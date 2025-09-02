„Suntem sub dictatură!” Andrei Nicolescu, revoltat de criticile unor fani la adresa lui Dinamo: „Troli implicați și în campania electorală”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, este revoltat pentru că unii fani ai „câinilor” continuă să critice conducerea clubului din Ștefan cel Mare.

În ciuda perioadei bune prin care trece Dinamo în campionat, criticile nu lipsesc. Echipa antrenată de Zeljko Kopic este pe locul 3 în campionat, însă unii fani sunt nemulțumiți de unele decizii luate de conducerea clubului.

Andrei Nicolescu, revoltat după criticile apărute în online: „Nu știu de ce se întâmplă asta”

Fanii lui Dinamo au cerut mai multe transferuri la club, iar cei din club susțin că unii suporteri și-au creat mai multe conturi false pentru a da senzația unui val de nemulțumire.

Andrei Nicolescu a observat ce se întâmplă în online și a oferit o reacție dură:

„Toate lucrurile care s-au discutat de la începutul campionatului sunt, de fapt, niște frământări ale suporterului care nu cunoaște toate detaliile și vede la final doar rezultatele unor decizii și ale unor ore intense de muncă.

Sunt în mediul online atât de multe discuții ... iar eu am constatat că acest mediu este total diferit de ceea ce înseamnă suporterul lui Dinamo. Toate interacțiunile de la stadion n-au nicio legătură cu toate discuțiile pe care le avem și le vedem în online! Oamenii care sunt în acest mediu au acea parte de negativism destul de accentuată. Eu nu i-am văzut niciodată la stadion.

Mi-aș dori ca fiecare suporter dinamovist să aibă capacitatea să facă o altfel de analiză înainte de a arunca cu noroi în jucători, în directorul sportiv sau în club. Mie mi se pare că în mediul online e foarte mult zgomot care nu are nimic în comun cu suporterul dinamovist.

Nu știu de ce se întâmplă asta. Am niște informații de la niște oameni din club care au analizat conturile suporterilor care sunt foarte vocali și foarte nemulțumiți și am înțeles că sunt niște troli care au fost și implicați în campania electorală ”, a declarat Andrei Nicolescu la Radio Dinamo1948.

Andrei Nicolescu, despre scopul „ hate-ului ” din online: „E singura mea explicație”

Președintele lui Dinamo s-a gândit și la motivul pentru care fanii ar transmite mesaje foarte negative în mediul online.

„Mi se pare ireal ca cineva să pună atâta energie și presiune prin astfel de manevre în mediul online pentru a determina o anumită direcție a suporterului dinamovist. Nu știu cine poate să gândească asta.

Sunt unii care utilizează hate-ul pentru a-și crea notorietate. E singura mea explicație pentru care unii oameni fac așa ceva.

Suntem sub dictatura acestui online fără față, a unor oameni care sub protecția anonimatului lansează teorii, conspirații, acuzări și acele figuri neidentificate tind să creeze și pentru oamenii din offline o teamă sau o reținere din a fi alături de echipă în anumite momente. Asta e dictatura internetului, nu avem ce face”, a adăugat Andrei Nicolescu.

Următorul meci din campionat pentru Dinamo va fi cu Petrolul Ploiești, în deplasare, luni, 15 septembrie, de la ora 21:00.

