duelului de la Daventer, dar s-a răzgândit.

Go Ahead Eagles și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 19:45, în prima etapă a fazei principale din Europa League și meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro.

FCSB traversează o perioadă complicată. Ultimul succes al „roș-albaștrilor” a fost înregistrat pe 28 august, împotriva lui Aberdeen, în play-off-ul Europa League, 3-0.

Gigi Becali a amânat măsura de urgență pe care voia s-o ia la FCSB

Întrebat dacă a vorbit cu jucătorii înainte de plecarea în Olanda, Becali a recunoscut că s-a gândit să îi bage în ședință, însă a renunțat ulterior la idee. A lăsat sarcina pe mâna lui Charalambous și MM Stoica.

„ N-am mai vorbit cu echipa de cinci ani. N-am mai fost la echipă de 6-7 ani… Am vrut să merg, dar după m-am răzgândit. Sunt MM și Elias acolo. Ce să le pot spune eu?! ”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

FCSB se află într-o situație extrem de dificilă, având o singură victorie în ultimele 7 partide, 3-0 cu Aberdeen.

Mai mult, în Liga 1, campioana nu a mai câștigat de la mijlocul lui august, când o învingea pe Petrolul, scor 1-0. Acesta este și singurul succes al „roș-albaștrilor” în campionat după 10 etape disputate!

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

