Le demite FCSB antrenorul? Situația ar putea deveni insuportabilă la Steaua Roșie dacă pierde joi. A scăpat de două ori la limită!
Steaua Roșie e sub presiune în această perioadă Foto: Imago
Europa League

Le demite FCSB antrenorul? Situația ar putea deveni insuportabilă la Steaua Roșie dacă pierde joi. A scăpat de două ori la limită!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 16:02
  • Vladan Milojevic a fost de două ori în acest sezon aproape de a fi concediat la Steaua Roșie Belgrad. 
  • Riscă să fie dat afară în cazul unei noi înfrângeri în Europa League, joi, în fața lui FCSB.

Vladan Milojevic nu e deloc într-un moment bun la Steaua Roșie Belgrad acum, înaintea partidei cu FCSB, joi, în Europa League.

Antrenorul în vârstă de 55 de ani riscă să-și piardă postul în cazul unei înfrângeri pe „Marakana”!

Milojevic a mai cucerit două titluri de campion cu Steaua Roșie și a fost demis

O situație total diferită față de sfârșitul sezonului trecut. Atunci, sărbătorea al doilea event consecutiv campionat-Cupa Serbiei cu alb-roșii.

Se întorsese la Steaua Roșie pe 22 decembrie 2023, cucerind patru trofee în 2023-2024 și 2024-2025. A câștigat toate competițiile interne.

Vladan Milojevic are 6 trofee în două mandate la Steaua Roșie Foto: Imago Vladan Milojevic are 6 trofee în două mandate la Steaua Roșie Foto: Imago
Vladan Milojevic are 6 trofee în două mandate la Steaua Roșie Foto: Imago

Milojevic a mai fost o dată pe banca echipei belgrădene, între iunie 2017 și decembrie 2019. Și la acea vreme a adus două titluri la rând clubului (2018 și 2019). Dar a fost concediat!

Milojevic a fost de două ori aproape de concediere în acest sezon

Acum, tehnicianul ar putea retrăi coșmarul de la sfârșitul lui 2019. Într-o stagiune neașteptat de complicată, Milojevic e în mare pericol.

A fost deja de două ori la un pas de a fi dat afară în acest sezon.

Și galeria Stelei Roșii, mai ales facțiunea dură ultras Delije, pune presiune pe Milojevic Foto: Imago Și galeria Stelei Roșii, mai ales facțiunea dură ultras Delije, pune presiune pe Milojevic Foto: Imago
Și galeria Stelei Roșii, mai ales facțiunea dură ultras Delije, pune presiune pe Milojevic Foto: Imago

La sfârșitul verii, Steaua Roșie a fost eliminată surprinzător în play-off-ul Ligii Campionilor:

  • 1–2 (a) și 1-1 (d) cu Pafos (Cipru). 

A scăpat de demitere. La finalul lui octombrie și începutul lui noiembrie, a urmat o serie de rezultate slabe:

  • 0-2 cu Braga (d), în Europa League. 
10.000 de euro
a fost amenda primită de fiecare jucător al Stelei Roșii după 0-2 cu Braga și 0-0 cu Radnicki Niș. Clubul l-a avertizat atunci pe antrenor
  • 0-0 cu Radnicki Niș (d), în campionat. 
  • 2-3 cu Vojvodina (d), în campionat. 
  • 1-1 cu Radnik Surdulica (a), în campionat. 

Victoria din Europa League, 1-0 la Belgrad cu Lille, l-a salvat a doua oară.

Milojevic riscă să-și piardă postul dacă pierde și cu FCSB

Dar, după 3-2 cu Spartak Subotica, în deplasare, în liga sârbă, a pierdut iar, 0-1 în campionat pe terenul lui Javor.

Dacă înfrângerea e continuată și în Europa, joi, cu FCSB, directorul general Zvezdan Terzic îl va destitui foarte probabil.

Steaua Rosie Belgrad antrenor europa league fcsb Vladan Milojevic
