FCSB - Oțelul. Elevii lui Laszlo Balint (46 de ani) au ratat șanse imense de a deschide scorul în finalul primei reprize.

În minutul 45, Baba Alhassan a comis o eroare gravă în propria jumătate, pasând direct în colegul său Bîrligea, iar balonul a fost interceptat de oaspeți.

FCSB - Oțelul. Șanse ratate în lanț, pe finalul primei reprize

Patrick a pătruns în careu și i-a așezat mingea lui Lameira, însă șutul acestuia a fost blocat de Ngezana.

Faza a continuat, Patrick a recuperat și a încercat o nouă execuție, dar Chiricheș s-a opus.

Ulterior, Alhassan a greșit din nou o pasă , iar mingea a ajuns tot la Lameira, care a pierdut balonul în duel direct.

Ultima tentativă a venit de la Pedro Nuno, care a șutat de la distanță, dar Târnovanu a fost la post și a respins spectaculos.

După greșelile făcute, Baba Alhassan a fost schimbat cu Malcom Edjouma.

FCSB - Oțelul Galați, echipele de start

FCSB : Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Alhassan, Tănase - Toma, Olaru, Thiam - Bîrligea

: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Alhassan, Tănase - Toma, Olaru, Thiam - Bîrligea Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Miculescu, Kiki, Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Octavian Popescu, Stoian

Udrea, Zima, Alibec, Miculescu, Kiki, Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Octavian Popescu, Stoian Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Oțelul Galați : Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz - Ferreira, Santos Lameira, Moreira Fernandes - Sandu, Santos Fernandes, Pinto Lopes

: Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz - Ferreira, Santos Lameira, Moreira Fernandes - Sandu, Santos Fernandes, Pinto Lopes Rezerve : Popescu, Ursu, Rus, Neicu, Bonilla, Postelnicu, Ciobanu, Chira, Frunză, Bordun, Araujo

: Popescu, Ursu, Rus, Neicu, Bonilla, Postelnicu, Ciobanu, Chira, Frunză, Bordun, Araujo Antrenor : Laszlo Balint

: Laszlo Balint Stadion: Arena Naţională

Arbitru: Coza Ionuţ (Cernica)/ Asistenți: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava), Vornicu Adrian (Iași)/ Arbitru VAR: Popa Cătălin (Pitești)/ Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanța)

