Dialog Șumudică - Becali Tehnicianul l-a lăudat pentru inspirație, după FCSB - Feyenoord 4-3: „Ești mare antrenor”/ „Păi, cine să facă schimbările?” +74 foto
Marius Șumudică FOTO: SportPictures
Dialog Șumudică - Becali Tehnicianul l-a lăudat pentru inspirație, după FCSB - Feyenoord 4-3: „Ești mare antrenor”/ „Păi, cine să facă schimbările?”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 19:21
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 19:24
  • FCSB - Feyenoord 4-3. Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, l-a lăudat pe Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, pentru schimbările efectuate.
  • Campioana României a reintrat în calculele pentru calificarea în primăvara europeană după victoria de pe Arena Națională.

FCSB a învins pe Feyenoord, grație golului marcat de Florin Tănase ('90+5) în prelungiri.

Marius Șumudică, laude după FCSB - Feyenoord 4-3: „Ești mare antrenor”

Fostul antrenor al celor de la Rapid a urmărit atent prestația campioanei României și l-a lăudat pe Gigi Becali, care intervenise prin telefon în emisiune, pentru schimbările făcute în repriza secundă a partidei de pe Arena Națională.

Ai demonstrat că ești un mare antrenor. Din nou mi-ai demonstrat. Trebuia ca tu să primești trofeul de antrenorul anului.

Ai făcut trei schimbări incredibile. Îți dau cuvântul meu de onoare. Tu ai câștigat meciul, cu cele trei schimbări.

Edjouma, Crețu și Toma au intrat senzațional. Au schimbat fața meciului. Ok, olandezii s-au relaxat la 3-1, dar FCSB a pus presiune. Ieri au putut jucătorii”, a spus Marius Șumudică, la fanatik.ro.

Patronul campioanei României i-a răspuns: „Păi, cine să facă schimbările? Face cineva vreodată la FCSB?”.

Tehnicianul i-a adresat o întrebare patronului, legată de declarația lui Mihai Stoica: „MM a explicat că echipa are mai multe meciuri decât Dinamo. Ieri de ce au putut să alerge?”.

Gigi Becali nu a ezitat: „Probabil că a fost făcută pregătirea. Acum suntem în vârf de formă”.

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+74 Foto
FCSB - Feyenoord, votat de fani drept meciul etapei din Europa League

Pe Arena Națională, FCSB a început perfect prin golul lui Ngezana din minutul 11, însă Feyenoord a răsturnat rapid situația. Tengstedt, Quinten Timber și Leo Sauer au dus scorul la 3-1 până în minutul 51.

Roș-albaștrii au revenit în joc în minutul 54, prin Mihai Toma. Thiam a egalat în minutul 87, iar Florin Tănase a marcat golul victoriei în prelungiri, în minutul 90+5, după o acțiune excelentă reușită de Cisotti.

Suporterii au votat pe platforma UEFA „Performanța săptămânii”, în etapa #6 din Europa League, iar meciul de la București a ieșit câștigător.

Care credeți că e victoria cea mai mare obținută de FCSB în Europa?

2-0 Valencia (2005) %
3-0 Betis Sevilla (2006) %
4-1 Dinamo Kiev (2006) %
1-0 Chelsea (2013) %
2-0 Ajax (2013) %
4-3 Feyenoord (2025) %

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon615
2. Midtjylland615
3. Aston Villa615
4. Betis614
5. Freiburg614
6. Ferencvaros614
7. Braga613
8. FC Porto613
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Stuttgart612
10. AS Roma612
11. Nottingham611
12. Fenerbahce611
13. Bologna611
14. Plzen610
15. Panathinaikos610
16. Genk610
17. Steaua Roșie610
18. PAOK69
19. Celta Vigo69
20. Lille69
21. Young Boys69
22. Brann68
23. Ludogorets67
24. Celtic67
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Dinamo Zagreb67
26. Basel66
27. FCSB66
28. Go Ahead Eagles66
29. Sturm Graz64
30. Feyenoord63
31. Salzburg63
32. Utrecht61
33. Rangers61
34. Malmo61
35. Maccabi Tel-Aviv61
36. Nice60

