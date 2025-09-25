Măsură de urgență la FCSB Becali s-a răzgândit în ultima clipă înainte de meciul cu Go Ahead Eagles
Măsură de urgență la FCSB Becali s-a răzgândit în ultima clipă înainte de meciul cu Go Ahead Eagles

alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 18:57
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 18:57
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dorit să se întâlnească cu jucătorii echipei, înaintea duelului de la Daventer, dar s-a răzgândit.
  • Go Ahead Eagles și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 19:45, în prima etapă a fazei principale din Europa League și meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro.

FCSB traversează o perioadă complicată. Ultimul succes al „roș-albaștrilor” a fost înregistrat pe 28 august, împotriva lui Aberdeen, în play-off-ul Europa League, 3-0.

Gigi Becali a amânat măsura de urgență pe care voia s-o ia la FCSB

Întrebat dacă a vorbit cu jucătorii înainte de plecarea în Olanda, Becali a recunoscut că s-a gândit să îi bage în ședință, însă a renunțat ulterior la idee. A lăsat sarcina pe mâna lui Charalambous și MM Stoica.

N-am mai vorbit cu echipa de cinci ani. N-am mai fost la echipă de 6-7 ani… Am vrut să merg, dar după m-am răzgândit. Sunt MM și Elias acolo. Ce să le pot spune eu?!”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

FCSB se află într-o situație extrem de dificilă, având o singură victorie în ultimele 7 partide, 3-0 cu Aberdeen.

Mai mult, în Liga 1, campioana nu a mai câștigat de la mijlocul lui august, când o învingea pe Petrolul, scor 1-0. Acesta este și singurul succes al „roș-albaștrilor” în campionat după 10 etape disputate!

Programul FCSB în Europa League

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
