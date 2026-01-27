„Poate explodează” Becali anunță ce se va întâmpla cu Dennis Politic, după ce FCSB a primit o ofertă din Grecia pentru el

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul clubului FCSB, a explicat ce se va întâmpla cu Dennis Politic (25 de ani) în a doua parte a acestui sezon.

FCSB a primit în această iarnă o ofertă de împrumut pentru Dennis Politic.

Panetolikos, formație din prima ligă a Greciei, l-a dorit pe jucătorul transferat de campioană în vara anului trecut.

Dennis Politic va continua la FCSB

Patronul campioanei a anunțat că, deși a existat interes pentru Dennis Politic, el va rămâne la FCSB.

Mai mult, Becali a spus că acesta va primi mai multe minute in partea a doua a campionatului, în speranța că va avea evoluții mai bune decât până acum.

„Uite acum o să joace Politic, cu Fenerbahce. A fost o ofertă din Grecia, împrumut, dar de ce să dau eu jucătorul meu împrumut în Grecia când eu am nevoie să joc și în cupe și în campionat?

Ia să-l bag eu de la început titular, poate explodează Politic de nu mai poate nimeni să înțeleagă. A fost reală oferta.

Că-i dau salariu, mai contează la mine încă 75.000-80.000 de euro. Nu dădeau niciun ban, scăpam de salariu, spuneau ei. Mare lucru, lasă, să stea jucătorul la mine”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

1,2 milioane de euro este cota lui Dennis Politic, conform Transfermarkt

În vara trecută, pentru a-l transfera pe Politic de la Dinamo, FCSB a achitat 970.000 de euro și l-a cedat definitiv pe Alexandru Musi.

În acest sezon, Dennis Politic a jucat în 23 de meciuri în tricoul lui FCSB (o medie de 28 de minute per meci), reușind să înscrie trei goluri.

VIDEO. Golul marcat de Dennis Politic în Hermannstadt - FCSB 3-3

