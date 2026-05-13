„Ține licența în sertar?” Șeful Școlii de Antrenori susține că Filip, antrenor interimar la FCSB, nu apare în evidența FRF ca fiind licențiat
alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 16:42
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 16:45
  • Lucian Burchel anunțase pentru GOLAZO.ro marți că va verifica în ce măsură FCSB încalcă regulamentul prin faptul că echipa e acum antrenată de antrenori care n-au licența A.
  • Cei de la FCSB susțin că Lucian Filip și Alin Stoica au licența B, însă șeful FRF spune că din perspectiva fișei de la Școala de Antrenori „Filip e preparator”.

GOLAZO.ro a dezvăluit marți că FCSB e în pericol de a ajunge din nou pe masa Comisiei de Disciplină, așa cum s-a întâmplat în trecut, din cauza nerespectării regulamentelor privind statutul antrenorilor.

Mai precis, Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, a dezvăluit că interimatul lui Lucian Filip și Alin Stoica, pe care rulează acum campioana, după plecarea lui Mirel Rădoi, nu respectă legile în vigoare.

De unde a plecat scandalul

„Lucian Filip apare ca preparator fizic, iar din ce știu eu, o echipă care rămâne fără antrenorul principal deținător de licența Pro are obligația de a numi pe cineva care are licența A.

Astăzi este ultima mea zi de concediu medical, de mâine sunt la serviciu și o să verific acest lucru. Dacă este așa cum știu eu, atunci voi sesiza Comisia de Disciplină fiindcă FCSB a încălcat regulamentul”, a decarat Burchel marți.

În aceeași zi, Mihai Stoica, managerul roș-albaștrilor, a avut un discurs extrem de dur la adresa șefului Școlii de Antrenori.

În studio la Prima Sport, oficialul FCSB a susținut că „Îi făceam eu un hotspot lui Burchel dacă, în concediul medical, nu are net. Nu cred că ar fi trebuit să meargă la serviciu, să își termine concediul medical, pentru a striga «evrika» și a veni cu becul în mână. Să fie sănătos, să ne retrogradeze Burchel dacă am încălcat regulamentul!

Nu știu ce vrea Burchel. Eu am fost informat că 30 de zile poate oricine să conducă echipa. Mihai Pintilii a condus echipa 30 de zile după ce a plecat Strizu, fără ca măcar să fi început cursurile școlii de antrenori, din câte rețin eu, la momentul ăla, în 2022. El nu știe, zice că sunt preparatori fizici.

Nu știe Burchel, ei sunt deținători de Licență B, cursanți la Licența A. Ar trebui și asta să știe Burchel, dacă tot e șeful antrenorilor din România”.

„Pentru noi, vorbind pe acte, Filip e preparator fizic”

Astăzi, Burchel a revenit asupra subiectului și susține că Filip nu apare deloc în evidența FRF ca antrenor, de nici un fel.

„Din punct de vedere al documentației, Lucian Filip nu are nici o calitate de antrenor, nici Licența B, nimic. El apare ca preparator fizic. Eu vorbesc despre ce este în sistem.

Da, Alin Stoica apare că are licența B, dar Filip nu. La noi nu figurează că are licență și cred că nu are nici măcar calificare de antrenor”, susține Burchel, care indică astfel că Filip nu ar deține nici măcar carnetul de antrenor, nu doar vreo licență.

„Orice persoană sau club e obligat să depună documente doveditoate prin care să arate că respectă regulamentul. Dacă Filip are vreo licență, înseamnă că o ține acasă, în sertar, fiindcă la noi nu apare că e licențiat, nu e nimic în sistem”, a adăugat Burchel, care a susținut din nou că „interimatul la o echipă se asigură fie de unul dintre secunzii principalului care a plecat, fie de un alt antrenor care are nevoie minimum de o licență care trebuie să fie un singur nivel inferior cea a antrenorului principal care a plecat, adică să aibă Licența A”.

Încă nu s-a luat o decizie privind reclamația pe care șeful Școlii de Antrenori o va face la adresa FCSB. Motivul?

„Am făcut o solicitare către departamentul juridic FRF, aștept răspunsul în cursul zilei de joi, apoi decid în consecință”, a încheiat Burchel.

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!
Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!
Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Cristian Geambașu: Sigla
Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Radu Naum: O noapte la capodoperă
