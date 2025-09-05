FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 05.09.2025, ora 09:28
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 09:28
  • FCSB scoate astăzi la vânzare pachetele pentru cele 4 meciuri de pe teren propriu din faza principală a Europa League.
  • Campioana a găsit și o metodă prin care va dribla sancțiunea dictată de UEFA la primul meci de acasă, cu Young Boys.
  • FCSB le va întâlni la București pe Fenerbahce, Young Boys, Bologna și Feyenoord.

La fel ca în sezonul precedent, FCSB va evolua pe tabloul principal din Europa League, iar biletele pentru partidele de pe Arena Națională vor veni tot sub formă de pachete.

FCSB driblează pedeapsa! Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA

Campioana va pune la vânzare astăzi, de la ora 19:00, pachetele pentru cele 4 meciuri de pe teren propriu din Europa League. Vor fi disponibile însă doar pentru Tribuna 1, Tribuna 2 și VIP.

Motivul? Suspendarea primită de la UEFA, care a închis sectoarele 101-108, adică tot inelul 1 al Peluzei 2, zona în care stau ultrașii de la Peluza Nord, pentru prima partidă, cu Young Boys Berna.

FCSB a găsit însă o metodă prin care să anuleze practic pedeapsa dictată de UEFA. Galeria se va muta la Peluza 1, iar cei aproximativ 2.400 de fani elvețieni așteptați la București, vor plasați la Peluza 2, inelul 3, deasupra sectoarelor închise.

Astfel, FCSB va beneficia în continuare de aportul maxim al ultrașilor, care vor putea umple o peluză întreagă. La meci sunt așteptați în jur de 40.000 de suporteri, adică aproape de capacitatea Arenei Naționale fără Peluza 1.

Prețul biletelor pentru meciul cu Young Boys:

  • PELUZA 1 - INEL 3 - 40 LEI
  • PELUZA 1 - INEL 2 - 50 LEI
  • PELUZA 1 - INEL 1 - 60 LEI

Prețurile pachetelor pentru toate cele 4 meciuri de acasă:

  • TRIBUNA 2 - INEL 3 - 300 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 2 - 400 LEI
  • TRIBUNA 1 - INEL 3 - 300 LEI
  • TRIBUNA 1 - INEL 2 - 400 LEI
  • TRIBUNA 2 - INEL 1 - 500 LEI
  • VIP 3 - 800 LEI
  • VIP 2 - 1200 LEI
  • VIP 1 - 2000 LEI

Sezonul trecut a fost interes maxim

FCSB a pus la vânzare și anul trecut pachete pentru meciurile de acasă cu RFS, Midtjylland, Olympiacos și Manchester United.

Iar fanii FCSB au blocat site-ul! În primele 13 minute se vânduseră 5.500 de pachete, în timp ce după o oră numărul se dublase!

Programul FCSB în Europa League

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

