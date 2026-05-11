Sorana Cîrstea (36 de ani, #27 WTA) își continuă parcursul excelent la turneul WTA 1000 de la Roma.

Românca a învins-o pe Linda Noskova (21 de ani, #13 WTA), scor 6-2, 6-4 , și s-a calificat în sferturile de finală ale competiției.

Cîrstea va juca în „sferturi" împotriva letonei Jelena Ostapenko (28 de ani, #14 WTA).

Partida a durat o oră și 22 de minute, iar Sorana a controlat o bună parte din meci.

Sorana Cîrstea a controlat meciul cu Linda Noskova și s-a calificat în sferturile turneului

Cîrstea a început tare, a pus presiune și a câștigat clar primul set, cu 6-2.

În actul secund, Noskova a încercat să rămână aproape și a reușit să egaleze la 4-4, însă românca a gestionat mai bine finalul și s-a impus cu 6-4.

Partida cu Noskova este a cincea întâlnire directă dintre cele două și a patra din acest sezon.

Rezultatele meciurilor dintre Cîrstea și Noskova:

20 martie 2026: 6-2, 3-6, 6-4 pentru Cîrstea, la Miami

8 martie 2026: (5)6-7, 6-4, 6-4 pentru Noskova, la Indian Wells

17 februarie 2026: 6-1, 6-4 pentru Cîrstea, la Dubai

3 ianuarie 2024: 6-4, 4-6, 6-4 pentru Noskova, la Brisbane

Victoria este una importantă pentru Cîrstea, care ajunge pentru prima dată în carieră în sferturile turneului de la Roma.

Succesul vine la doar două zile după una dintre cele mai mari victorii ale carierei sale, obținută în fața liderului mondial Aryna Sabalenka, scor 2-6, 6-3, 7-5.

150.000 de euro este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în „sferturile” turneului de la Roma. Primește și 215 puncte WTA

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA.

În 2025, turneul de la Roma a fost câștigat de Jasmine Paolini, după 6-4, 6-2 în finala cu Coco Gauff.

