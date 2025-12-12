FCSB - Rapid Campioana a pus în vânzare biletele pentru ultimul meci din 2025 » Prețurile și indicațiile clubului +74 foto
FCSB - Rapid Campioana a pus în vânzare biletele pentru ultimul meci din 2025 » Prețurile și indicațiile clubului

Ștefan Neda
Publicat: 12.12.2025, ora 20:00
Actualizat: 12.12.2025, ora 20:00
  • FCSB a pus vânzare, vineri, biletele pentru derby-ul cu Rapid, programat în etapa #21 a Ligii 1.
  • FCSB - Rapid se joacă duminică, 21 decembrie, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB a avut probleme mari în prima parte a sezonului, iar în finalul anului va lupta chiar în fața liderului Rapid pentru a se apropia de locurile de play-off.

FCSB - Rapid. Campioana a pus în vânzare biletele

Suporterii își pot achiziționa biletele începând cu ziua astăzi. Derby-ul cu Rapid va marca ultimul meci din 2025 pentru formația lui Charalambous, înainte de pauza de iarnă.

În prezent, distanța din clasament dintre cele două formații este de 14 puncte.

„Campioana României a pus în vânzare vineri, 12 decembrie, ora 12:00, biletele pentru meciul cu Rapid, contând pentru etapa 21 a Superligii, care se va disputa duminică, 21 decembrie, începând cu ora 20:00, pe Arena Națională.

Tichetele vor fi disponibile online pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

  • PELUZA – INEL 1 – 30 LEI
  • TRIBUNA 2 – INEL 1 - 60 LEI
  • VIP 3 - 150 LEI
  • VIP 2 - 200 LEI
  • VIP 1 - 300 LEI

Casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 13:00”, a transmis FCSB pe pagina de Facebook a clubului.

FOTO. FCSB - Feyenoord 4-3, ultimul meci jucat de campioana României

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan (7).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan (7).jpg

În plus, FCSB a venit și cu o serie de precizări privind accesul pe stadion:

  • „1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.
  • 2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected] începând cu data de 12 decembrie, ora 12:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.
  • Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului. Vă așteptăm alături de noi!”

Până la derby-ul cu Rapid, campioana va înfrunta Unirea Slobozia în deplasare, luni, de la 20:30.

VIDEO. Bucuria jucătorilor de la FCSB, după 4-3 cu Feyenoord

