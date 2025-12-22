„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc

- Universitatea Craiova s-a impus categoric cu Csikszereda, scor 5-0, în ultimul meci al etapei #21 din Liga 1.
- Grație acestui succes, formația pregătită de Filipe Coelho a încheiat anul 2025 pe primul loc în Superliga, poziție pe care oltenii nu o mai ocupaseră din etapa #11.
Universitatea Craiova și-a revenit după eliminarea dramatică din Conference League, a profitat de eșecurile suferite de Dinamo și Rapid (0-2 cu UTA, respectiv 1-2 cu FCSB) și a reușit să urce pe primul loc.
Universitatea Craiova - Csikszereda 5-0. Oltenii termină anul pe primul loc
Meciul a început în forță. În minutul 18, Baiaram, aflat într-o formă excelentă, a primit mingea la mijlocul terenului, a făcut un sprint, a pătruns printre adversari și, odată ajuns în careu, i-a oferit o pasă decisivă lui David Matei, care a marcat primul său gol în Superliga. Puștiul de 19 ani a recidivat în minutul 34, când a reușit să puncteze din nou.
Baiaram a reușit un nou assist înainte de pauză, când a fost lansat în careu și, după un dribling reușit, l-a servit pe Mora, care l-a învins cu ușurință pe Eduard Pap (40).
În repriza a doua, Universitatea Craiova a redus ritmul. Baiaram a fost înlocuit de Al Hamlawi, iar forța ofensivă a oltenilor a scăzut până spre finalul meciului. Atacantul palestinian a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor de două ori, în minutele 69 și 86, și a ajuns la 5 goluri marcate în Liga 1.
Oaspeții au încheiat meciul în inferioritate numerică, după ce Palmes a văzut al doilea „galben” în ultimul minut și a fost eliminat.
De asemenea, partida a consemnat debutul lui Denys Muntean, în vârstă de 16 ani, introdus pe teren de Coelho în minutul 83.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|21
|40
|2
|Rapid București
|21
|39
|3
|FC Botoșani
|21
|38
|4
|Dinamo București
|21
|38
|5
|FC Argeș
|21
|34
|6
|Oțelul Galați
|21
|33
|7
|U Cluj
|21
|33
|8
|UTA Arad
|21
|32
|9
|FCSB
|21
|31
|10
|Farul Constanța
|21
|27
|11
|CFR Cluj
|21
|26
|12
|Unirea Slobozia
|21
|21
|13
|Petrolul Ploiești
|21
|20
|14
|Csikszereda
|21
|16
|15
|Hermannstadt
|21
|13
|16
|Metaloglobus București
|21
|11
Universitatea Craiova - Csikszereda 5-0
- Au marcat: D. Matei (min. 18, min. 34), Mora (min. 41), Al Hamlawi (min. 69, min. 86)
Min. 90 - Final de meci
Min. 90 - Palmeș primește încă un cartonaș galben și este eliminat
Min. 87 - Houri intră în locul lui Cicâldău
Min. 86 - Gol! (5-0) Al Hamlawi primește o centrare în careu, plonjează ca să ajungă la minge și marchează
Min. 83 - Denys Muntean, fotbalist care are 16 ani, debutează în Superliga. L-a înlocuit pe Etim
Min. 73 - Ferenczi primește un cartonaș galben
Min. 69 - Gol! (4-0) Etim primește o centrare în careu, dar lasă elegant balonul să treacă. Mingea ajunge la Al Hamlawi, care înscrie.
Min. 69 - Szalay intră în locul lui Ceara
Min. 67 - Florin Ștefan și Băsceanu îi înlocuiesc pe Teles și pe David Matei
Min. 62 - Bloj este introdus în locul lui Vereș
Min. 53 - Cicâldău trimite un șut periculos de la marginea careului. Mingea a fost deviată și a ajuns peste poartă
Min. 46 - Meciul se reia
Al Hamlawi intră în locul lui Baiaram
Min. 45 - Pauză
Min. 44 - Baiaram, autorul a două pase decisive, este găsit de Mora în careu. Totuși, „decarul” nu a reușit să marcheze
Min. 41 - Gol! (3-0) Ștefan Baiaram primește o pasă excelentă în careu, driblează cu ușurință și îi pasează lui Mora, care marchează din fața porții.
Min. 34 - Gol! (2-0) David Matei primește o pasă de la Etim în careu și îl învinge din nou pe Eduard Pap.
Min. 30 - Ervin Bakoș se accidentează grav și necesită intervenția medicilor, care îl ridică de pe teren cu targa. În locul lui Bakoș va intra Toth-Pal
Min. 31 - Palmeș primește un cartonaș galben
Min. 25 - Baiaram înscrie cu capul, din careu, dar arbitrul indică ofsaid
Min. 22 - Elevii lui Coelho reușesc o combinație frumoasă în careul ciucanilor. Balonul ajunge la Mora, care se împleticește, dar în cele din urmă încearcă să șuteze. Totuși, trimite pe lângă poartă
Min. 18 - Gol! (1-0) Baiaram a primit o minge la mijlocul terenului și alege să avanseze de unul singur spre poartă. Odată intrat în careu, Baiaram îi pasează lui David Matei, care înscrie din fața porții
Min. 8 - Screciu greșește o pasă, Eppel interceptează și încearcă un șut. Totuși, Laurențiu Popescu este atent și prinde balonul
Min. 1 - Meciul începe ACUM
Universitatea Craiova - Csikszereda, echipele de start
- U Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Matei, Mekvabishvili, Cicâldău, Teles - Etim, Baiaram
- Rezerve: Isenko, Lung Jr., Al Hamlawi, Băsceanu, A. Crețu, Fălcușan, L. Houri, V. Mogoș, D. Muntean, S. Nimba, F. Ștefan
- Antrenor: Filipe Coelho
- Ciskszereda: E. Pap - Paszka, Palmeș, Celic, Ferenczi - Vereș, Csuros - A. Ceara, Jebari, Bakoș - Eppel
- Rezerve: M. Simon, Bencze, Bloj, Brugger, Dusinszki, Gal-Andrezly, Kelemen, Novelli, Szalay, Toth-Pal
- Antrenor: Robert Ilyeș
- Arbitru: Roman George Cătălin; A1: Neacşu George Florin; A2: Ghiciulescu Raul Constantin; VAR: Dima Iulian; AVAR: Busi Cătălin (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea)
- Stadion: „Ion Oblemenco”
19:40 Filipe Coelho renunță la doi jucători de bază
Tehnicianul oltenilor a ales să îl lase pe Pavlo Isenko pe bancă. Nicușor Bancu, unul dintre oamenii de bază ai echipei, nu a fost inclus nici măcar în lot.
Oltenii vin după înfrângerea dramatică, scor 2-3, în Conference League, în urma căreia au fost eliminați din competiția europeană.
Titular în poartă este experimentatul Laurențiu Popescu, portar cu peste 100 de meciuri pentru formația din Bănie, dar care are doar trei apariții în acest sezon.
Întrebat despre schimbările sale din primul „11”, antrenorul portughez a răspuns:
Jucăm multe meciuri, poate că suntem echipa care a jucat cele mai multe partide în ultima lună. A trebuit să facem niște schimbări. Am mai și pierdut câțiva jucători pe parcursul acestor multe meciuri. Cei care intră pe teren sunt cei mai buni în momentul acesta. Filipe Coelho, la Digi Sport
Cele mai interesante detalii înainte de Universitatea Craiova - Csikszereda
- 9 noiembrie 2025, Universitatea Craiova - UTA 1-2: a fost singura înfrângere suferită de olteni în ultimele opt etape, interval în care au mai înregistrat trei succese și patru rezultate de egalitate.
- Trupa antrenată de Robert Ilyeș a scos doar patru puncte din cele nouă deplasări din sezonul curent, 0-0 cu UTA și 2-0 cu FC Hermannstadt.
- 19 dintre cei 32 de jucători utilizați de craioveni au contribuit la reușitele echipei cu cel puțin un gol și / sau o pasă decisivă ori un penalty scos, cei mai mulți dintre toate competitoarele.
- 28 dintre cei 31 de fotbaliști cu minute pentru ciucani au debutat în SuperLigă pe durata stagiunii în curs, printre care și brazilianul Anderson Ceara, autor a trei goluri și pasator decisiv de trei ori.
- Nouă jucători cu cetățenie română născuți după 1 ianuarie 2004 a utilizat FK Csikszereda, locul 1 la acest capitol.
- Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 17 august 2025, când oltenii s-au impus în deplasare cu 2-1 (marcatori: Nikola Stevanović - autogol / Steven Nsimba - dublă), potrivit lpf.ro.