Drăguș a ajuns în Antalya! Primele declarații despre transferul la Gaziantep: „N-a fost ușor ce s-a întâmplat” » Cine l-a convins să semneze +11 foto
Denis Drăguș, 26 de ani, nu mai continuă la Eyupspor. Foto: GOLAZO.ro
Drăguș a ajuns în Antalya! Primele declarații despre transferul la Gaziantep: „N-a fost ușor ce s-a întâmplat” » Cine l-a convins să semneze

Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea , Ștefan Neda
Publicat: 07.01.2026, ora 23:12
Actualizat: 07.01.2026, ora 23:18
  • Denis Drăguș, 26 de ani, a aterizat în Antalya și urmează să semneze cu Gaziantep, după un acord inițial, așa cum a anunțat GOLAZO.ro.
  • Rămâne cedat sub formă de împrumut de la Trabzonspor, dar schimbă clubul. 

Drăguș a ajuns la o înțelegere cu Gaziantep, iar acum a zburat de la Istanbul spre Antalya pentru finalizarea transferului și revenirea la fosta sa formație.

Denis Drăguș: „N-a fost ușor ce s-a întâmplat în ultima perioadă”

Atacantul naționalei așteaptă încheierea ultimelor detalii pentru a putea semna contractul joi.

„Sunt bucuros. Mă bucur că am ajuns în sfârșit. Încă nu sunt gata toate documentele, din ce am înțeles, dar sper că o să fie totul ok. De-abia aștept să încep că n-a fost ușor ce s-a întâmplat în această perioadă, nu numai pentru mine, toată situația care a fost la club.

Cred că ați văzut ce s-a scris. Au fost probleme, din păcate au fost arestați (n.r. - președintele lui Eyupspor) și atunci vă dați seama că situația n-a fost chiar una OK, dar sper să fie OK în continuare și să mă întorc unde m-am simțit extraordinar”, a declarat Drăguș.

Totodată, atacantul român a sugerat că încă are bani de încasat de la Eyupspor, clubul turc neplătindu-i mai multe salarii.

Murat Ozkaya (54 de ani), președintele lui Eyupspor, a fost trimis în judecată după ce ar fi influențat rezultatul unui meci.

Murat Ozkaya a fost arestat, după ce a fost acuzat că a influențat rezultatul unui meci. Acuzația vine în urma unei anchete a Parchetului din Istanbul.

Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Denis Drăguș în Antalya FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Întrebat cu cine va împărți camera, dintre internaționalii Maxim și Sorescu, Drăguș a răspuns:

„Sper că singur (n.r. - râde). Cred că data trecută am stat cu Deian (n.r. - Sorescu). Cred că o să continuăm la fel, că ne-a mers bine așa”.

Cât despre discuțiile cu Burak Yilmaz, atacantul a transmis: „El e unul dintre motivele pentru care am venit. M-am simțit foarte bine acolo, lucrând cu un nume atât de mare, cu o legendă, e o onoare. Și sper să-i răsplătesc încrederea, pentru că am avut discuții și m-a impresionat modul lui de a vedea lucrurile și fotbalul”.

Știrea inițială:

„Există un acord verbal între Drăguș și Gaziantep. Se așteaptă eliberarea documentelor”, susțin sursele GOLAZO.ro din Turcia.

S-a despărțit de Eyupspor și va semna cu Gaziantep, confirmă și cotidianul local Olușum.

Mai exact, întrerupe împrumutul de la Trabzonspor la Eyup, iar Trabzon, care nu contează pe el în acest sezon, îl reghidează spre Gaziantep, tot sub formă de împrumut.

Vârful suspendat pentru barajul „tricolorilor” cu Turcia este așteptat în cantonamentul lui Gaziantep din Antalya, unde stă până pe 10 ianuarie, la hotelul Sueno Deluxe Belek, unde e cazată și U Cluj în prima jumătate a lunii.

Burak Yilmaz, antrenorul lui Gaziantep, îl vrea foarte mult. El insistă pentru Drăguș Sursele GOLAZO.ro în Turcia

Șumudică l-a adus pe Drăguș la Gaziantep în 2023

Gaziantep, care mai are un amical împotriva unei formații din Liga 1, vineri, cu FC Argeș, după ce a remizat marți în fața Petrolului (1-1), îl va recupera astfel pe Drăguș.

Denis a evoluat la roș-negri în sezonul 2023-2024, când era împrumutat de Standard Liege. A fost adus de Marius Șumudică, antrenor la acea vreme la Gaziantep. Îi va reîntâlni printre titulari pe foștii săi colegi Alex Maxim și Deian Sorescu.

35 de meciuri
a jucat Drăguș la Gaziantep în 2023-2024: 15 goluri și două pase decisive în Super Lig și Cupa Turciei

Lipsește doar oficializarea schimbului de împrumut pentru Drăguș

În vara lui 2024, chiar în timpul Euro, Drăguș a fost vândut de Standard la Trabzonspor, pentru 1,7 milioane de euro. Numai că, la startul actualei stagiuni, Trabzon l-a cedat la Eyup, unde ar fi trebuit să rămână până la sfârșitul lui 2025-2026.

Doar șase luni mai târziu, pleacă și de la Eyup, despărțire urmată de întoarcerea la Gaziantep.

Lipsește doar oficializarea acestor tranzacții pentru ca el să revină la Gaziantep.

