„Nu am reușit ce ne-am propus” Vlădoiu, mulțumit și nu prea, după remiza cu Farul: „La antrenamente sunt senzaționali, la meciuri ne pierdem concentrarea”
Jean Vlădoiu FOTO: SportPictures
Superliga

„Nu am reușit ce ne-am propus” Vlădoiu, mulțumit și nu prea, după remiza cu Farul: „La antrenamente sunt senzaționali, la meciuri ne pierdem concentrarea”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 20:53
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 20:53
  • Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1. Jean Vlădoiu (56 de ani) a identificat problemele din jocul echipei sale.
  • Tehnicianul ialomițenilor l-a lăudat pe Ionuț Gurău (26 de ani) pentru penalty-ul apărat, în prelungirile partidei.

Farul Constanța a avut șansa de a obține victoria, în prelungiri, când Ionuț Larie a ratat o lovitură de la 11 metri.

Gurău, înger și demon Farul a avut penalty în prelungiri, dar Larie a ratat
Gurău, înger și demon Farul a avut penalty în prelungiri, dar Larie a ratat
Gurău, înger și demon Farul a avut penalty în prelungiri, dar Larie a ratat

Jean Vlădoiu, despre problemele de joc ale Unirii Slobozia

Jean Vlădoiu și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea arătată împotriva celor de la Farul.

Totuși, tehnicianul a identificat anumite probleme din jocul ialomițenilor:

„Suntem foarte mulțumiți. Am legat 3 meciuri cu rezultate pozitive. Așa cum spuneam și înainte, ne doream să nu pierdem. Băieții au dat dovadă de caracter. Schimbările au adus un plus, am fost la un pas să câștigăm.

Jocul în anumite momente ne pedepsește. Farul rămâne o echipă redutabilă pe teren propriu, a venit acel penalty. Am crezut până la final, am reușit și ne mulțumește punctul acesta.

Încercăm să devenim tot mai buni, să le punem probleme adversarilor. Nu am reușit ce ne-am propus și ce am lucrat în această săptămână.

La antrenamente sunt senzaționali, dar la meciuri ne pierdem concentrarea. Sunt lucruri care pot fi remediate”, a spus Jean Vlădoiu, la Digi Sport.

Jean Vlădoiu, despre penalty-ul apărat de Gurău: „A fost inspirat”

Antrenorul celor de la Unirea Slobozia a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ionuț Gurău, care a reușit să salveze un penalty comis chiar de el, în minutele de prelungiri.

Ne-a scos, mingea a fost grea, știam că nu prea se ratează aici, la Farul. A fost inspirat. Aș felicita toată echipa, ne-am dorit să revenim”.

Dacă a fost greșeala mea că am făcut acest 11 metri și toată vina pica pe mine, acum am fost eroul partidei. Ionuț Gurău, Unirea Slobozia

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova1124
2Rapid 1122
3Argeș1122
4Dinamo 1120
5Botoșani1019
6Unirea Slobozia1118
7UTA 1116
8Farul 1115
9U Cluj1013
10Oțelul 1013
11Hermannstadt1110
12CFR Cluj98
13FCSB107
14Petrolul 116
15Csikszereda 105
16Metaloglobus 103

