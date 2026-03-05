„SOLD - OUT”  Anunțul făcut de Rapid cu trei zile înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova
Suporteri Rapid
„SOLD - OUT” Anunțul făcut de Rapid cu trei zile înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 13:32
  • Rapid a anunțat că a vândut toate biletele la tribuna a II-a pentru meciul cu Universitatea Craiova.
  • Rapid - U Craiova se joacă duminică, cu începere de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Biletele pentru derby-ul ultimei etape din sezonul regulat au fost puse în vânzare încă de marți, însă doar abonații și posesorii „cardului de rapidist” și-au putut achiziționa tichete.

SOLD - OUT la tribuna a II-a pentru meciul Rapid - U Craiova

Începând de miercuri, a început vânzarea generală, iar fanii giuleșteni au profitat de ocazie.

Aceștia au cumpărat toate biletele puse în vânzare la Tribuna a II-a, ale căror prețuri variau între 55 și 70 de lei.

„SOLD - OUT la tribuna a II-a

Mai sunt doar trei zile până când Giuleștiul va erupe din nou! Duminică, toți, ACASĂ, pe Giulești! Ca să vadă toți oltenii, cât de-ai dracu-s Giuleștenii!”, a anunțat Rapid pe pagina de Facebook.

Prețurile biletelor la tribuna a II-a

  • Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Periferic (112, 118)- 55 de lei
  • Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Central (113, 117) - 60 de lei
  • Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Central (114, 116) - 65 de lei
  • Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Central (115) - 70 de lei

Înaintea partidei din Giulești, U Craiova este lider, cu 59 de puncte, în timp ce Rapid este pe locul 2, cu 55 de puncte.

Clasamentul nu va putea fi influențat la finalul sezonului regulat indiferent de rezultat, dar o victorie a formației antrenate de Constantin Gâlcă ar dinamita startulul play-off-ului, în condițiile în care punctele se vor înjumătăți.

Cum ar putea arăta clasamentul dacă Rapid câștigă derby-ul cu Craiova:

  1. U Craiova - 30 de puncte*
  2. Rapid - 29

*ar beneficia de rotunjire

Prețuri bilete Rapid – U. Craiova

  • Peluza Nord – Dan Coe - 40 de lei
  • Peluza Sud – Tache Macri - 40 de lei
  • Family Pack (Sector 108) - 50 de lei
  • Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Periferic (201, 209) - 55 de lei
  • Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Central (202, 208) - 65 de lei
  • Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Central (203, 207) - 80 de lei
  • Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Central (204, 206) - 85 de lei
  • Tribuna 0 – Gheorghe Dungu – (101, 105) - 90 de lei
  • VIP Experience Rând 5 - 500 de lei
  • VIP Experience Rând 4 - 470 de lei
  • VIP – Nicolae Manea – Rând 5 - 390 de lei
  • VIP – Nicolae Manea – Rând 4 - 330 de lei
  • VIP – Nicolae Manea – Rând 3 - 310 de lei
  • VIP – Nicolae Manea – Rând 2 - 310 de lei
  • VIP – Nicolae Manea – Rând 1 - 280 de lei

bilete rapid u craiova superliga
14:32
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a play-off-ului CM 2026
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a  play-off-ului CM 2026
13:45
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
13:26
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan  
14:07
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
Mai multe știri de ultimă oră

