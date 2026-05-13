Amendați pentru întârziere! FCSB, sancționată dintr-un motiv absurd, după meciul cu Unirea Slobozia

FCSB a fost amendată de Comisia de Disciplină a FRF, ca urmare a meciului cu Unirea Slobozia, scor 0-0, din etapa #8 din play-out.

FCSB și Unirea Slobozia au remizat, luni, în Ghencea, într-o partidă în care nu au existat foarte multe ocazii de gol.

FCSB, amendată de Comisia de Disciplină

Miercuri, Comisia de Disciplină a FRF a sancționat clubul FCSB cu o amendă de 5.000 de lei, la doar două zile distanță de la meciul cu Unirea Slobozia.

„FC FCSB vs. AFC Unirea 04 Slobozia – Incidente - În temeiul art. 13 din ROAF, cu aplicarea art. 83.18 din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.

Campioana României a primit această amendă dintr-un motiv absurd! La finalul partidei, arbitrii au scris că jocul din Ghencea a început cu două minute întârziere.

Totul a fost din vina jucătorilor de la FCSB. Aceștia au întârziat și nu au apucat să iasă la timp pe teren pentru a se putea începe jocul.

Brigada de arbitri de la FCSB - Unirea Slobozia:

Arbitru: George Roman // Asistenți: Florian Vișan, Radu Ghinguleac // Arbitru VAR: Horia Mladinovici // Asistent VAR: Lucian Rusandu

VIDEO. Golul anulat în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-0

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 8 37 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 8 33 10 Oțelul Galați 8 32* 11 Csikszereda 8 30 12 Petrolul 8 25 13 Farul 8 25* 14 Hermannstadt 8 22* 15 Unirea Slobozia 8 22* 16 Metaloglobus București 8 13 *beneficiază de rotunjire

