Dialog Șumudică - Becali Tehnicianul l-a lăudat pentru inspirație, după FCSB - Feyenoord 4-3: „Ești mare antrenor”/ „Păi, cine să facă schimbările?”

FCSB - Feyenoord 4-3. Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, l-a lăudat pe Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, pentru schimbările efectuate.

Campioana României a reintrat în calculele pentru calificarea în primăvara europeană după victoria de pe Arena Națională.

FCSB a învins pe Feyenoord, grație golului marcat de Florin Tănase ('90+5) în prelungiri.

Marius Șumudică, laude după FCSB - Feyenoord 4-3 : „Ești mare antrenor”

Fostul antrenor al celor de la Rapid a urmărit atent prestația campioanei României și l-a lăudat pe Gigi Becali, care intervenise prin telefon în emisiune, pentru schimbările făcute în repriza secundă a partidei de pe Arena Națională.

„ Ai demonstrat că ești un mare antrenor. Din nou mi-ai demonstrat. Trebuia ca tu să primești trofeul de antrenorul anului.

Ai făcut trei schimbări incredibile. Îți dau cuvântul meu de onoare. Tu ai câștigat meciul, cu cele trei schimbări.

Edjouma, Crețu și Toma au intrat senzațional. Au schimbat fața meciului. Ok, olandezii s-au relaxat la 3-1, dar FCSB a pus presiune. Ieri au putut jucătorii”, a spus Marius Șumudică, la fanatik.ro.

Patronul campioanei României i-a răspuns: „Păi, cine să facă schimbările? Face cineva vreodată la FCSB?”.

Tehnicianul i-a adresat o întrebare patronului, legată de declarația lui Mihai Stoica: „MM a explicat că echipa are mai multe meciuri decât Dinamo. Ieri de ce au putut să alerge?”.

Gigi Becali nu a ezitat: „Probabil că a fost făcută pregătirea. Acum suntem în vârf de formă”.

FCSB - Feyenoord, votat de fani drept meciul etapei din Europa League

Pe Arena Națională, FCSB a început perfect prin golul lui Ngezana din minutul 11, însă Feyenoord a răsturnat rapid situația. Tengstedt, Quinten Timber și Leo Sauer au dus scorul la 3-1 până în minutul 51.

Roș-albaștrii au revenit în joc în minutul 54, prin Mihai Toma. Thiam a egalat în minutul 87, iar Florin Tănase a marcat golul victoriei în prelungiri, în minutul 90+5, după o acțiune excelentă reușită de Cisotti.

Suporterii au votat pe platforma UEFA „Performanța săptămânii”, în etapa #6 din Europa League, iar meciul de la București a ieșit câștigător.

Care credeți că e victoria cea mai mare obținută de FCSB în Europa? 2-0 Valencia (2005) % 3-0 Betis Sevilla (2006) % 4-1 Dinamo Kiev (2006) % 1-0 Chelsea (2013) % 2-0 Ajax (2013) % 4-3 Feyenoord (2025) %

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 6 15 2. Midtjylland 6 15 3. Aston Villa 6 15 4. Betis 6 14 5. Freiburg 6 14 6. Ferencvaros 6 14 7. Braga 6 13 8. FC Porto 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Stuttgart 6 12 10. AS Roma 6 12 11. Nottingham 6 11 12. Fenerbahce 6 11 13. Bologna 6 11 14. Plzen 6 10 15. Panathinaikos 6 10 16. Genk 6 10 17. Steaua Roșie 6 10 18. PAOK 6 9 19. Celta Vigo 6 9 20. Lille 6 9 21. Young Boys 6 9 22. Brann 6 8 23. Ludogorets 6 7 24. Celtic 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Dinamo Zagreb 6 7 26. Basel 6 6 27. FCSB 6 6 28. Go Ahead Eagles 6 6 29. Sturm Graz 6 4 30. Feyenoord 6 3 31. Salzburg 6 3 32. Utrecht 6 1 33. Rangers 6 1 34. Malmo 6 1 35. Maccabi Tel-Aviv 6 1 36. Nice 6 0

