„Ca să fac o glumă...” Dan Nistor, după ce U Cluj a ajuns pe podium: „Sper să continue pe această linie”

FCSB - U Cluj 1-3. Dan Nistor (37 de ani) a oferit o primă reacție după victoria din ultima etapă a sezonului regulat, pe terenul campioanei.

U Cluj s-a impus categoric pe Arena Națională, iar veteranul „șepcilor roșii” a intrat pe parcursul reprizei secunde.

FCSB - U Cluj 1-3 . Dan Nistor: „Cine va începe bine acest play-off va avea prima șansă”

Nistor și-a exprimat bucuria pentru victorie și clasarea pe un loc de play-off și a lăudat prestația lui Macalou, autorul al unei „duble” sâmbătă seara.

„Suntem fericiți că câștigat cele trei puncte, cred că le-am meritat.

Sper să continue pe această linie (n.r. - Macalou), să marcheze la fiecare meci, să dea pase. Și, de ce nu, la finalul acestui campionat, să meargă undeva mai bine.

Cred că în seara aceasta am demonstrat că merităm să fim în play-off. Ca să fac o glumă, așa, am marcat 4 goluri și am bătut cu 3-1, că și golul lor a fost marcat tot de noi.

E un play-off greu, 10 meciuri, 10 finale. Echipele vor fi echilibrate, cred eu. Și cine va începe mai bine acest play-off, va avea prima șansă”, a declarat Nistor, la Digi Sport.

Întrebat dacă se aștepta la acest parcurs după startul foarte slab de sezon, jucătorul a transmis:

„Sincer să fiu cu dumneavoastră, nu credeam acest lucru. Pentru că erau foarte multe puncte de recuperat. Din fericire pentru noi, le-am recuperat.

Suntem și în semifinale Cupei României, deci cred eu că o să fim pe drumul cel bun. De ce să nu jucăm din nou o finală, să o câștigăm de această dată și să facem lucrurile mult mai bine decât le-am făcut anul trecut?”.

VIDEO. Golul doi reușit de Macalou

