Se retrage din fotbal O echipă de tradiție riscă să intre în faliment : „Voi spune stop, să se descurce cum vor putea!”

Anton Măzărianu. Foto: Facebook, @CSM Ceahlăul Piatra Neamț
Liga 2

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 16:13
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 16:13
  • Anton Măzărianu, finanțatorul celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, a anunțat că va plăti salariile pe august, după care nu va mai sprijini echipa.
  • Ulterior, clubul va rămâne în responsabilitatea conducerii actuale.

Omul de afaceri s-a arătat iritat de faptul că Primăria a refuzat să sprijine financiar clubul, motiv pentru care a decis să nu mai susțină echipa. Asta deși le-a asigurat celor de la Ceahlăul stricul necesar pentru a putea începe sezonul din Liga 2.

Anton Măzărianu, finanțatorul celor de la Ceahlăul, a confirmat că se retrage

„Nu s-a schimbat nimic față de acum două luni, atunci când am zis pentru prima oară că mă retrag de la Ceahlăul și voi mai ajuta echipa doar până în septembrie. Iar acum gata. A venit septembrie.

Voi achita și salariile pe august, iar eu unul voi spune stop. Atât am putut ajuta acest club. Nu am luat prin surprindere pe nimeni cu decizia mea, deoarece am anunțat pe toată lumea încă de acum două luni că voi mai ajuta cu bani doar până în septembrie.

Lucrul ăsta i l-am comunicat și domnului Pușcaș și probabil din acest motiv și dânsul nu a mai rămas”, a declarat Măzărianu, conform prosport.ro.

După ce voi achita și salariile pe luna august îi voi lăsa pe cei din actuala conducere să se descurce cum vor putea. Nu mai este treaba mea. O să fie treaba lor cum și de unde vor mai face rost de bani pentru salarii și așa mai departe. Anton Măzărianu

Echipa, condusă acum de președintele Angelo Alistar, se află pe locul 8 în Liga 2, cu 10 puncte acumulate, după cinci etape jucate.

Patronul speră, totuși, că autoritățile locale sau alți investitori privați vor interveni pentru a salva clubul.

„Totuși, poate că în ceasul al 12-lea Primăria și cei din Consiliul Local vor interveni să ajute ca acest club să nu moară.

Dacă au văzut că eu am plecat, atunci poate că vor veni dânșii să ajute echipa financiar. Sau poate că se vor găsi sponsori sau alți privați care să ajute clubul, dar lucrul ăsta nu mai e treaba mea.

Însă, după acea umilință suferită la Chiajna, 8-0, atunci când efectiv mi-a fost mare, dar mare rușine, observ că echipa și-a mai revenit și cred că sub actualul interimat tehnic este cel mai bine pentru ea”, a mai declarat Măzărianu, conform sursei citate.

Cred că dacă aveam structura asta de echipă anul trecut, în mod sigur făceam o treabă mult mai bună…Lăsați numele lui Marin Barbu că nu vine nimeni la Ceahlăul când știe că nu e stabilitate financiară Anton Măzărianu

Ceahlăul, pe fundul prăpastiei și sezonul trecut

Înainte de startul sezonului 2024/2025, au existat mai multe zvonuri conform cărora Ceahlăul Piatra Nemț se va desființa.

Atunci Primăria Piatra Neamț a virat o tranșă importantă de bani, care a asigurat continuarea activității la club.

Nemțenii au încheiat stagiunea precedentă pe locul 2 în Grupa B din play-out-ul Ligii 2.

