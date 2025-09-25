Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență

- GO AHEAD EAGLES - FCSB. Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul roș-albaștrilor, a fost supus unei intervenții chirurgicale înaintea meciului de debut al campioanei în Europa League.
- Partida este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Continuă problemele pentru FCSB. Fără Crețu și Adrian Șut, jucători care nu au făcut deplasarea din cauza unor accidentări suferite recent, roș-albaștrii l-au pierdut și pe Mihai Lixandru.
GO AHEAD EAGLES - FCSB. Mihai Lixandru, operat de apendicită
Într-o intervenție telefonică la emisiunea „Liga Digi Sport”, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că mijlocașul a fost supus unei intervenții chirurgicale urgente de apendicită, chiar în Olanda.
„Nu avem ce face (n.r. la mijlocul terenului), pe Lixandru l-a luat apendicita. S-a operat acolo și Șut e acasă”, a spus Gigi Becali
14 meciuri
a bifat Mihai Lixandru în acest sezon pentru FCSB. A marcat o singură dată și a reușit două pase de gol
Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB, în meciul cu Go Ahead Eagles:
- Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec
Programul FCSB în Europa League
- 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
- 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
- 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce