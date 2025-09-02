„Suntem sub dictatură!” Andrei Nicolescu, revoltat de criticile unor fani la adresa lui Dinamo: „Troli implicați și în campania electorală”
Andrei Nicolescu
Superliga

„Suntem sub dictatură!” Andrei Nicolescu, revoltat de criticile unor fani la adresa lui Dinamo: „Troli implicați și în campania electorală”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 12:39
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 14:00
  • Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, este revoltat pentru că unii fani ai „câinilor” continuă să critice conducerea clubului din Ștefan cel Mare.

În ciuda perioadei bune prin care trece Dinamo în campionat, criticile nu lipsesc. Echipa antrenată de Zeljko Kopic este pe locul 3 în campionat, însă unii fani sunt nemulțumiți de unele decizii luate de conducerea clubului.

De ce a fost concediat Rednic după 5 meciuri Directorul sportiv al lui Standard Liege explică motivele din spatele deciziei: „Am greșit!”
Citește și
De ce a fost concediat Rednic după 5 meciuri Directorul sportiv al lui Standard Liege explică motivele din spatele deciziei: „Am greșit!”
Citește mai mult
De ce a fost concediat Rednic după 5 meciuri Directorul sportiv al lui Standard Liege explică motivele din spatele deciziei: „Am greșit!”

Andrei Nicolescu, revoltat după criticile apărute în online: „Nu știu de ce se întâmplă asta”

Fanii lui Dinamo au cerut mai multe transferuri la club, iar cei din club susțin că unii suporteri și-au creat mai multe conturi false pentru a da senzația unui val de nemulțumire.

Andrei Nicolescu a observat ce se întâmplă în online și a oferit o reacție dură:

„Toate lucrurile care s-au discutat de la începutul campionatului sunt, de fapt, niște frământări ale suporterului care nu cunoaște toate detaliile și vede la final doar rezultatele unor decizii și ale unor ore intense de muncă.

Sunt în mediul online atât de multe discuții ... iar eu am constatat că acest mediu este total diferit de ceea ce înseamnă suporterul lui Dinamo. Toate interacțiunile de la stadion n-au nicio legătură cu toate discuțiile pe care le avem și le vedem în online! Oamenii care sunt în acest mediu au acea parte de negativism destul de accentuată. Eu nu i-am văzut niciodată la stadion.

Mi-aș dori ca fiecare suporter dinamovist să aibă capacitatea să facă o altfel de analiză înainte de a arunca cu noroi în jucători, în directorul sportiv sau în club. Mie mi se pare că în mediul online e foarte mult zgomot care nu are nimic în comun cu suporterul dinamovist.

Nu știu de ce se întâmplă asta. Am niște informații de la niște oameni din club care au analizat conturile suporterilor care sunt foarte vocali și foarte nemulțumiți și am înțeles că sunt niște troli care au fost și implicați în campania electorală”, a declarat Andrei Nicolescu la Radio Dinamo1948.

Andrei Nicolescu, despre scopul „hate-ului” din online: „E singura mea explicație”

Președintele lui Dinamo s-a gândit și la motivul pentru care fanii ar transmite mesaje foarte negative în mediul online.

„Mi se pare ireal ca cineva să pună atâta energie și presiune prin astfel de manevre în mediul online pentru a determina o anumită direcție a suporterului dinamovist. Nu știu cine poate să gândească asta.

Sunt unii care utilizează hate-ul pentru a-și crea notorietate. E singura mea explicație pentru care unii oameni fac așa ceva.

Suntem sub dictatura acestui online fără față, a unor oameni care sub protecția anonimatului lansează teorii, conspirații, acuzări și acele figuri neidentificate tind să creeze și pentru oamenii din offline o teamă sau o reținere din a fi alături de echipă în anumite momente. Asta e dictatura internetului, nu avem ce face”, a adăugat Andrei Nicolescu.

Următorul meci din campionat pentru Dinamo va fi cu Petrolul Ploiești, în deplasare, luni, 15 septembrie, de la ora 21:00.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Ce lovitură pentru U Craiova Un internațional român semnează cu oltenii + Cu cine se mai întărește Mirel Rădoi pentru Conference League
Superliga
11:31
Ce lovitură pentru U Craiova Un internațional român semnează cu oltenii + Cu cine se mai întărește Mirel Rădoi pentru Conference League
Citește mai mult
Ce lovitură pentru U Craiova Un internațional român semnează cu oltenii + Cu cine se mai întărește Mirel Rădoi pentru Conference League
Dwayne Johnson, apariție-șoc la Veneția A slăbit 27 kg pentru rolul din „The Smashing Machine. 15 minute de aplauze pentru „The Rock”, care a plâns
Alte sporturi
11:24
Dwayne Johnson, apariție-șoc la Veneția A slăbit 27 kg pentru rolul din „The Smashing Machine. 15 minute de aplauze pentru „The Rock”, care a plâns
Citește mai mult
Dwayne Johnson, apariție-șoc la Veneția A slăbit 27 kg pentru rolul din „The Smashing Machine. 15 minute de aplauze pentru „The Rock”, care a plâns

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce
dinamo bucuresti suporteri dinamo liga 1 andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
14:05
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Campionate
14:10
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Citește mai mult
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Nationala
12:17
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Citește mai mult
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Stranieri
13:24
„Hagi a acceptat!” Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Citește mai mult
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:14
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
18:46
Protestatarii au oprit La Vuelta! Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao
Protestatarii au oprit La Vuelta!  Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao
18:02
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică?
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică?
18:53
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Top stiri din sport
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Nationala
09:01
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Citește mai mult
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
09:48
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Superliga
10:30
Radunovic s-a rupt! Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Citește mai mult
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
11:20
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 81 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 17 rapid 10 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
03.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share