UEFA, porți închise pentru FCSB Sancțiune drastică primită de campioană, după meciul cu Aberdeen: „Cineva regizează asta”

- Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu o veste mai puțin plăcută cu privire la primul meci pe care FCSB îl va disputa acasă în faza principală din Europa League.
- FCSB - Young Boys este programat joi, 2 octombrie, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 19:45.
Concret, oficialul campioanei a anunțat că FCSB a fost sancționată pentru scandările rasiste din timpul meciului retur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.
Decizia UEFA vine în urma raportului făcut de reprezentatul din partea FARE (Fotbalul împotriva rasismului în Europa).
FCSB - YOUNG BOYS. Mihai Stoica: „Am vaga senzație că cineva regizează asta”
Astfel, campioana s-a ales cu o amendă de 30.000 de euro. Mai mult, inelul 1 al galeriei va fi închis la meciul cu Young Boys, primul al roș-albaștrilor pe teren propriu, din Europa League.
„Reprezentantul FARE - ca de obicei - a căutat pete în instalația de iluminat nocturn și a găsit.
Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitați de UEFA) omul a filmat câțiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde șlagărul rapidist.
Long story short, inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000€. Cu virgulă, nu cu punct.
Mulțumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteți patrioți și mereu alături de echipa asta.
Totodată, am vaga senzație că cineva regizează chestiile astea”, a scris Mihai Stoica pe Facebook
Programul FCSB în Europa League
- 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
- 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
- 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
- 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce