Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii

Naționala României s‑a reunit pentru dubla provocare din zilele următoare, cu Canada și Cipru, iar antrenamentul de azi a fost și el precedat de întâlnirea cu suporterii, precum cel de ieri

România – Canada se joacă vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională (Antena 1), iar Cipru – România are loc marți, 9 septembrie (Prima TV). Ambele partide pot fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Un moment emoționant din această sesiune a fost reacția copiilor prezenți la antrenament în momentul în care au primit ok-ul pentru a intra pe gazon pentru poze și autografe.

Micii fani s‑au înghesuit literalmente spre jucătorii campioanei FCSB, Darius Olaru și Ștefan Târnovanu fiind preferații. Copiii au venit „glonț” către ei.

Mirajul copiilor nu s‑a oprit aici. “Blocați” pe jucători, târziu l‑au observat, mai retras, înspre marginea terenului, pe selecționerul Mircea Lucescu.

Bîrligea și încă un absent

Față de antrenamentul de ieri, când au fost doar 6 jucători, aproape toți fotbalisții convocați au răspuns “prezent” la pregătirea condusă în această seară de Mircea Lucescu. Cu două excepții.

Daniel Bîrligea, atacantul de la FCSB, este singurul absent 100% din lot.

Accidentarea suferită în derby-ul cu CFR i‑a adus un diagnostic ce indică o ruptură musculară, iar verdictul RMN‑ului urmează să clarifice dacă poate fi tratat de Marijana în Serbia sau va lipsi câteva săptămâni.

Lucescu nu cheamă alt atacant

Astfel, lotul inițial de 26 de jucători s‑a redus la 25, după ce Bîrligea a fost exclus din planurile staff‑ului tehnic.

Nu s‑a făcut nicio convocare suplimentară, selecționerul mizând pe cei doi atacanți rămași în lot (Louis Munteanu și Denis Drăguș) pentru a acoperi golul lăsat de numărul 9 preferat.

Celălalt absent temporar este Andrei Rațiu. Fundașul lui Rayo Vallecano ajunge în această seară în cantonamentul naționalei, după ce ieri a dat ochii cu Barcelona lui Yamal.

Citește și