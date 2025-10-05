- FCSB - U Craiova 1-0. Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut. Pe listă: Craiova, 3 jucători de la FCSB, atmosfera, arbitrii, Nsimba, Baiaram
Ce mi-a plăcut
- Modul în care a jucat Craiova până a luat gol. A stat bine în teren, a construit bine sub presiune, a pus presiune pe adversar, a avut două ocazii imense.
- Atenția și curajul de care a dat dovadă arbitrul VAR. Un mare bravo pentru Sorin Costreie, care a intervenit de 3 ori peste Istvan Kovacs și i-a mai tăiat din nasul prea mare pe care îl are acest arbitru îngâmfat și arogant.
- Faza FCSB-ului de la cel de-al doilea penalty. Strălucitoare!
- Trei jucători de la FCSB: Șut, Florin Tănase, Cisotti. Tănase e în momentul de față fotbalistul numărul 1 al campioanei. De departe!
Ce nu mi-a plăcut
- Istvan Kovacs. Sincer, cum a arbitrat în această seară, lejer aș putea arbitra și eu. Faulturile de la mijlocul terenului, auturile și cornerele sigur le-aș vedea, în rest m-aș descurca în fața monitorului. Să stai mai mult să te uiți la televizor decât pe teren, iată o mare bilă neagră pentru Kovacs. O rușine de arbitraj! N-are nici o scuză. Realizați cum se ajunge sus în arbitraj, dacă un astfel de arbitru care nu nimerește absolut nici o decizie, ajunge să fie centralul finalei UCL și arbitrul numărul 1 al României? Jenant!
- Modul în care s-a comportat Rădoi după ce echipa a primit gol. A plecat la vestiare înainte de a se termina prima repriză, supărat pe arbitraj. Apoi, în ultimele minute ale meciului nu a mai stat în picioare, la marginea terenului, ci pe bancă. A fost primul care a renunțat la luptă. S-a văzut urât!
- Atmosfera de pe stadion. Dezolantă. Puțin peste 11.000 de spectatori pentru un meci care era vital pentru FCSB să păstreze șanse la titlu. Încă o dată s-a dovedit că suporterii în România condiționează prezența la stadion de: forma echipei, rezultate, numele adversarului, miza meciului, vremea de afară.
- Că Rădoi l-a scos pe Nsimba. Atacantul Universității a fost realmente de neoprit, l-a dominat pe Ngezana aproape la toate fazele. Mirel a dat o mână de ajutor nesperată FCSB-ului prin această schimbare.
- Baiaram. O deziluzie. N-a câștigat un duel cu puștiul Toma, pare complet schimbat față de jucătorul din startul sezonului. Schimbat în rău!