- Denisa Golgotă (23 de ani) a câștigat medalia de aur la finala de la sol, în cadrul FIG World Challenge Cup 2025 Szombathely.
Denisa Golgotă a câștigat cu nota 12,750, iar locurile doi și trei au fost ocupate de gimnastele braziliene: Julia Soares cu 12,550 și Julia Coutinho cu 12,250.
Denisa Golgotă a câștigat finala la sol la World Challenge Cup Szombathely 2025
În calificările pentru sol, Denisa a obținut cea mai bună notă: 13,400.
„Felicitări, Denisa! Felicitări, Corina! Mulțumim Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru sprijinul financiar acordat participării României la această competiție”, a notat Federația Română de Gimnastică pe rețelele de socializare.
Rezultate finale – Sol, feminin (Szombathely 2025)
- 1. Denisa Golgotă (România) – 12.750 puncte
- 2. Julia Soares (Brazilia) – 12.550 puncte
- 3. Julia Coutinho (Brazilia) – 12.250 puncte
- 4. Shanna-Kae Grant (Marea Britanie) – 12.050 puncte
- 5. Lucia Gonzalez (Argentina) – 11.850 puncte
- 6. Emilia Acosta (Argentina) – 11.800 puncte
- 7. Lucy Stewart (Australia) – 11.450 puncte
- 8. Alba Petisco (Spania) – 11.400 puncte