Ce noroc pentru FCSB! Starul Stelei Roșii a fost exclus din lot chiar înainte de meciul din Europa League » Motivul incredibil
Nemanja Radonjic FOTO: IMAGO
Europa League

Ce noroc pentru FCSB! Starul Stelei Roșii a fost exclus din lot chiar înainte de meciului din Europa League » Motivul incredibil

Gabriel Neagu
Publicat: 24.11.2025, ora 20:39
Actualizat: 24.11.2025, ora 20:39
  • Steaua Roșie Belgrad a exclus din lot un jucător important înainte de meciul cu FCSB din Europa League.
  • Sârbii vor primi vizita campioanei României, joi, de la ora 22:00, pe stadionul „Rajko Mitic”, în etapa #5.

Duelul de la Belgrad va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Steaua Roșie Belgrad a exclus din lot un jucător important, înaintea meciului cu FCSB

Nemanja Radonjic nu a fost în lot nici la ultimul meci disputat de Steaua Roșie în campionat, 0-1 cu Javor. Deși presa de la Belgrad a scris inițial că sârbul n-ar fi jucat din cauza unei accidentări, motivul pare să fie altul.

Extrema a fost exclusă pentru probleme disciplinare, însă motivul nu a fost făcut public, potrivit nova.rs.

Totuși, potrivit presei din Serbia, conducerea a decis să ia această măsură radicală „din cauza unei relații neprofesionale și a unei serii de încălcări disciplinare”.

În acest moment, jucătorul se antrenează separat și va rata partida cu FCSB. Mai mult, momentul revenirii sale în programul echipei este necunoscut.

Vladan Milojevic, antrenorul sârbilor, are trei atacanți centrali disponibili pentru partida din etapa #5 din grupa XXL a Europa League: Marko Arnautovic, Bruno Duarte și Aleksa Damjanovic.

3.000.000 de euro
este cota de piață a lui Nemanja Radonjic, conform Transfermarkt

Radonjic neagă acuzațiile: „Singurul adevăr”

După ce vestea despre motivul excluderii sale a apărut în presa din Serbia, Radonjic a negat că ar fi comis vreun act de indisciplină.

Nemanja Radonjic a distribuit pe rețelele de socializare o știre în care este menționată problema sa medicală și a adăugat textul: „Singurul adevăr”.

Postarea lui Nemanja Radonjic (FOTO: Captură - Instastory @n.radonjic7) Postarea lui Nemanja Radonjic (FOTO: Captură - Instastory @n.radonjic7)
Postarea lui Nemanja Radonjic (FOTO: Captură - Instastory @n.radonjic7)

Fotbalistul a jucat 17 meciuri și a marcat 3 goluri în acest sezon.

Nemanja Radonjic a intrat în colimatorul fanilor

Fanii au reacționat rapid după excluderea jucătorului.

  • „Nemanja Radonjić are o relație cu o prezentatoare TV cunoscută și căsătorită. El nu este interesat de fotbal.”
  • „Cine l-a adus la Steaua Roșie?”
  • „De mult timp spun că tipul ăsta nu este el însuși. Asta nu are nicio legătură cu culoarea tricoului pe care îl poartă.”
92
de meciuri a disputat Nemanja Radonjic pentru Steaua Roșie. A marcat 23 de goluri

Programul FCSB în Europa League:

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland11-312
2. Freiburg8-310
3. Ferencvaros8-410
4. Celta Vigo9-49
5. Braga8-49
6. Aston Villa6-29
7. Lyon5-29
8. Plzen6-28
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Betis6-28
10. PAOK9-67
11. Brann5-27
12. Dinamo Zagreb7-67
13. Genk5-47
14. FC Porto4-47
15. Fenerbahce4-47
16. Panathinaikos7-66
17. FC Basel6-56
18. AS Roma5-46
19. Lille6-66
20. Stuttgart6-66
21. Eagles4-56
22. Young Boys6-106
23. Nottingham Forest6-55
24. Bologna3-35
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Sturm Graz3-54
26. Steaua Roșie3-54
27. Celtic4-74
28. Salzburg4-63
29. Feyenoord3-63
30. Ludogorets5-93
31. FCSB3-73
32. Utrecht1-51
33. Malmo2-71
34. Maccabi Tel-Aviv1-81
35. Nice4-90
36. Rangers1-80

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share