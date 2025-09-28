Denisa Golgotă (23 de ani) a câștigat medalia de aur la finala de la sol, în cadrul FIG World Challenge Cup 2025 Szombathely.

Denisa Golgotă a câștigat cu nota 12,750, iar locurile doi și trei au fost ocupate de gimnastele braziliene: Julia Soares cu 12,550 și Julia Coutinho cu 12,250.

Denisa Golgotă a câștigat finala la sol la World Challenge Cup Szombathely 2025

În calificările pentru sol, Denisa a obținut cea mai bună notă: 13,400.

„Felicitări, Denisa! Felicitări, Corina! Mulțumim Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru sprijinul financiar acordat participării României la această competiție”, a notat Federația Română de Gimnastică pe rețelele de socializare.

Denisa Golgotă a câștigat medalia de aur la sol, cu 12.750 puncte, la FIG World Challenge Cup 2025 Szombathely. Pe... Posted by Federația Română de Gimnastică on Sunday, September 28, 2025

Rezultate finale – Sol, feminin (Szombathely 2025)

1. Denisa Golgotă (România) – 12.750 puncte

2. Julia Soares (Brazilia) – 12.550 puncte

3. Julia Coutinho (Brazilia) – 12.250 puncte

4. Shanna-Kae Grant (Marea Britanie) – 12.050 puncte

5. Lucia Gonzalez (Argentina) – 11.850 puncte

6. Emilia Acosta (Argentina) – 11.800 puncte

7. Lucy Stewart (Australia) – 11.450 puncte

8. Alba Petisco (Spania) – 11.400 puncte

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport