Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul

- Steaua Roșie Belgrad, conflict intern. Eșecurile din Europa League l-au enervat pe managerul general, care a sancționat toți jucătorii. Pe 27 noiembrie, FCSB joacă pe „Marakana”, în etapa a 5-a din Europa League.
FCSB are 3 puncte după primele trei meciuri în faza principală de Europa League.
Victoria cu Go Ahead, 1-0 în Țările de Jos, chiar în prima etapă, a fost singura reușită de campioană. Urmată de eșecurile suferite pe Arena Națională cu Young Boys (0-2) și Bologna (1-2).
Va juca de două ori în deplasare luna viitoare.
- 6 noiembrie: FC Basel (Elveția).
- 27 noiembrie: Steaua Roșie (Serbia).
Steaua Roșie, eșecuri în Europa, egal în Serbia
La Belgrad, situația e mai dificilă în Europa. După 1-1 acasă cu Celtic Glasgow, două înfrângeri, ambele în Portugalia, 1-2 cu Porto și 0-2 cu Braga.
Ultimul meci continental i-a enervat pe șefii clubului, care s-au aprins și mai tare după 0-0 pe terenul lui Radnicki Niș, primul pas fals în campionatul intern.
Fiecare jucător: 10.000 de euro amendă!
Managerul general Zvezdan Terzic, i-a pedepsit pe jucători, i-a amendat pe toți, fiecare cu 10.000 de euro!
I-a anunțat înaintea antrenamentului. A fost prima dată când Terzic le aplică o asemenea sancțiune, potrivit presei locale.
Înainte de FCSB, Steaua Roșie mai are un meci la Belgrad, pe „Marakana”.
- Pe 6 noiembrie, joacă împotriva lui Lille, locul 11 în Europa League, cu 6 puncte, după victoriile cu Brann (2-1, a) și Roma (1-0, d). Echipa franceză a pierdut însă pe teren propriu cu PAOK, 3-4.
Antrenorul Milojevic a evitat demiterea: a doua oară în trei luni
Totuși, antrenorul Vladan Milojevic a scăpat. Din decembrie 2023 pe banca roș-albilor, acesta a fost reconfirmat de conducerea grupării.
Mai evitase o dată concedierea. În august, Steaua Roșie a fost eliminată de Pafos în play-off-ul Ligii Campionilor, 1-2 (a) și 1-1 (d). Așa a retrogradat în Europa League.
„Credem în Vladan Milojevic și în staff-ul său, credem în capacitatea lor de a depăși această criză”, a comunicat Zvezdan Terzic.
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Midtjylland
|8-2
|3
|9
|2. Braga
|5-0
|3
|9
|3. Lyon
|5-0
|3
|9
|4. Dinamo Zagreb
|7-3
|3
|7
|5. Viktoria Plzen
|6-2
|3
|7
|6. Freiburg
|5-2
|3
|7
|7. Ferencvaros
|5-3
|3
|7
|8. Brann
|5-2
|3
|6
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Celta Vigo
|6-4
|3
|6
|10. Aston Villa
|4-2
|3
|6
|11. Lille
|6-5
|3
|6
|12. Eagles
|4-3
|3
|6
|13. Young Boys
|6-6
|3
|6
|14. Fenerbahce
|4-4
|3
|6
|15. FC Porto
|3-3
|3
|6
|16. Real Betis
|4-2
|3
|5
|17. Nottingham
|6-5
|3
|4
|18. Bologna
|3-3
|3
|4
|19. Genk
|1-1
|3
|4
|20. PAOK
|5-6
|3
|4
|21. Celtic
|3-4
|3
|4
|22. Panathinaikos
|6-6
|3
|3
|23. AS Roma
|3-4
|3
|3
|24. FC Basel
|3-4
|3
|3
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Feyenoord
|3-4
|3
|26. Ludogorets
|4-6
|3
|3
|27. Sturm Graz
|3-5
|3
|3
|28. FCSB
|2-4
|3
|3
|29. Stuttgart
|2-4
|3
|3
|30. Steaua Roșie
|2-5
|3
|1
|31. Malmo
|2-6
|3
|1
|32. Maccabi Tel-Aviv
|1-6
|3
|1
|33. Nice
|3-6
|3
|0
|34. Salzburg
|2-6
|3
|0
|35. FC Utrecht
|0-4
|3
|0
|36. Rangers
|1-6
|3
|0