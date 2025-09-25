Transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani) la Dinamo Kiev a stârnit multe reacții în Ucraina.

Atacantul român a avut parte de o primire ostilă din partea unei părți a suporterilor, care și-au exprimat nemulțumirea față de aducerea sa.

Contestările au rămas însă la nivel de reacții izolate între o parte a fanilor, fără să existe presiuni majore asupra conducerii clubului.

Vladislav Blănuță, protejat de Igor Surkis: atacantul nu va pleca de la Dinamo Kiev

În schimb, Igor Surkis, patronul formației din capitala Ucrainei, îi acordă o încredere totală fotbalistului.

Surkis nu ia în calcul vânzarea jucătorului în iarnă pentru a recupera investiția și consideră că Blănuță are potențialul de a confirma.

Asta mai ales într-un moment în care Dinamo Kiev nu dispune de prea multe soluții în compartimentul ofensiv. Iar accest sprijin poate cântări decisiv în reglarea relațiilor Blănuță - fani.

FCU a primit deja banii! 1.5 milioane de euro pentru Vladislav Blănuță

Pe plan financiar, afacerea este una solidă și pentru FCU Craiova. Potrivit surselor GOLAZO.ro, patronul Adrian Mititelu a încasat suma de 1,5 milioane de euro pentru transferul atacantului, la care se pot adăuga încă 300.000 de euro sub formă de bonusuri de performanță. Bani care deja au intrat în conturile clubului oltean.

În plus, clubul din Bănie a păstrat și 20% dintr-un eventual transfer ulterior, o clauză ce poate aduce venituri consistente dacă Blănuță va confirma la nivel internațional.

