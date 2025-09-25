Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență

GO AHEAD EAGLES - FCSB. Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul roș-albaștrilor, a fost supus unei intervenții chirurgicale înaintea meciului de debut al campioanei în Europa League.

Continuă problemele pentru FCSB. Fără Crețu și Adrian Șut, jucători care nu au făcut deplasarea din cauza unor accidentări suferite recent, roș-albaștrii l-au pierdut și pe Mihai Lixandru.

GO AHEAD EAGLES - FCSB. Mihai Lixandru, operat de apendicită

Într-o intervenție telefonică la emisiunea „Liga Digi Sport”, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că mijlocașul a fost supus unei intervenții chirurgicale urgente de apendicită, chiar în Olanda.

„Nu avem ce face (n.r. la mijlocul terenului), pe Lixandru l-a luat apendicita. S-a operat acolo și Șut e acasă”, a spus Gigi Becali

14 meciuri a bifat Mihai Lixandru în acest sezon pentru FCSB. A marcat o singură dată și a reușit două pase de gol

Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB, în meciul cu Go Ahead Eagles:

Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB

FCSB - Young Boys 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna

FCSB - Bologna 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB

Basel - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB

Steaua Roșie - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord

FCSB - Feyenoord 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB

Dinamo Zagreb - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

