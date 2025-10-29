Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Marko Arnautovic, austriacul de origine sârbă venit în vară la Steaua Roșie Foto: Imago
Europa League

Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.10.2025, ora 09:38
alt-text Actualizat: 29.10.2025, ora 09:38
  • Steaua Roșie Belgrad, conflict intern. Eșecurile din Europa League l-au enervat pe managerul general, care a sancționat toți jucătorii. Pe 27 noiembrie, FCSB joacă pe „Marakana”, în etapa a 5-a din Europa League. 

FCSB are 3 puncte după primele trei meciuri în faza principală de Europa League.

Victoria cu Go Ahead, 1-0 în Țările de Jos, chiar în prima etapă, a fost singura reușită de campioană. Urmată de eșecurile suferite pe Arena Națională cu Young Boys (0-2) și Bologna (1-2).

28 este locul
ocupat de FCSB în clasamentul general EL

Va juca de două ori în deplasare luna viitoare.

  • 6 noiembrie: FC Basel (Elveția). 
  • 27 noiembrie: Steaua Roșie (Serbia). 

Steaua Roșie, eșecuri în Europa, egal în Serbia

La Belgrad, situația e mai dificilă în Europa. După 1-1 acasă cu Celtic Glasgow, două înfrângeri, ambele în Portugalia, 1-2 cu Porto și 0-2 cu Braga.

30 este poziția
Stelei Roșii Belgrad după trei partide în Europa League

Ultimul meci continental i-a enervat pe șefii clubului, care s-au aprins și mai tare după 0-0 pe terenul lui Radnicki Niș, primul pas fals în campionatul intern.

Fiecare jucător: 10.000 de euro amendă!

Managerul general Zvezdan Terzic, i-a pedepsit pe jucători, i-a amendat pe toți, fiecare cu 10.000 de euro!

I-a anunțat înaintea antrenamentului. A fost prima dată când Terzic le aplică o asemenea sancțiune, potrivit presei locale. 

Și ultrașii Stelei Roșii i-au contestat pe jucători după ultimele rezultate Foto: Imago Și ultrașii Stelei Roșii i-au contestat pe jucători după ultimele rezultate Foto: Imago
Și ultrașii Stelei Roșii i-au contestat pe jucători după ultimele rezultate Foto: Imago

Înainte de FCSB, Steaua Roșie mai are un meci la Belgrad, pe „Marakana”.

  • Pe 6 noiembrie, joacă împotriva lui Lille, locul 11 în Europa League, cu 6 puncte, după victoriile cu Brann (2-1, a) și Roma (1-0, d). Echipa franceză a pierdut însă pe teren propriu cu PAOK, 3-4. 

Antrenorul Milojevic a evitat demiterea: a doua oară în trei luni

Totuși, antrenorul Vladan Milojevic a scăpat. Din decembrie 2023 pe banca roș-albilor, acesta a fost reconfirmat de conducerea grupării.

Vladan Milojevic, 55 de ani, are 72 de victorii, 10 egaluri și 11 înfrângeri la Steaua Roșie Foto: Imago Vladan Milojevic, 55 de ani, are 72 de victorii, 10 egaluri și 11 înfrângeri la Steaua Roșie Foto: Imago
Vladan Milojevic, 55 de ani, are 72 de victorii, 10 egaluri și 11 înfrângeri la Steaua Roșie Foto: Imago

Mai evitase o dată concedierea. În august, Steaua Roșie a fost eliminată de Pafos în play-off-ul Ligii Campionilor, 1-2 (a) și 1-1 (d). Așa a retrogradat în Europa League.

„Credem în Vladan Milojevic și în staff-ul său, credem în capacitatea lor de a depăși această criză”, a comunicat Zvezdan Terzic. 

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland8-239
2. Braga5-039
3. Lyon5-039
4. Dinamo Zagreb7-337
5. Viktoria Plzen6-237
6. Freiburg5-237
7. Ferencvaros5-337
8. Brann5-236
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Celta Vigo6-436
10. Aston Villa4-236
11. Lille6-536
12. Eagles4-336
13. Young Boys6-636
14. Fenerbahce4-436
15. FC Porto3-336
16. Real Betis4-235
17. Nottingham6-534
18. Bologna3-334
19. Genk1-134
20. PAOK5-634
21. Celtic3-434
22. Panathinaikos6-633
23. AS Roma3-433
24. FC Basel3-433
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Feyenoord3-43
26. Ludogorets4-633
27. Sturm Graz3-533
28. FCSB2-433
29. Stuttgart2-433
30. Steaua Roșie2-531
31. Malmo2-631
32. Maccabi Tel-Aviv1-631
33. Nice3-630
34. Salzburg2-630
35. FC Utrecht0-430
36. Rangers1-630

Steaua Rosie Belgrad serbia europa league fcsb
