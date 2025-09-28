„Nu am reușit ce ne-am propus” Vlădoiu, mulțumit și nu prea, după remiza cu Farul: „La antrenamente sunt senzaționali, la meciuri ne pierdem concentrarea”

Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1. Jean Vlădoiu (56 de ani) a identificat problemele din jocul echipei sale.

Tehnicianul ialomițenilor l-a lăudat pe Ionuț Gurău (26 de ani) pentru penalty-ul apărat, în prelungirile partidei.

Farul Constanța a avut șansa de a obține victoria, în prelungiri, când Ionuț Larie a ratat o lovitură de la 11 metri.

Jean Vlădoiu, despre problemele de joc ale Unirii Slobozia

Jean Vlădoiu și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea arătată împotriva celor de la Farul.

Totuși, tehnicianul a identificat anumite probleme din jocul ialomițenilor:

„Suntem foarte mulțumiți. Am legat 3 meciuri cu rezultate pozitive. Așa cum spuneam și înainte, ne doream să nu pierdem. Băieții au dat dovadă de caracter. Schimbările au adus un plus, am fost la un pas să câștigăm.

Jocul în anumite momente ne pedepsește. Farul rămâne o echipă redutabilă pe teren propriu, a venit acel penalty. Am crezut până la final, am reușit și ne mulțumește punctul acesta.

Încercăm să devenim tot mai buni, să le punem probleme adversarilor. Nu am reușit ce ne-am propus și ce am lucrat în această săptămână.

La antrenamente sunt senzaționali, dar la meciuri ne pierdem concentrarea. Sunt lucruri care pot fi remediate ”, a spus Jean Vlădoiu, la Digi Sport.

Jean Vlădoiu, despre penalty-ul apărat de Gurău: „A fost inspirat”

Antrenorul celor de la Unirea Slobozia a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ionuț Gurău, care a reușit să salveze un penalty comis chiar de el, în minutele de prelungiri.

„Ne-a scos, mingea a fost grea, știam că nu prea se ratează aici, la Farul. A fost inspirat. Aș felicita toată echipa, ne-am dorit să revenim”.

Dacă a fost greșeala mea că am făcut acest 11 metri și toată vina pica pe mine, acum am fost eroul partidei. Ionuț Gurău, Unirea Slobozia

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Rapid 11 22 3 Argeș 11 22 4 Dinamo 11 20 5 Botoșani 10 19 6 Unirea Slobozia 11 18 7 UTA 11 16 8 Farul 11 15 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR Cluj 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 11 6 15 Csikszereda 10 5 16 Metaloglobus 10 3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport