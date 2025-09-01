Locul favorit al lui Popovici David a vorbit pentru pagina oficială a Jocurilor Olimpice: „În relația cu natația, aici mă întorc”

- David Popovici (20 de ani) a oferit un scurt interviu pentru pagina oficială de Instagram a Jocurilor Olimpice.
Campionul olimpic la natație a vorbit despre locul unde se antrenează pentru marea performanță, dar și locul în care se simte cel mai fericit, bazinul „Lia Manoliu”.
David Popovici, despre bazinul Lia Manoliu: „E locul în care mă simt fericit”
Tânărul sportiv a vorbit despre locul în care a pornit toată aventura sa în natație, bazinul de la Complexul Sportiv „Lia Manoliu”.
Cele declarate de David Popovici au fost postate ulterior pe rețelele de socializare ale Jocurilor Olimpice.
„Acesta e locul meu fericit. E bazinul în care am învățat să înot. E bazinul în care m-am antrenat chiar înainte să vin la Singapore. E locul în care mă simt fericit.
În relația cu natația, aici mă întorc. Primele amintiri legate de înot vin tot de aici. Să înot afară, în soare, într-un climat de vară atât de frumos precum cel pe care îl avem în România e minunat”, a declarat David Popovici.
David Popovici de 14 ori medaliat cu aur
La nivel de seniori, înotătorul de numai 20 de ani a cucerit 14 medalii de aur, una de argint și două de bronz.
Acestea sunt probele pe care David Popovici le-a câștigat.
|Competiție
|An
|Probă
|Jocurile Olimpice
|2024
|200m liber
|Campionatele Mondiale
|2022
|100m liber
|Campionatele Mondiale
|2022
|200m liber
|Campionatele Mondiale
|2025
|100m liber
|Campionatele Mondiale
|2025
|200m liber
|Campionatele Europene
|2022
|100m liber
|Campionatele Europene
|2022
|200m liber
|Campionatele Europene
|2024
|100m liber
|Campionatele Europene
|2024
|200 m liber
|Campionatele Europene (bazin scurt)
|2021
|200 m liber
|Campionatele Naționale
|2023
|50 m liber
|Campionatele Naționale
|2023
|100 m liber
|Campionatele Naționale
|2023
|200 m liber
|Campionatele Naționale
|2023
|4x50 m ștafetă mixt