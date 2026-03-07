 „Ca să fac o glumă...” Dan Nistor, după ce U Cluj a ajuns pe podium:  „Sper să continue pe această linie” +39 foto
Dan Nistor. Foto: Sport Pictures
„Ca să fac o glumă...” Dan Nistor, după ce U Cluj a ajuns pe podium: „Sper să continue pe această linie”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 22:55
  • FCSB - U Cluj 1-3. Dan Nistor (37 de ani) a oferit o primă reacție după victoria din ultima etapă a sezonului regulat, pe terenul campioanei.

U Cluj s-a impus categoric pe Arena Națională, iar veteranul „șepcilor roșii” a intrat pe parcursul reprizei secunde.

FCSB, făcută KO  VIDEO+FOTO. U Cluj s-a dezlănțuit,  Macalou a marcat un gol superb! Camerele l-au arătat imediat pe Târnovanu: care a fost reacția
FCSB, făcută KO VIDEO+FOTO. U Cluj s-a dezlănțuit, Macalou a marcat un gol superb! Camerele l-au arătat imediat pe Târnovanu: care a fost reacția
FCSB, făcută KO  VIDEO+FOTO. U Cluj s-a dezlănțuit,  Macalou a marcat un gol superb! Camerele l-au arătat imediat pe Târnovanu: care a fost reacția

FCSB - U Cluj 1-3. Dan Nistor: „Cine va începe bine acest play-off va avea prima șansă”

Nistor și-a exprimat bucuria pentru victorie și clasarea pe un loc de play-off și a lăudat prestația lui Macalou, autorul al unei „duble” sâmbătă seara.

„Suntem fericiți că câștigat cele trei puncte, cred că le-am meritat.

Sper să continue pe această linie (n.r. - Macalou), să marcheze la fiecare meci, să dea pase. Și, de ce nu, la finalul acestui campionat, să meargă undeva mai bine.

Cred că în seara aceasta am demonstrat că merităm să fim în play-off. Ca să fac o glumă, așa, am marcat 4 goluri și am bătut cu 3-1, că și golul lor a fost marcat tot de noi.

E un play-off greu, 10 meciuri, 10 finale. Echipele vor fi echilibrate, cred eu. Și cine va începe mai bine acest play-off, va avea prima șansă”, a declarat Nistor, la Digi Sport.

Galerie foto (39 imagini)

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+39 Foto
Întrebat dacă se aștepta la acest parcurs după startul foarte slab de sezon, jucătorul a transmis:

„Sincer să fiu cu dumneavoastră, nu credeam acest lucru. Pentru că erau foarte multe puncte de recuperat. Din fericire pentru noi, le-am recuperat.

Suntem și în semifinale Cupei României, deci cred eu că o să fim pe drumul cel bun. De ce să nu jucăm din nou o finală, să o câștigăm de această dată și să facem lucrurile mult mai bine decât le-am făcut anul trecut?”.

VIDEO. Golul doi reușit de Macalou

„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Handbal
22:18
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Liga 1, etapa #30 U Cluj, victorie categorică cu FCSB » Petrolul a trecut de FC Botoșani. Programul + clasamentul actualizat
Superliga
21:55
Liga 1, etapa #30 U Cluj, victorie categorică cu FCSB » Petrolul a trecut de FC Botoșani. Programul + clasamentul actualizat
Liga 1, etapa #30 U Cluj, victorie categorică cu FCSB » Petrolul a trecut de FC Botoșani. Programul + clasamentul actualizat

