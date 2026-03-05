Rapid a anunțat că a vândut toate biletele la tribuna a II-a pentru meciul cu Universitatea Craiova.

Rapid - U Craiova se joacă duminică, cu începere de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Biletele pentru derby-ul ultimei etape din sezonul regulat au fost puse în vânzare încă de marți, însă doar abonații și posesorii „cardului de rapidist” și-au putut achiziționa tichete.

SOLD - OUT la tribuna a II-a pentru meciul Rapid - U Craiova

Începând de miercuri, a început vânzarea generală, iar fanii giuleșteni au profitat de ocazie.

Aceștia au cumpărat toate biletele puse în vânzare la Tribuna a II-a, ale căror prețuri variau între 55 și 70 de lei.

„SOLD - OUT la tribuna a II-a

Mai sunt doar trei zile până când Giuleștiul va erupe din nou! Duminică, toți, ACASĂ, pe Giulești! Ca să vadă toți oltenii, cât de-ai dracu-s Giuleștenii!”, a anunțat Rapid pe pagina de Facebook.

Prețurile biletelor la tribuna a II-a

Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Periferic (112, 118)- 55 de lei

Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Central (113, 117) - 60 de lei

Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Central (114, 116) - 65 de lei

Tribuna 2 – Alexandru Neagu – Central (115) - 70 de lei

Înaintea partidei din Giulești, U Craiova este lider, cu 59 de puncte, în timp ce Rapid este pe locul 2, cu 55 de puncte.

Clasamentul nu va putea fi influențat la finalul sezonului regulat indiferent de rezultat, dar o victorie a formației antrenate de Constantin Gâlcă ar dinamita startulul play-off-ului, în condițiile în care punctele se vor înjumătăți.

Cum ar putea arăta clasamentul dacă Rapid câștigă derby-ul cu Craiova:

U Craiova - 30 de puncte* Rapid - 29

*ar beneficia de rotunjire

Prețuri bilete Rapid – U. Craiova

Peluza Nord – Dan Coe - 40 de lei

Peluza Sud – Tache Macri - 40 de lei

Family Pack (Sector 108) - 50 de lei

Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Periferic (201, 209) - 55 de lei

Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Central (202, 208) - 65 de lei

Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Central (203, 207) - 80 de lei

Tribuna 1 – Valentin Stănescu – Central (204, 206) - 85 de lei

Tribuna 0 – Gheorghe Dungu – (101, 105) - 90 de lei

VIP Experience Rând 5 - 500 de lei

VIP Experience Rând 4 - 470 de lei

VIP – Nicolae Manea – Rând 5 - 390 de lei

VIP – Nicolae Manea – Rând 4 - 330 de lei

VIP – Nicolae Manea – Rând 3 - 310 de lei

VIP – Nicolae Manea – Rând 2 - 310 de lei

VIP – Nicolae Manea – Rând 1 - 280 de lei

