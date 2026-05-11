„Prea multe discuții!” Ionel Dănciulescu îi „urechează” pe fanii supărați din cauza stemei: „Scandal mare. Jihad! Suntem reticenți la nou” +29 foto
Ionel Dănciulescu. Foto: Sport Pictures + Facebook/Dinamo + montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Prea multe discuții!” Ionel Dănciulescu îi „urechează” pe fanii supărați din cauza stemei: „Scandal mare. Jihad! Suntem reticenți la nou”

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 18:03
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 18:10
  • Ionel Dănciulescu (49 de ani) a făcut o serie de comentarii pe marginea subiectului zilei de la Dinamo: noua siglă.
  • În plus, fostul jucător al „câinilor” a numit și echipa pe care o vrea campioană la finalul acestui sezon.

Suporterii „alb-roșiilor” au contestat dur noua siglă a lui Dinamo, prezentată în urmă cu câteva zile, iar clubul a luat apoi decizia de a colabora cu aceștia pentru a găsi o soluție optimă în acest caz.

La meciul cu FC Argeș (2-1), ultrașii din PCH și Peluza SUD au refuzat să intre pe stadion și au organizat un protest în afara arenei timp de 5 minute după start, apoi au plecat de tot.

Vassaras a făcut topul arbitrilor  Șeful CCA a stabilit cine a fost cel mai bun central, dar și arbitru VAR, în actualul sezon. Cuplul Istvan Kovacs - Cătălin Popa, detronat
Citește și
Vassaras a făcut topul arbitrilor Șeful CCA a stabilit cine a fost cel mai bun central, dar și arbitru VAR, în actualul sezon. Cuplul Istvan Kovacs - Cătălin Popa, detronat
Citește mai mult
Vassaras a făcut topul arbitrilor  Șeful CCA a stabilit cine a fost cel mai bun central, dar și arbitru VAR, în actualul sezon. Cuplul Istvan Kovacs - Cătălin Popa, detronat

„Ionel Dănciulescu: „Sunt prea multe discuții pentru o stemă”

Dănciulescu e de părere că scandalul este prea mare pentru o simplă siglă, iar mai importante sunt obiectivele și performanțele echipei.

„Eu cred că lucrurile vor reveni la normal. Sunt prea multe discuții pentru o stemă. Adică, pe mine, personal, mă interesează ce face echipa. Strategia echipei, performanțele. Eu iubesc Dinamo, indiferent de ce stemă va fi.

Și spun sigur că orice stemă ar fi fost făcută, ar fi existat o grămadă de nemulțumiri. Noi suntem, în general, reticenți la nou. Foarte multe echipe au schimbat siglele.

Eu sunt fan Juventus. Juventus are o penibilitate de stemă. Tot la fel a fost și la momentul respectiv. Scandal mare, va fi jihad, nu vom veni la stadion. Suporterii în continuare sunt alături de echipă, susțin echipa. Iubesc echipa. Asta ar trebui să facem și noi.

Eu vreau ca echipa să performeze. Asta este opinia mea. Singurul lucru pe care l-aș reproșa celor din conducere e că ar fi trebuit să aibă o discuție mai amplă și mai profundă cu suporterii legat această stemă”, a declarat Dănciulescu.

Cât despre o calificare a lui Dinamo în cupele europene, care este tot mai aproape, Dănciulescu a transmis:

„Ar fi fantastic. Echipa crește de la an la an și ăsta este un lucru bun. Acum așteptăm ca Dinamo să se poată bate cu șanse reale și pentru campionat.

Cu toate că, din punctul meu de vedere, și anul acesta ar fi putut să facă lucrul acesta. Dacă ar fi fost făcute două, trei transferuri în perioada de iarnă”.

Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (5).jpeg
Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (5).jpeg

Galerie foto (29 imagini)

Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO (1).jpeg Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO (2).jpeg Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO (3).jpeg Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO (4).jpeg Dinamo - FC Argeș FOTO Iosif Popescu (GOLAZO (5).jpeg
+29 Foto
labels.photo-gallery

Ionel Dănciulescu: „Mi-aș dori să ia U Cluj titlul”

Întrebat despre lupta la titlu și echipa pe care ar vrea s-o vadă campioană, Dănciulescu a răspuns:

„Craiova e la mâna ei. Are un punct în față. Depinde foarte mult de ce se va întâmpla în partida de la finalul săptămânii.

Mi-aș dori, probabil, să ia Universitatea Cluj. Îl am pe Dan Nistor acolo. Plus că sunt și frații noștri, așa că mi-aș dori Universitatea Cluj. Dar am spus, prima șansă o are Universitatea Craiova”, a mai spus fostul fotbalist.

VIDEO. Golul marcat de Boateng în Dinamo - FC Argeș 2-1

Citește și

Remiză albă în Ghencea FCSB a făcut un joc foarte modest » A fost la un pas de a se face de râs cu Unirea Slobozia
Superliga
23:07
Remiză albă în Ghencea FCSB a făcut un joc foarte modest » A fost la un pas de a se face de râs cu Unirea Slobozia
Citește mai mult
Remiză albă în Ghencea FCSB a făcut un joc foarte modest » A fost la un pas de a se face de râs cu Unirea Slobozia
Marie-Louise Eta scrie istorie A devenit prima femeie care a câștigat un meci ca antrenor principal în Top 5 campionate europene
Campionate
16:55
Marie-Louise Eta scrie istorie A devenit prima femeie care a câștigat un meci ca antrenor principal în Top 5 campionate europene
Citește mai mult
Marie-Louise Eta scrie istorie A devenit prima femeie care a câștigat un meci ca antrenor principal în Top 5 campionate europene

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul” spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget”
dinamo bucuresti Ionel Danciulescu suporteri sigla
Știrile zilei din sport
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Superliga
11.05
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Citește mai mult
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Superliga
11.05
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO. Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
Citește mai mult
FCSB, la un pas de un gol jenant VIDEO.  Popa a fost făcut KO de un coleg, Mihai Popescu a dat pe lângă minge + două transversale! Apoi a intervenit VAR
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Superliga
11.05
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
Citește mai mult
„De neînțeles ce se întâmplă acolo” Criza de la Rapid l-a lăsat „mască” pe Ioan Andone: „E inexplicabil” » Ce spune despre Gâlcă
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Superliga
11.05
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Citește mai mult
„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:09
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
„Îți asumi aceste lucruri” VIDEO. Lucian Filip nu e deranjat de intervențiile lui Becali la FCSB: „Nimeni nu e ținut cu forța aici”
00:06
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
Olaru, cu gândul la baraj Căpitanul FCSB, explicații după al doilea meci fără gol marcat: „Cu tot respectul, dar am jucat cu niște adversari...”
23:44
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
„I-am blocat!” Niculescu, după remiza cu FCSB: „La fotbal, totul se poate întoarce în favoarea ta” + Se ia de Dorinel Munteanu
23:06
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Roș-albastru de suferință FCSB nu joacă nimic de două etape. Pe hârtie, diferență de 30 de milioane față de Slobozia. Pe teren, zero!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Top stiri
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Tenis
11.05
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
Citește mai mult
Test dificil pentru Sorana Cîrstea Românca va întâlni un nume greu din circuitul WTA în sferturile turneului de la Roma
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Campionate
11.05
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori” Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Citește mai mult
„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Superliga
11.05
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Citește mai mult
Ce a pățit Alex Dobre Victor Angelescu, noi detalii despre starea de sănătate a atacantului de la Rapid: „A fost direct la spital”
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
B365
10.05
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului
Citește mai mult
Bucureștiul, divizat la linia de sosire. Marea dezbatere de la fiecare Bucharest Half Marathon, între alergători și susținătorii lor și șoferii disperați de blocarea orașului

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 28 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share