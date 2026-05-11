Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Mihai Pintilii (41 de ani) la echipă.

Pintilii a plecat de la FCSB odată cu Elias Charalambous, după un sezon dezamăgitor al campioanei en-titre din Liga 1.

Gigi Becali, despre o posibilă revenire a lui Pintilii la FCSB: „ I-am spus lui MM să vorbească cu el"

După ce a anunțat în repetate rânduri că își dorește ca Elias Charalambous să revină la echipa sa, acum Becali a vorbit și despre varianta ca Mihai Pintilii să se întoarcă.

Finanțatorul „roș-albaștrilor” a declarat chiar că i-a spus lui Mihai Stoica să vorbească cu acesta, pentru a-l convinge să revină la echipă.

„Dacă vrea să vină, să vină. I-am spus lui Meme să vorbească cu Pintilii să vină. Trebuia să stea și să își vadă de treaba lui.

Pintilii, dacă vrea să se întoarcă, e mereu bine primit. Nu are licență, dar cu el am câștigat bani mulți doi ani în Europa. Trebuie să îi fiu recunoscător!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Mihai Pintilii, conflict cu Mihai Stoica: „Să nu încerce asta” / „Aveam bunul simț să-l sun”

Cei doi foști colaboratori de la FCSB au intrat într-un conflict la distanță, după ce au apărut informații că Mihai Pintilii ar putea semna cu naționala U20 și că l-ar vrea secund pe Alin Stoica, „secundul” de la FCSB.

Mihai Stoica s-a arătat foarte deranjat atunci când a auzit că Alin Stoica ar putea pleca de la echipă:

„Înţeleg că e o gândire la FRF, atenţie, n-am vorbit cu el şi poate e o informaţie falsă, ca Mihai Pintilii să fie numit selecţioner la U20.

Nu ştiu ce se întâmplă cu Adrian Iencsi, dar aşa am auzit. Discuţia a mers mai departe ca Pintilii să îl aducă secund pe Alin Stoica, ceea ce pe mine m-ar deranja foarte tare pentru că Alin Stoica este copilul acestui club.

Sper ca Pintilii să ţină cont de ceea ce am făcut pentru el şi să nu încerce să îmi ia oamenii în care am încredere”, declara Mihai Stoica în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Mihai Pintilii și Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures

Ulterior, Mihai Pintilii i-a răspuns acestuia, declarând că nu a vrut să-l ia pe Alin Stoica de la FCSB și, chiar dacă ar fi avut acest gând, l-ar fi contactat pe conducătorul „roș-albaștrilor” înainte.

„Eu n-am fost lezat. Sincer, l-am sunat pe MM pentru că mi-era dor de vocea lui. Îmi place când îmi zice «Da, tată. Bine, tată». Am vorbit despre zvonul ăsta. L-am sunat să-i confirm că nu e nimic adevărat despre naționala U20 și despre Alin Stoica.

Am fost la Federație pentru a mă interesa de licența PRO și am fost la niște discuții cu Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu. Am vorbit despre lucruri din cariera mea, de ce am plecat de la FCSB, despre fotbal.

Unde să-l iau pe Alin Stoica? I-am zis și lui MM. Cred că aveam decența și bunul simț să-l sun și să-i cer o părere. Oricum îl sunam dacă era vorba de Alin Stoica și de oricine din club. Cred că am bun simț, lumea mă cunoaște, știe cine sunt.

Eu l-am adus pe Alin Stoica la echipa mare. Muncește foarte mult și am mare încredere în el. Când am mers în cantonamentul din Turcia, le-am spus lui MM și lui nea Vali Argăseală să-l luăm cu noi de la Academie”, a spus Mihai Pintilii.

