Denis Ile (16 ani) a evoluat cu o căciuliță pe cap la debutul pentru UTA Arad, în victoria cu 1-0 împotriva celor de la Csikszereda, din etapa a 8-a a play-out-ului Ligii 1.

Născut pe 22 iunie 2009 și crescut la academia celor de la UTA, Ile a fost aruncat în luptă de Adrian Mihalcea în minutul 89 al meciului cu Csikszereda, când l-a înlocuit pe Denis Țăroi (18 ani).

Denis Ile, fotbalist care suferă de alopecie, a debutat pentru UTA

Fotbalistul a fost foarte ușor de distins față de ceilalți jucători de pe teren, deoarece a evoluat cu o căciuliță pe cap.

Denis suferă de o boală autoimună, alopecie, însă acest lucru nu l-a făcut să renunțe la visul său.

„Pentru mine, faptul că mă antrenez cu echipa mare înseamnă foarte mult. Îmi dă încredere și mă face să îmi doresc și mai tare să reușesc. Simt că sunt pe drumul bun și că munca mea dă roade.

Fotbalul nu este doar un sport pentru mine, este un stil de viață. Mă regăsesc în el și pot spune că mă definește. Fără fotbal, nu aș fi eu.

Este jumătate din mine și vreau să dau totul ca să ajung cât mai sus”, declara Denis Ile în luna aprilie, la scurt timp după ce a semnat primul său contrat de profesionist, citat de sportarad.ro.

Alopecia, căderea părului sau calvția, este o afecțiune dermatologică a foliculilor piloși, potrivit reginamaria.ro

UTA a salutat și ea debutul puștiului de 16 ani:

„Un nou nume din Academia UTA a ajuns în SuperLigă! Denis Ile (16 ani) a bifat debutul oficial în tricoul «Bătrânei Doamne» în victoria cu Csikszereda”, a scris UTA pe pagina de Facebook.

Denis Ile, diagnostic similar cu cel al lui Denis Dumitrașcu

Problema lui Ile este similară cu cea cu care s-a confruntat și Denis Dumitrașcu (31 de ani), un fost jucător al arădenilor.

Denis Dumitrașcu / Foto: sportpictures.eu

În 2020, pe când evolua la Chindia Târgoviște, Dumitrașcu a povestit că viața lui s-a schimbat radical după pierderea barajului de menținere/promovare cu FC Voluntari în 2018.

El a susținut că, în urma acelui moment , a început să-și piardă părul din cauza stresului. Pentru creșterea podoabei capilare, fotbalistul afirma că a apelat la un tratament inedit: injecții în cap cu sânge pentru creșterea părului.

„De la stres mi se trage totul. Așa mi s-a spus și așa cred că e. Am suferit prea mult după barajul pentru promovarea în Liga 1, pe care l-am pierdut acum doi ani cu Voluntari. De atunci a început să-mi cadă părul. S-a declanșat ceva în corpul meu.

Acum fac câteva ședințe în fiecare lună. Mi se ia sângele din vene, se trece printr-o centrifugă și apoi mi se injectează în cap . A început să-mi crească părul. Costă cam 200 de euro fiecare ședință”, declara Denis Dumitrașcu, pentru ziare.com.

Tratamentul lui Denis Dumitrașcu a dat roade/ Foto: sportpictures.eu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport