„Prea multe discuții!” Ionel Dănciulescu îi „urechează” pe fanii supărați din cauza stemei: „Scandal mare. Jihad! Suntem reticenți la nou”

Ionel Dănciulescu (49 de ani) a făcut o serie de comentarii pe marginea subiectului zilei de la Dinamo: noua siglă.

În plus, fostul jucător al „câinilor” a numit și echipa pe care o vrea campioană la finalul acestui sezon.

Suporterii „alb-roșiilor” au contestat dur noua siglă a lui Dinamo, prezentată în urmă cu câteva zile, iar clubul a luat apoi decizia de a colabora cu aceștia pentru a găsi o soluție optimă în acest caz.

La meciul cu FC Argeș (2-1), ultrașii din PCH și Peluza SUD au refuzat să intre pe stadion și au organizat un protest în afara arenei timp de 5 minute după start, apoi au plecat de tot.

„Ionel Dănciulescu: „Sunt prea multe discuții pentru o stemă”

Dănciulescu e de părere că scandalul este prea mare pentru o simplă siglă, iar mai importante sunt obiectivele și performanțele echipei.

„Eu cred că lucrurile vor reveni la normal. Sunt prea multe discuții pentru o stemă. Adică, pe mine, personal, mă interesează ce face echipa. Strategia echipei, performanțele. Eu iubesc Dinamo, indiferent de ce stemă va fi.

Și spun sigur că orice stemă ar fi fost făcută, ar fi existat o grămadă de nemulțumiri. Noi suntem, în general, reticenți la nou. Foarte multe echipe au schimbat siglele.

Eu sunt fan Juventus. Juventus are o penibilitate de stemă. Tot la fel a fost și la momentul respectiv. Scandal mare, va fi jihad, nu vom veni la stadion. Suporterii în continuare sunt alături de echipă, susțin echipa. Iubesc echipa. Asta ar trebui să facem și noi.

Eu vreau ca echipa să performeze. Asta este opinia mea. Singurul lucru pe care l-aș reproșa celor din conducere e că ar fi trebuit să aibă o discuție mai amplă și mai profundă cu suporterii legat această stemă”, a declarat Dănciulescu.

Cât despre o calificare a lui Dinamo în cupele europene, care este tot mai aproape, Dănciulescu a transmis:

„Ar fi fantastic. Echipa crește de la an la an și ăsta este un lucru bun. Acum așteptăm ca Dinamo să se poată bate cu șanse reale și pentru campionat.

Cu toate că, din punctul meu de vedere, și anul acesta ar fi putut să facă lucrul acesta. Dacă ar fi fost făcute două, trei transferuri în perioada de iarnă”.

Ionel Dănciulescu: „ Mi-aș dori să ia U Cluj titlul”

Întrebat despre lupta la titlu și echipa pe care ar vrea s-o vadă campioană, Dănciulescu a răspuns:

„Craiova e la mâna ei. Are un punct în față. Depinde foarte mult de ce se va întâmpla în partida de la finalul săptămânii.

Mi-aș dori, probabil, să ia Universitatea Cluj. Îl am pe Dan Nistor acolo. Plus că sunt și frații noștri, așa că mi-aș dori Universitatea Cluj. Dar am spus, prima șansă o are Universitatea Craiova”, a mai spus fostul fotbalist.

