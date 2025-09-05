Dinamo a semnat cu Matei Marin (19 ani), fostul jucător al celor de la CSA Steaua.

Imediat după ce a semnat contractul cu „alb-roșii”, acesta a fost împrumutat la o altă formație.

Fostul internațional român George Ogăraru (45 de ani) l-a comparat în trecut pe Marin cu Matthijs de Ligt (26 de ani), fundașul lui Manchester United.

Matei Marin, care a jucat 10 minute pentru România U19 cu Danemarca, la Euro 2025, a semnat un contract valabil pe trei ani cu „câinii”, din postura de jucător liber de contract.

Matei Marin, fundașul comparat de Ogăraru cu Matthijs de Ligt, a semnat cu Dinamo

Dinamo a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde a precizat totodată că jucătorul a fost împrumutat la formația aflată pe locul 22 în Liga 2, CSM Olimpia Satu Mare.

„Bine ai venit, Matei Marin! Semnarea lui Matei Marin face parte din strategia pe termen mediu și lung a clubului.

Îi dorim mult succes lui Matei la Satu Mare și îl așteptăm înapoi mai puternic, cu un plus de experiență!”, a notat clubul pe rețelele de socializare.

Matei Marin a fost accidentat în iunie 2024, când a suferit o ruptură de ligamente la genunchiul piciorului drept, a durat aproape un an pana a fost apt de joc.

„După o perioadă lungă de recuperare de opt luni, bucuria de a fi convocat la echipa națională este ca o explozie de emoții.

Este ca și cum ai fi urcat pe un munte înalt, ai fi privit panorama și ai fi realizat că tot efortul și sacrificiile au meritat. Fiecare zi de antrenament, fiecare ședință de terapie, fiecare moment de îndoială s-au transformat într-o satisfacție imensă.

Este sentimentul că ai învins, că ai depășit obstacolele și că acum ești din nou pe drumul cel mare. Este un amestec de mândrie, recunoștință și entuziasm, o promisiune a unor noi aventuri și a unor momente de neuitat”, a notat Marin la începutul anului, pe rețelele de socializare.

Matei Marin, noul jucător al lui Dinamo, comparat cu Matthijs de Ligt

George Ogăraru, directorul tehnic al Academiei CSA Steaua, este de părere că jucătorul are o valoare comparabilă cu cea a fotbaliștilor formați la academia lui Ajax Amsterdam.

„Avem un jucător cu un potențial extraordinar. Matei Marin îl cheamă, i se zice «Țăranu'». E din Chiajna. E un jucător cu un potențial extraordinar, un fizic super bun.

Pot să-l compar cu jucătorii pe care i-am avut în Olanda la nivel de explozie, forță, viteză, poate chiar și tehnică. La o anumită vârstă, acum un an de zile, eu am considerat că are potențialul lui De Ligt.

Ar trebui ținut cont de lucrul ăsta. Băi, e cineva care îmi spune că are acest potențial… Hai să încercăm să-l promovăm”, a spus George Ogăraru, în 2024, potrivit iamsport.ro.

25.000 de euro este cota de piață a noului jucător al lui Dinamo, conform transfermarkt.com. De Ligt e cotat la 38 de milioane

