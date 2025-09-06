FCSB, veste plină cu bani de la UEFA  Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros +7 foto
UEFA a informat FCSB că e sigură în acest moment, doar din bonusurile de la Nyon, de 6.464.000 de euro. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
Europa League

FCSB, veste plină cu bani de la UEFA Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros

alt-text Florin Dincă , Dan Udrea
alt-text Publicat: 06.09.2025, ora 10:04
alt-text Actualizat: 06.09.2025, ora 10:04
  • Pentru calificarea pe tabloul principal din Europa League, bonusul e de 4.310.000 de euro
  • Market Pool pentru coeficientul pe ultimii 5 ani va fi același pentru FCSB ca anul trecut, în schimb, suma pentru ultimul deceniu va fi aproape dublă 
  • UEFA a informat FCSB că e sigură în acest moment, doar din bonusurile de la Nyon, de 6.464.000 de euro. De unde rezultă banii, în rândurile de mai jos
  • Echipa din UEL care are asigurată cea mai mare sumă e Fenerbahce, în vreme ce Steaua Roșie e cu mult peste FCSB

FCSB a avut o vară europeană grea. A disputat meciuri în 8 săptămâni consecutiv, a plătit scump în Liga 1, unde e pe loc de baraj, la 14 puncte distanță de liderul Universitatea Craiova, însă acum stă și numără banii pe care îi va încasa de pe urma participării în Europa League.

Și tocmai a primit o veste mare de la UEFA. Care a informat cluburile despre modalitatea de împărțire a banilor aferenți pentru Market Pool & coeficient pe ultimii 5 ani, dar și pentru ierarhia coeficienților europeni pe ultimii 10 ani.

În privința primei surse de venit, FCSB se va alege fix cu aceeași sumă ca și anul trecut. Anul trecut a fost la acest capitol penultima, pe 35 dintre cele 36 de participante. Și acum e la fel, e penultima, doar Genk e sub FCSB. Iar suma cu care se va alege va fi de numai 430.000 de euro.

În schimb, vestea bună financiară se referă la coeficientul pe ultimii 10 ani. FCSB a luat în sezonul precedent 640.000 de euro, fiind pe locul 29 din 36.

Acum a făcut un salt de 6 poziții, iar suma e aproape dublă: 1.120.000 de euro. Din aceste două surse de venit, FCSB se alege cu 1.550.000 de euro.

În plus, mai sunt și banii pentru tururile preliminare, recompensate și ele, primele 3, fără play-off, dar și bonusul pentru tabloul principal.

Încasările de care FCSB e sigură din partea UEFA

  • Tururi preliminare ➡️ 525.000 de euro
  • Tabloul principal ➡️ 4.310.000 de euro
  • Market Pool&Coeficient 5 ani ➡️ 430.000 de euro
  • Coeficient pe ultimii 10 ani ➡️ 1.124.000 de euro
  • Suma garantată pentru locul 36 ➡️ 75.000 de euro
  • TOTAL ➡️ 6.464.000 de  euro

Unde se clasează FCSB, cu această sumă de aproape 6,5 milioane de euro, într-o comparație cu alte nume importante, campioane sau vicecampioanei, din țări din apropierea României?

Steaua Roșie Belgrad are deja o sumă garantată de peste două ori mai mare, trece de 14,5 milioane de euro, însă campioana Serbiei s-a ales cu un bonus uriaș pentru disputarea play-off-ului de Champions League, pentru care a luat 4,3 milioane de euro!

Ludogoreț, în schimb, care a avut un traseu destul de asemănător în acest sezon cu FCSB, dar care va fi tot în Europa League, are o sumă comparabilă cu clubul lui Becali.

Echipa de pe tabloul principal din UEL care are deja antamați cei mai mulți bani e Fenerbahce: aproape 17 milioane de euro!

Comparație FCSB versus alte echipe din țări din jurul României

  • FCSB ➡️ 6.464.000 de euro
  • Ludogoreț ➡️ 7.218.000 de euro
  • Dinamo Zagreb ➡️ 11.856.000 de euro
  • Ferencvaros ➡️ 12.856.000 de euro
  • Steaua Roșie ➡️ 14.638.000 de euro
  • Fenerbahce ➡️ 16.911.000 de euro

A produs bani și din bilete, drepturi TV și de la sponsorul principal

FCSB a mai făcut 2 milioane de euro de pe urma preliminariilor Europa League.

În afara veniturilor de la UEFA, FCSB are garantate alte minimum două milioane de euro. 1,7 milioane provin din rețeta de bilete și de drepturi TV la cele 4 meciuri de pe teren propriu.

Și sponsorul principal, casa de pariuri Betano, are obligația de a plăti un bonus consistent, de sute de mii de euro, pentru că echipa va fi pe tabloul principal în Europa League.

450.000 de euro
e bonusul pe care UEFA îl acordă pentru fiecare victorie în Europa League

Meciurile pe care FCSB le va disputa în Europa League

  • 25 septembrie: Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie: FCSB - Young Boys Berna
  • 23 octombrie: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie: Basel - FCSB
  • 27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie: FCSB - Fenerbahce
FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)

Galerie foto (7 imagini)

FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: IMAGO) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
+7 Foto
labels.photo-gallery

UEFA europa league bani fcsb
