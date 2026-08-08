Steaua, satelitul lui Csikszereda Ciucanii vor ceda 5 jucători în Liga 2, conform noului regulament al FRF » Condițiile impuse + Ce cluburi vor mai colabora
Steaua - Csikszereda. Foto: Sport Pictures
Superliga

Steaua, satelitul lui Csikszereda Ciucanii vor ceda 5 jucători în Liga 2, conform noului regulament al FRF » Condițiile impuse + Ce cluburi vor mai colabora

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 18:08
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 18:08
  • Csikszereda și Steaua au ajuns la un acord de colaborare pentru cedarea a 5 jucători din Liga 1 spre în eșalonul secund.
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Cele două cluburi au ajuns la o înțelegere în urma Regulamentului de Cooperare, adoptat de Federația Română de Fotbal la finalul lunii trecute.

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Csikszereda, acord cu Steaua pentru cedarea a 5 fotbaliști ciucani

Cum noul regulament caută să sprijine tinerii jucători care nu bifează suficiente minute la clubul din primul eșalon, cele două formații s-au mișcat rapid în încheierea unui colaborări.

Astfel 5 jucători care se încadrează în regula U21, adică sunt născuți începând cu 1 ianuarie 2004, vor ajunge de la Csikszereda la Steaua, în Liga 2.

Jucătorii aflați pe listă sunt: Papp Gyorgy (18 ani), Nyitra Szabolcs (17 ani), Simon Mate (20 de ani), Luca Novelli (18 ani) și Toth Pal Elod (19 ani), potrivit gsp.ro.

Toți fotbaliștii vor putea evolua pentru prima echipă a „roș-albaștrilor”, atât la antrenamente, cât și la meciurile oficiale, însă pot juca și pentru ciucani, întrucât acordul nu reprezintă un împrumut obișnuit.

Înțelegerea este valabilă până la finalul actualului sezon, iar Csikszereda rămâne clubul de care aparțin jucătorii, dar și clubul care îi va plăti pe aceștia pe parcursul stagiunii.

U Cluj și Poli Timișoara, un alt acord sub același regulament

Clubul „alb-violet”, recent promovat în Liga 2, a anuțat că a ajuns la un acord similar cu vicecampioana României, prin care alți 5 jucători vor fi cedați de ardeleni către timișoreni.

„O regulă pentru dezvoltarea sportului! Două orașe importante. Două cluburi de tradiție. Două cluburi cu profil studențesc. Un singur obiectiv: binele și dezvoltarea sportivilor!

Astăzi, U Cluj, în calitate de club principal, și Poli Timișoara, club secundar, au semnat protocolul de cooperare pentru sezonul 2026-2027, în conformitate cu regulamentul FRF privind jucătorii născuți începand cu anul 2004”, a transmis directorul general al timișorenilor, Dinu Bara, conform politehnicatimisoara.com.

Condițiile impuse de FRF în privința modului în care pot fi utilizați jucătorii cedați

„Pentru a proteja starea fizică a tinerilor fotbalişti angrenaţi în dubla legitimare / activitate, regulamentul stabileşte limite stricte pentru meciurile disputate în zile consecutive între cele două cluburi:

Dacă un jucător evoluează mai mult de 60 de minute într-un meci, nu va putea juca în niciun alt meci pentru celălalt club partener până în cel puţin a treia zi de la încheierea jocului precedent (ex. Vineri - Duminică).

Dacă a evoluat între 30 şi 60 de minute, poate juca maximum 45 de minute a doua zi la celălalt club. (ex. Vineri - Sâmbătă)

Dacă a evoluat sub 30 de minute, poate juca maximum 60 de minute a doua zi la celălalt club. (ex. Vineri - Sâmbătă)

Sancţiune: Nerespectarea acestor intervale poate duce la pierderea celui de-al doilea meci prin forfait, în urma unei contestaţii depuse de echipa adversă în termen de maximum 24 de ore de la terminarea jocului.

Clubul de cooperare va notifica Clubul principal cât mai curând posibil după ce ia cunoştinţă de orice accidentare suferită de un jucător în timp ce se află la Clubul de cooperare, nu va iniţia nicio opţiune de tratament pentru respectivul jucător fără a le discuta şi a conveni mai întâi cu echipa medicală a Clubului principal”, a explicat FRF.

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