Poster cu trimitere la Steaua ’86 FCSB a folosit un vizual inspirat din finala de la Sevilla pentru meciul de pe Ghencea, cu Slobozia

FCSB a ales să folosească un poster cu încărcătură simbolică pentru meciul cu Unirea Slobozia, programat astăzi, de la ora 21:00, în etapa #8 din play-out.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Roș-albaștrii au promovat partida printr-un vizual inspirat din programul oficial al finalei Cupei Campionilor Europeni din 1986, dintre Steaua București și FC Barcelona, de la care s-au împlinit 40 de ani pe 7 mai.

FCSB a promovat meciul cu Unirea Slobozia printr-un poster inspirat din finala de la Sevilla

Imaginea păstrează ideea grafică a programului de meci de la Sevilla, cu un fotbalist în centru, benzile colorate și zona de jos în care apar echipele.

Diferența este că, în loc de FC Barcelona - Steaua București, pe noul poster apar FCSB și Unirea Slobozia, alături de detaliile meciului din Superliga, iar în locul siluetei de fotbalist apare Mihai Popescu, fundașul campioanei României.

Imaginea postată de FCSB, înainte de meciul cu Unirea Slobozia. Foto: Facebook / @FCSB

Alegerea nu este întâmplătoare. FCSB revine pe stadionul Steaua pentru meciul cu Unirea Slobozia. În plus, recent, s-au împlinit 40 de ani de la cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc la nivel de club.

Pe 7 mai 1986, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni după finala cu Barcelona, disputată pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, din Sevilla.

Meciul s-a încheiat 0-0 după 120 de minute, iar roș-albaștrii s-au impus cu 2-0 la loviturile de departajare.

Programul oficial meciului Barcelona - Steaua. Foto: Facebook, @Serghei Gabi

FCSB și CSA Steaua se află de mai mulți ani într-un conflict juridic legat de nume, siglă și palmares.

În urma deciziilor din instanță, marca „Steaua” și palmaresul istoric al clubului, inclusiv perioada în care echipa a câștigat Cupa Campionilor Europeni, sunt revendicate de CSA Steaua.

FCSB, în schimb, este echipa care a continuat sportiv în prima ligă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport