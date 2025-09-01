Locul favorit al lui Popovici David a vorbit pentru pagina oficială a Jocurilor Olimpice: „În relația cu natația, aici mă întorc”

David Popovici (20 de ani) a oferit un scurt interviu pentru pagina oficială de Instagram a Jocurilor Olimpice.

Campionul olimpic la natație a vorbit despre locul unde se antrenează pentru marea performanță, dar și locul în care se simte cel mai fericit, bazinul „Lia Manoliu”.

David Popovici, despre bazinul Lia Manoliu: „E locul în care mă simt fericit”

Tânărul sportiv a vorbit despre locul în care a pornit toată aventura sa în natație, bazinul de la Complexul Sportiv „Lia Manoliu”.

Cele declarate de David Popovici au fost postate ulterior pe rețelele de socializare ale Jocurilor Olimpice.

„Acesta e locul meu fericit. E bazinul în care am învățat să înot. E bazinul în care m-am antrenat chiar înainte să vin la Singapore. E locul în care mă simt fericit.

În relația cu natația, aici mă întorc. Primele amintiri legate de înot vin tot de aici. Să înot afară, în soare, într-un climat de vară atât de frumos precum cel pe care îl avem în România e minunat”, a declarat David Popovici.

David Popovici de 14 ori medaliat cu aur

La nivel de seniori, înotătorul de numai 20 de ani a cucerit 14 medalii de aur, una de argint și două de bronz.

Acestea sunt probele pe care David Popovici le-a câștigat.

Competiție An Probă Jocurile Olimpice 2024 200m liber Campionatele Mondiale 2022 100m liber Campionatele Mondiale 2022 200m liber Campionatele Mondiale 2025 100m liber Campionatele Mondiale 2025 200m liber Campionatele Europene 2022 100m liber Campionatele Europene 2022 200m liber Campionatele Europene 2024 100m liber Campionatele Europene 2024 200 m liber Campionatele Europene (bazin scurt) 2021 200 m liber Campionatele Naționale 2023 50 m liber Campionatele Naționale 2023 100 m liber Campionatele Naționale 2023 200 m liber Campionatele Naționale 2023 4x50 m ștafetă mixt

