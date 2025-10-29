Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul

Steaua Roșie Belgrad, conflict intern. Eșecurile din Europa League l-au enervat pe managerul general, care a sancționat toți jucătorii. Pe 27 noiembrie, FCSB joacă pe „Marakana”, în etapa a 5-a din Europa League.

FCSB are 3 puncte după primele trei meciuri în faza principală de Europa League.

Victoria cu Go Ahead, 1-0 în Țările de Jos, chiar în prima etapă, a fost singura reușită de campioană. Urmată de eșecurile suferite pe Arena Națională cu Young Boys (0-2) și Bologna (1-2).

28 este locul ocupat de FCSB în clasamentul general EL

Va juca de două ori în deplasare luna viitoare.

6 noiembrie: FC Basel (Elveția).

27 noiembrie: Steaua Roșie (Serbia).

Steaua Roșie, eșecuri în Europa, egal în Serbia

La Belgrad, situația e mai dificilă în Europa. După 1-1 acasă cu Celtic Glasgow, două înfrângeri, ambele în Portugalia, 1-2 cu Porto și 0-2 cu Braga.

30 este poziția Stelei Roșii Belgrad după trei partide în Europa League

Ultimul meci continental i-a enervat pe șefii clubului, care s-au aprins și mai tare după 0-0 pe terenul lui Radnicki Niș, primul pas fals în campionatul intern.

Fiecare jucător: 10.000 de euro amendă!

Managerul general Zvezdan Terzic, i-a pedepsit pe jucători, i-a amendat pe toți, fiecare cu 10.000 de euro!

I-a anunțat înaintea antrenamentului. A fost prima dată când Terzic le aplică o asemenea sancțiune, potrivit presei locale.

Și ultrașii Stelei Roșii i-au contestat pe jucători după ultimele rezultate Foto: Imago

Înainte de FCSB, Steaua Roșie mai are un meci la Belgrad, pe „Marakana”.

Pe 6 noiembrie, joacă împotriva lui Lille, locul 11 în Europa League, cu 6 puncte, după victoriile cu Brann (2-1, a) și Roma (1-0, d). Echipa franceză a pierdut însă pe teren propriu cu PAOK, 3-4.

Antrenorul Milojevic a evitat demiterea: a doua oară în trei luni

Totuși, antrenorul Vladan Milojevic a scăpat. Din decembrie 2023 pe banca roș-albilor, acesta a fost reconfirmat de conducerea grupării.

Vladan Milojevic, 55 de ani, are 72 de victorii, 10 egaluri și 11 înfrângeri la Steaua Roșie Foto: Imago

Mai evitase o dată concedierea. În august, Steaua Roșie a fost eliminată de Pafos în play-off-ul Ligii Campionilor, 1-2 (a) și 1-1 (d). Așa a retrogradat în Europa League.

„Credem în Vladan Milojevic și în staff-ul său, credem în capacitatea lor de a depăși această criză”, a comunicat Zvezdan Terzic.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 8-2 3 9 2. Braga 5-0 3 9 3. Lyon 5-0 3 9 4. Dinamo Zagreb 7-3 3 7 5. Viktoria Plzen 6-2 3 7 6. Freiburg 5-2 3 7 7. Ferencvaros 5-3 3 7 8. Brann 5-2 3 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Celta Vigo 6-4 3 6 10. Aston Villa 4-2 3 6 11. Lille 6-5 3 6 12. Eagles 4-3 3 6 13. Young Boys 6-6 3 6 14. Fenerbahce 4-4 3 6 15. FC Porto 3-3 3 6 16. Real Betis 4-2 3 5 17. Nottingham 6-5 3 4 18. Bologna 3-3 3 4 19. Genk 1-1 3 4 20. PAOK 5-6 3 4 21. Celtic 3-4 3 4 22. Panathinaikos 6-6 3 3 23. AS Roma 3-4 3 3 24. FC Basel 3-4 3 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Feyenoord 3-4 3 26. Ludogorets 4-6 3 3 27. Sturm Graz 3-5 3 3 28. FCSB 2-4 3 3 29. Stuttgart 2-4 3 3 30. Steaua Roșie 2-5 3 1 31. Malmo 2-6 3 1 32. Maccabi Tel-Aviv 1-6 3 1 33. Nice 3-6 3 0 34. Salzburg 2-6 3 0 35. FC Utrecht 0-4 3 0 36. Rangers 1-6 3 0

