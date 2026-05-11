Moment de suflet pe Camp Nou De ce execută Pedri un penalty împotriva tatălui său la fiecare trofeu câștigat

- Barcelona - Real Madrid 2-0. Pedri (23 de ani), mijlocașul catalanilor, a oferit unul dintre cele mai emoționante momente de după El Clasico.
- Fotbalistul a rămas pe teren pentru o tradiție de familie: a executat un penalty împotriva tatălui său, Fernando.
Catalanii s-au impus în El Clasico prin golurile marcate de Marcus Rashford, în minutul 9, și Ferran Torres, în minutul 18, iar succesul le-a asigurat catalanilor al 29-lea titlu din istoria clubului.
Pedri a executat un penalty împotriva tatălui său după titlul câștigat cu Barcelona
Pedri a repetat gestul pe care îl face după fiecare trofeu important: tatăl său intră în poartă, iar fotbalistul execută o lovitură de la 11 metri.
Duminică seară, Fernando a prins mingea, iar imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare.
Tradiția are o semnificație aparte pentru familia lui Pedri.
Tatăl fotbalistului, Fernando Gonzalez, și-ar fi dorit să devină portar, dar nu și-a putut continua drumul în fotbal.
După moartea lui Fernando senior, bunicul lui Pedri, în 2005, fiul acestuia a preluat barul care era afacerea familiei, iar soția sa, Maria, s-a ocupat de bucătărie, scrie nytimes.com.
De aceea, după fiecare trofeu câștigat, Pedri repetă acest moment alături de tatăl său.
Pedri a mai făcut acest gest după alte succese importante, inclusiv după Euro 2024, câștigat cu naționala Spaniei, și după Supercupele Spaniei cucerite de Barcelona în 2025 și 2026.
Pedri a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei în acest sezon.
Mijlocașul a evoluat în 41 de meciuri, a oferit 11 pase decisive și a marcat de două ori.