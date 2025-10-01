 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental

FCSB a fost pedepsită pentru rasism după ultimul meci în Europa League la București, 3-0 în play-off cu Aberdeen.

UEFA a trimis un delegat special pentru a urmări acum partida de pe Arena Națională.

Meciul de joi, împotriva lui Young Boys, în etapa a doua a fazei principale de Europa League, poate fi periculos pentru FCSB.

UEFA l-a trimis pe maghiarul Balazs Makray șeful delegației la FCSB - Young Boys

UEFA urmărește campioana Ligii 1 încercând să descopere dacă acuzația de rasism se repetă la București, pe Arena Națională.

Forul continental a luat o decizie importantă legată de acest joc al roș-albaștrilor.

L-a trimis în fruntea delegației de la Nyon, ca delegat UEFA la FCSB - Young Boys, pe maghiarul Balazs Makray.

Fiul fostului fotbalist ungur cu același nume a fost CEO la clubul DVSC din Debrecen (oraș aflat la 90 km de Oradea) până în iulie 2025, devenind de atunci director responsabil cu relațiile instituționale și strategice inclusiv cu UEFA.

FCSB, dublă sancțiune UEFA la începutul lui septembrie

Una dintre misiunile sale la București e acum tocmai supravegherea tribunelor, a reacțiilor ultrașilor.

Aceasta după ce FCSB a fost pedepsită la ultima apariție pe Arena Națională, în play-off-ul EL cu Aberdeen (3-0), pe 28 august.

Principala acuzație UEFA: rasism/discriminare. I s-a închis inelul 1 al peluzei galeriei contra Young Boys.

44.000 de euro a fost amenda dictată de UEFA împotriva FCSB după meciul cu Aberdeen: 30.000 pentru rasism/discriminare, 14.000 pentru blocarea căilor de acces

Protestul FCSB împotriva reprezentantului FARE

La începutul lui septembrie, când s-a anunțat sancțiunea, Mihai Stoica a contestat hotărârea, acuzându-l pe reprezentantul FARE prezent pe stadion.

„Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen, omul a filmat câțiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde șlagărul rapidist.

Am vaga impresie că cineva regizează chestiile astea ”, a comentat managerul general FCSB pe Facebook.

