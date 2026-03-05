Real Sociedad s-a calificat în finala Cupei Spaniei, după ce a eliminat-o pe Athletic Bilbao în semifinalele competiției, scor 2-0 la general.

Echipa din San Sebastian va întâlni, în finala de la Sevilla, pe Atletico Madrid, echipă care a eliminat-o pe Barcelona, scor 4-3 la general.

Golul decisiv al meciului de pe Reale Arena a fost marcat de Mikel Oyarzabal, care a transformat un penalty în minutul 87.

Lovitura de la 11 metri a fost acordată după intervenția VAR, care a confirmat un fault în careu comis asupra lui Yangel Herrera.

Atletico Madrid - Real Sociedad, finala Cupei Spaniei

În meciul tur, disputat pe 11 februarie, Real Sociedad se impusese tot cu 1-0, astfel că echipa antrenată de Pellegrino Matarazzo a încheiat faza semifinalelor fără gol primit.

Atletico Madrid - Real Sociedad, finala Cupei Regelui Spaniei e programată pe 18 aprilie 2-26, Estadio de La Cartuja din Sevilla.

Jucătorii lui Sociedad au sărbătorit intens, pe gazon, performanța reușită, iar atacantul islandez Orri Oskarsson (21 de ani) a acaparat show-ul, cântând alături de fani un refren pe care aceștia i l-au dedicat după meciul cu Alaves, câștigat cu 3-2, în care Orkarsson a marcat golul care a adus calificarea, în minutul 80.

Atmosferă fabuloasă pe Reale Arena

Fanii Real Sociedad au refăcut versurile piesei „Cafe con Ron” (n.r. - Cafea cu rom), a lui Bad Bunny, adaptându-le cu dedicație pentru vârful islandez:

„Dimineața cafea, după-amiaza rom, du-mă la Sevilla, Orri Oskarsson”.

Atacantul a mers în fața tribunei, după meciul cu Bilbao, a luat microfonul pe care i l-au întins fanii și a condus cu entuziasmat mulțimea, într-o atmosferă fabuloasă.

Imaginile au fost postate pe conturile de socializare ale clubului.

