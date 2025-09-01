Scandal în „Liga Florilor” Dunărea Brăila, comunicat acid după victoria cu SCM Râmnicu Vâlcea: „Când câștigați voi, e totul pe merit”
foto: captură Youtube/Pro Handball
Handbal

Scandal în „Liga Florilor” Dunărea Brăila, comunicat acid după victoria cu SCM Râmnicu Vâlcea: „Când câștigați voi, e totul pe merit”

Ștefan Neda
Publicat: 01.09.2025, ora 19:36
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 19:36
  • Meciul dintre Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea a stârnit un val de tensiuni în prima etapă din „Liga Florilor”.
  • Brăilencele s-au impus la limită, scor 23-22, însă oltencele au cerut aruncare de la 7 metri pe final, prin antrenorul Florentin Pera.

Scandalul creat de Râmnicu Vâlcea i-a determinat pe cei de la Brăila să reacționeze dur, după ce Pera a cerut lovitură de la 7 metri, pentru apărare în semicerc, la o fază la limită.

Dunărea Brăila: „Când câștigați voi, e totul pe merit”

După faza la care Pera a cerut 7 metri, echipa sa fiind sancționată pentru fault în atac, cei de la Brăila au emis un comunicat extrem de acid, la care au atașat un clip cu o fază similară, la care nu s-a acordat lovitură de la 7 metri nici pentru Dunărea.

„Noi cu fruntea sus, voi cu șublerul. Dacă tot este la modă atunci când pierdem să ne plângem și să căutăm scuze, putem să o facem și noi foarte ușor, asemenea fazei atașate… pe care n-ați observat-o pentru că, na… v-a convenit.

Dar nu, noi nu ne plângem, nu ne caracterizează. Avem niște pretenții de la noi și nu este stilul nostru să le explicăm suporterilor cum, de fapt, alți factori (noi făcând totul perfect) ne-au făcut să pierdem meciul.

Asta nu e respect arătat fanilor noștri, ci lașitate și neasumare. Meciul din sezonul anterior se pare că v-a plăcut mult! Când câștigați voi, e totul frumos și pe merit, nu-i așa? Nu ne-ați auzit vreodată să ne plângem de accidentări și să spunem că «de asta n-am câștigat».

Am întâmpinat probleme de lot și am tratat fiecare joc serios, cu fruntea sus și așa o vom face mereu: fără să ne victimizăm, ne asumăm rezultatul!

Nu ne-am plâns nici de acei comentatori, nici de fanii voștri cu tatuaj pe braț, pe care, de 3 sezoane, nu i-am auzit o singură dată să ciripească precum perușii peste tot, prin toată presa, atunci când am fost dezavantajați din varii motive, nici de faptul că ne vine greu și e mult de muncă să transmitem live toate meciurile echipei noastre, de 4 sezoane încoace, de acasă și din deplasare.

Acest lucru tot pentru că avem ceva de ascuns l-am făcut? În schimb, noi ne-am plâns când s-a votat dizolvarea Campionatului Național de Tineret… oare votați tot «pro» dacă ați fi câștigat una dintre cele 2 finale pierdute cu noi? Interesting...

În concluzie, domnilor, știm că la mulți vă stă Brăila în gât. Pentru noi, nu este o noutate acest lucru, ne-am obișnuit. Dar fiți «bărbați» sau fiți corecți și postați poze din astea de clasa întâi, măsurate cu șublerul, și atunci când câștigați meciuri, nu numai când pierdeți.

«Hoțul își bate joc de cinste, dar la nevoie o cerșește»”, se arată în comunicatul celor de la Dunărea Brăila.

Faza similară cu cea la care Florentin Pera a cerut lovitură de la 7 metri. Foto: captură Pro Arena Faza similară cu cea la care Florentin Pera a cerut lovitură de la 7 metri. Foto: captură Pro Arena
Faza similară cu cea la care Florentin Pera a cerut lovitură de la 7 metri. Foto: captură Pro Arena

