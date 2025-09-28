Oțelul și-a bătut joc de ocazii Șanse ratate în lanț, pe finalul primei reprize cu FCSB » Baba Alhassan a greșit de două ori și a fost schimbat +8 foto
FCSB - Oțelul. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Oțelul și-a bătut joc de ocazii Șanse ratate în lanț, pe finalul primei reprize cu FCSB » Baba Alhassan a greșit de două ori și a fost schimbat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 21:53
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 21:58
  • FCSB - Oțelul. Elevii lui Laszlo Balint (46 de ani) au ratat șanse imense de a deschide scorul în finalul primei reprize.

În minutul 45, Baba Alhassan a comis o eroare gravă în propria jumătate, pasând direct în colegul său Bîrligea, iar balonul a fost interceptat de oaspeți.

FCSB - Oțelul. Șanse ratate în lanț, pe finalul primei reprize

Patrick a pătruns în careu și i-a așezat mingea lui Lameira, însă șutul acestuia a fost blocat de Ngezana.

Faza a continuat, Patrick a recuperat și a încercat o nouă execuție, dar Chiricheș s-a opus.

Ulterior, Alhassan a greșit din nou o pasă, iar mingea a ajuns tot la Lameira, care a pierdut balonul în duel direct.

Ocaziile irosite de gălățeni în meciul FCSB - Oțelul. Foto: Captură, Prima Sport
Ocaziile irosite de gălățeni în meciul FCSB - Oțelul. Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (8 imagini)

Ocaziile irosite de gălățeni în meciul FCSB - Oțelul. Foto: Captură, Prima Sport Ocaziile irosite de gălățeni în meciul FCSB - Oțelul. Foto: Captură, Prima Sport Ocaziile irosite de gălățeni în meciul FCSB - Oțelul. Foto: Captură, Prima Sport Ocaziile irosite de gălățeni în meciul FCSB - Oțelul. Foto: Captură, Prima Sport Ocaziile irosite de gălățeni în meciul FCSB - Oțelul. Foto: Captură, Prima Sport
Ultima tentativă a venit de la Pedro Nuno, care a șutat de la distanță, dar Târnovanu a fost la post și a respins spectaculos.

După greșelile făcute, Baba Alhassan a fost schimbat cu Malcom Edjouma.

FCSB - Oțelul Galați, echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Alhassan, Tănase - Toma, Olaru, Thiam - Bîrligea
  • Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Miculescu, Kiki, Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Octavian Popescu, Stoian
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Oțelul Galați: Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz - Ferreira, Santos Lameira, Moreira Fernandes - Sandu, Santos Fernandes, Pinto Lopes
  • Rezerve: Popescu, Ursu, Rus, Neicu, Bonilla, Postelnicu, Ciobanu, Chira, Frunză, Bordun, Araujo
  • Antrenor: Laszlo Balint
  • Stadion: Arena Naţională
  • Arbitru: Coza Ionuţ (Cernica)/ Asistenți: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava), Vornicu Adrian (Iași)/ Arbitru VAR: Popa Cătălin (Pitești)/ Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanța)

18:07
